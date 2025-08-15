Предварительная касса четверга: серебро отошло «Пушистому форсажу: Гран-при»

В чарт попали еще три новинки

Согласно предварительным данным, мультфильму ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ (VLG) совсем немного не хватило, чтобы дотянуться до первого места в таблице лучших релизов четверга. Новинка заработала около 3,6 млн рублей, что позволяет ей рассчитывать на 20-22 млн рублей по итогу уикенда.



Фильм ужасов ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613 (WP) расположился на седьмой строчке чарта. Китайский релиз освоил в первый день проката чуть больше 2 млн рублей, что может вылиться в 10-12 млн рублей по итогу недели.



Отечественная комедия УКРАДИ МОЮ МЕЧТУ (AK) стартовала ниже ожиданий, показав наихудшую среднюю заполняемость в первой десятке. Проект занял девятое место таблицы с результатом 1,6 млн рублей. За четыре дня проката в копилке фильме может оказаться 8-10 млн рублей.



Замкнул десятку лучших перевыпуск культового боевика Джеймса Кэмерона ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ (INK), который записал на свой счет также около 1,6 млн рублей. К вечеру воскресенья касса фильма может достигнуть отметки в 7-8 млн рублей.



Фото: промо фильма ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ