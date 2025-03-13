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«Мосфильм» продолжил получать доход со списанных с баланса фильмов

Автор: Илья Кувшинов

13 марта 2025

Студия заявила, что вывела за баланс советское кино, стоимость которого нельзя оценить

Киностудия «Мосфильм» списала почти половину фильмов из своей коллекции с баланса, но продолжила получать с них доход. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты.

В нем подчеркивается, что коллекция из более чем 2,8 тыс картин выступает «основным и уникальным активом» студии, однако, при этом, почти 1,5 тыс из них находятся «за балансом без денежной оценки». Какие именно – в отчете не уточняется.

Тем не менее, там указано, что в 2023 году «Мосфильмом» была списана 81 позиция первоначальной балансовой стоимостью 754 млн рублей. Счетная палата, в свою очередь, зафиксировала, что в реестр федерального имущества (РФИ) студией были внесены данные только о 90 проектах, а на балансе предприятия и вовсе учтены всего 39 фильмов.

Ведомство отмечает, что списанные с баланса «Мосфильма» проекты в 2022-2024 годах «генерировали значительный и постоянный доход предприятия», что позволяет считать их нематериальными активами.

Сама студия объясняет это тем, что вывела за баланс советское кино, стоимость которого нельзя оценить. «Ситуация с учетом нематериальных активов возникла из-за пробелов в законодательном регулировании, которое не учитывает специфику учета произведений, созданных в советский период. Очевидно, что в отношении указанных картин отсутствует фактическое стоимостное выражение, поскольку затраты на их производство, осуществленные десятилетия назад, объективно невозможно учитывать при их оценке в настоящее время», – заявили изданию в пресс-службе «Мосфильма».

Киноконцерн «Мосфильм» был основан в 1924 году. За минувшие сто лет на студии было снято более 2,5 тыс фильмов.

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