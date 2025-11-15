top banner

Премия Гильдии актеров США сменила название

Автор: Илья Кувшинов

15 ноября 2025

Теперь она будет известна, как «Актерская премия»

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) поменяла название своей ежегодной премии – начиная со следующего года, она будет именоваться как «Актерская премия, присуждаемая SAG-AFTRA» (The Actor Awards presented by SAG-AFTRA).

По словам профсоюза, это было сделано для того, чтобы название премии лучше соответствовало названию самой статуэтки, которая вручается победителям – как в случае с «Оскаром», «Эмми», «Грэмми» и «Золотым глобусом». Отмечается, что с момента запуска премии в 1995 году физический приз от Гильдии актеров США именуется как «Актер».

Помимо этого, что идея о смене названия стала особенно популярной после того, как трансляции SAG Awards стали проходить на Netflix: выяснилось, что многие международные зрители стриминга не имеют понятия, что значит аббревиатура SAG (Screen Actors Guild – Гильдия актеров).

Номинанты на «Актерскую премию» будут объявлены 7 января.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: «Горыныч» и «Папины дочки» вновь на вершине чарта
Подробнее
«Алиса в Стране чудес» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 3–9 ноября 2025 года
Подробнее
«Comic Con Игромир 2025» представил первую часть кинопрограммы
Подробнее
Стали известны победители фестиваля экранизаций «Читка 4.0»
Подробнее
На «Comic Con Игромир» состоится показ фильма «Ассасин: Смертельная битва»
Подробнее
Новый фильм Дмитрия Давыдова примет участие в конкурсе кинофестиваля в Индии
Подробнее
Стартовал международный этап Студенческого фестиваля ВГИК
Подробнее
Драма «Аутсорс» получила приз на фестивале в Швеции
Подробнее
Нижняя палата парламента Казахстана одобрила запрет пропаганды ЛГБТ
Подробнее
Минцифры предложило онлайн-кинотеатрам сбор подробных данных пользователей
Подробнее
ИРИ открыл конкурс на создание ИИ-контента
Подробнее
«Догги» Славы Росса примет участие в программе фестиваля в США
Подробнее
«Франкенштейн» Гильермо дель Торо показал пятый лучший старт этого года на Netflix
Подробнее
«МТС Медиа» подвел итоги за третий квартал и девять месяцев 2025 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13-16 ноября
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Иллюзия обмана 3» показала лучший результат после ухода мейджоров
Подробнее
В Москве прошла презентация «Кинопоиска»
Подробнее
Касса России: «Горыныч» вырвался в лидеры
Подробнее
На фестивале экранизаций «Читка 4.0» прошел питчинг литературных прав
Подробнее

Новости по теме

Гильдия актеров США подготовила специальный контракт для создателей микродрам
Подробнее
Дальневосточная кинопремия объявила номинантов
Подробнее
Названы победители XII премии АПКиТ
Подробнее
Гильдия кастинг-директоров объявила номинантов на свою премию за 2024 год
Подробнее
Стали известны номинанты третьей премии Художественного театра
Подробнее