«Газпром-Медиа Холдинг» в пятый раз стал генеральным медиапартнером ПМЭФ

Автор: БК

13 мая 2026

Генеральным телевизионным партнером ПМЭФ выступит телеканал «Россия 24»

«Газпром-Медиа» в пятый раз выступит генеральным медиапартнером Петербургского международного экономического форума. Холдинг и его компании нацелены на масштабную информационную поддержку событий ПМЭФ-2026 на своих медиаресурсах и тесное сотрудничество с организатором форума, Фондом Росконгресс.

Прямые трансляции сессий будут доступны на Rutube. В дни форума представители «Газпром-Медиа» примут участие в деловой программе, а также в мероприятиях Молодежного дня ПМЭФ, где поделятся экспертными взглядами по актуальным вопросам развития медиасферы и коммуникаций.

«В каждый год подтверждаем, что наш холдинг обладает уникальными компетенциями и технологической базой, чтобы обеспечить максимальный охват и глубину освещения этого ключевого делового события. Мы видим свою задачу не только в трансляции происходящего на площадке, но и в том, чтобы повестка Форума, включая идеи, инициативы и международный диалог, становилась доступной для многомиллионной аудитории наших телеканалов, цифровых платформ и медиаресурсов. Это высокий уровень доверия, и мы ценим возможность пятый год подряд вносить вклад в формирование единого информационного пространства вокруг ПМЭФ», – подчеркнул генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

Ранее сообщалось, что генеральным телевизионным партнером ПМЭФ выступит информационный канал «Россия 24», генеральным международным новостным партнером – телеканал RT, генеральным мультимедийным партнером – МИЦ «Известия», генеральным партнером бизнес-новостей – РБК, генеральным интернет-партнером – «Газета.Ru» и «Лента.ру», генеральными информационными партнерами – ТАСС и РИА Новости. В статусе международного информационного партнера выступит China Media Group

XXIX Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года.

