Премия Гильдии актеров США сменила название

Теперь она будет известна, как «Актерская премия»

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) поменяла название своей ежегодной премии – начиная со следующего года, она будет именоваться как «Актерская премия, присуждаемая SAG-AFTRA» (The Actor Awards presented by SAG-AFTRA).

По словам профсоюза, это было сделано для того, чтобы название премии лучше соответствовало названию самой статуэтки, которая вручается победителям – как в случае с «Оскаром», «Эмми», «Грэмми» и «Золотым глобусом». Отмечается, что с момента запуска премии в 1995 году физический приз от Гильдии актеров США именуется как «Актер».

Помимо этого, что идея о смене названия стала особенно популярной после того, как трансляции SAG Awards стали проходить на Netflix: выяснилось, что многие международные зрители стриминга не имеют понятия, что значит аббревиатура SAG (Screen Actors Guild – Гильдия актеров).

Номинанты на «Актерскую премию» будут объявлены 7 января.