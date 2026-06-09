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«Мосфильм» оценил почти 1600 фильмов своей коллекции в 1 рубль каждый

Автор: БК

9 июня 2026

Отмечается, что определить реальную стоимость прав на фильмы советского периода невозможно

Киностудия «Мосфильм» поставила на балансовый учет 1598 фильмов из своей коллекции, присвоив каждому условную стоимость в 1 рубль. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчетность киноконцерна за 2025 год.

Отмечается, что определить реальную стоимость исключительных прав на фильмы советского периода невозможно, поскольку расходы на их производство были понесены десятилетия назад, а методика оценки таких активов отсутствует.

При этом, картины, прошедшие цифровую реставрацию, учитываются уже по современным правилам – исходя из затрат на восстановление. По словам представителя киноконцерна Евгения Долгих, стоимость таких работ может доходить до нескольких десятков миллионов рублей в год.

Поставить фильмы на баланс «Мосфильм» решил после проверки Счетной палаты. Аудиторы указали, что около 1500 картин находились за балансом без денежной оценки, несмотря на то что права на них регулярно используются в коммерческих сделках и приносят предприятию доход.

Согласно отчетности, выручка «Мосфильма» в 2025 году выросла на 12% и достигла 2,5 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась на 1,3% – до 930 млн рублей. Основным источником доходов остается прокат кинопродукции, принесший 1,4 млрд рублей (+15% год к году). Еще 873 млн рублей киноконцерн заработал на услугах по кинопроизводству.

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