«Проект «Аве Мария» стал самым популярным фильмом у пиратов в апреле

Сериальный чарт возглавил супергеройский экшн «Пацаны»

По просьбе БК Медиа компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила списки фильмов и сериалов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете (на торрент-трекерах и пиратских ресурсах) в апреле 2026 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место в полнометражном чарте заняла фантастика ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» с Райаном Гослингом. Вторая строчка досталась комедийному триллеру НАСЛЕДНИК, а бронза ушла блокбастеру Джеймса Кэмерона АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ, дебютировавшему на зарубежных цифровых сервисах 31 марта.

На четвертом месте оказался комедийный боевик Hulu МАЙК И НИК И НИК И ЭЛИС с Винсом Воном и Джеймсом Марсденом, появившийся на стриминге 27 марта. Пятерку замкнул слэшер Я ИДУ ИСКАТЬ 2.

В топ-10 попали сразу два релиза, которые были легально доступны в России онлайн в апреле – вышеупомянутый НАСЛЕДНИК с Гленом Пауэллом и комедийный экшн ПОЛНЫЙ ТАКОС.

Пиратский чарт самых популярных сериалов в апреле возглавил супергеройский экшн «Пацаны». Пятый и финальный сезон проекта стартовал на Prime Video 8 апреля. В тройке лидеров также оказались отечественный детектив «Грачи» с Артемом Ткаченко и Алексеем Макаровым, а также новая экранизация серии книг Ю Несбе от Netflix – «Детектив Холе».

В десятке обнаружилось сразу четыре российских проекта – вышеупомянутые «Грачи», семейная драма «Время Счастливых», приключенческая фантастика «Радар» и детективная мелодрама «Таежная история». Каждый из них был легально доступен в России онлайн в апреле.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в апреле 2026 года

1. ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» / Project Hail Mary

2. НАСЛЕДНИК / How to Make a Killing

3. АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ / Avatar: Fire and Ash

4. МАЙК И НИК И НИК И ЭЛИС / Mike & Nick & Nick & Alice

5. Я ИДУ ИСКАТЬ 2 / Ready or Not 2: Here I Come

6. ОГРАБЛЕНИЕ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ / Crime 101

7. НЕВЕСТА! / The Bride!

8. ПИЦЦА ФИЛЬМ / Pizza Movie

9. ПОЛНЫЙ ТАКОС / Operation Taco Gary's

10. ВЕРШИНА / Apex

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов сериалы в апреле 2026 года

1. «Пацаны» / The Boys

2. «Грачи»

3. «Детектив Холе» / Jo Nesbo's Detective Hole

4. «История любви» / Love Story

5. «Клиника» / Scrubs

6. «Время Счастливых»

7. «Питт» / The Pitt

8. «Радар»

9. «Таежная история»

10. «У меня очень плохое предчувствие» / Something Very Bad Is Going to Happen

Фото: кадр из фильма ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА»