Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках мая

«Нормал», «Домовенок Кузя 2» и многое другое

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Wink в мае – комедийный боевик НОРМАЛ с Бобом Оденкерком. По сюжету, новый шериф маленького городка замечает, что его жители запасаются оружием.

Кроме того, зрителей стриминга ждут продолжение ДОМОВЕНКА КУЗИ, детектив «Изгой 3. Нет пути назад» и многое другое.

Уже на сервисе:

КОСМОС ЗАСЫПАЕТ (драма, реж. Антон Мамыкин)

Паша учится в Петербурге на инженера-ракетостроителя в престижном университете и мечтает о космосе. Преподаватели считают его большим талантом и прочат успех. Внезапно Паша получает печальную весть из дома и отправляется помогать маме и младшему брату в родной и далекий поселок Шойна, где дома тонут в песках. Но возможно ли отпустить мечту?

ПЕРВАЯ (драма, реж. Аня Харичева)

У Паши никогда не было любви, но есть ночной клуб, доставшийся в наследство. У клуба долги. Паша не справляется, но и продать не может — это все, что осталось от родителей. А еще у Паши есть подруга Леся, которая терпеливо ждет, когда его чувства наконец-то оттают. И они размораживаются, когда Леся знакомит Пашу со своей подругой Алисой. Алиса не в ответе за тех, кого приручила. Она и станет первой, кто взломает чувства Паши, превратив его жизнь в полное безумие.

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (семейная комедия, реж. Александр Амиров)

В предыдущей части Иван Царевич смог снять с Василисы чары Кощея. Теперь герои вернулись домой и готовятся закатить свадебный пир. Но в самый разгар праздника невеста бесследно исчезает. Оказывается, что Василису забрала в свое потустороннее царство тмутараканская ведьма Морена, желающая получить мировое господство. Иван Царевич, заручившись поддержкой Вари, Ягини, Лягуша и дочки Кощея, отправляется в приключение, полное опасностей, чтобы спасти свою красавицу и помешать коварным планам злодейки.

«Злой город» (историческая драма, реж. Константин Буслов)

1238 год. Многочисленное войско Золотой Орды в течение двух месяцев атаковало маленький русский город Козельск. Тысячи погибших монгольских воинов и использованных осадных орудий, но город все стоял, показывая врагу несокрушимость и твердость русского духа. После этой битвы хан Батый повелел навеки забыть его имя и отныне именовать злым городом.

«Берега любви» (мелодрама, реж. Екатерина Двигубская)

18-летняя Настя Пахомова из зажиточной крестьянской семьи после окончания образовательных курсов возвращается из города в родное село Бережки. В первый же день она сталкивается с Матвеем Лыковым, которого знает с детства. Они не виделись два года, и эта встреча оказывается судьбоносной: между молодыми людьми вспыхивает любовь с первого взгляда. Отец Насти категорически против отношений с Матвеем: он беден и неровня его дочери. Влюбленные решают пойти против воли родителей, бежать из села и пожениться, но их планам не суждено сбыться — погибает отец Матвея...

С 7 мая:

ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (семейная комедия, реж. Виктор Лакисов)

Домовенок Кузя продолжает весело жить с Наташей и ее семьей. Добрая Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Все кажется таким спокойным, но в доме Кузи и Наташи появляется загадочная гостья — домовенка Тихоня, вместе с которой начинается новая волна волшебных и увлекательных приключений! Героям вновь предстоит объединиться, чтобы защитить мир от могущественного и злого Кощея и сохранить сказки такими же волшебными и светлыми.

С 17 мая:

«Изгой 3. Нет пути назад» (детектив, реж. Генрих Кен)

История начинается с убийства журналиста, которое на первый взгляд может показаться еще одним криминальным эпизодом. Но чем глубже Белоног и его напарница, капитан юстиции Катя, погружаются в расследование, тем очевиднее становится: за этим преступлением скрывается нечто большее. Улики ведут по разным направлениям, подозреваемые меняются, а каждая новая версия лишь усложняет картину.

С 20 мая:

НОРМАЛ (боевик, реж. Бен Уитли)

Улисс приезжает в небольшой городок Нормал, чтобы временно занять должность шерифа. Город кажется безопасным, почти сонным и дружелюбным. Но после ограбления банка Улисс обнаруживает преступный заговор, в который вовлечен весь город. Теперь ему предстоит решить, готов ли он пойти до конца и разрушить кажущуюся идиллию.

Фото: кадр из фильма НОРМАЛ