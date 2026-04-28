top banner

Стартовал прием заявок на Питчинг дебютантов в рамках СПбМКФ

Автор: БК

28 апреля 2026

Общий призовой фонд – 1,5 млн рублей

Организаторы Питчинга дебютантов, который пройдет в рамках 19-го Санкт-Петербургского Международного контент-форума, открыли прием заявок.

К участию приглашаются сценаристы, режиссеры и продюсеры, имеющие не более одного реализованного проекта. Питчинг проводится в трех категориях: полнометражное кино, сериалы и проекты на стадии завершения. Общий призовой фонд – 1,5 млн рублей (по 500 тысяч в каждой категории).

Подача заявок возможна до 15 августа включительно. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе «Скрипт.Мувистарт» и заполнить анкету проекта.

Состав экспертной комиссии будет объявлен дополнительно.

Новости Рецензии Кино TV online

