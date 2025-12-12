Открыт прием заявок на участие в индустриальной премии «ЦЕХ. За кадром»
Торжественное награждение победителей запланировано на апрель 2026 года
Организаторы индустриальной премии «ЦЕХ. За кадром», которая будет чествовать представителей съемочных групп, обычно находящихся за кадром, открыли прием заявок.
В конкурсном отборе смогут принять участие только специалисты, работавшие над полнометражными фильмами, выпущенными в 2025 году. Прием заявок продлится на официальном сайте премии до 23:59 30 января 2026 года включительно.
Оценивать лауреатов будет сообщество экспертов, собранных из представителей «закадровых» профессий, а также исполнительные продюсеры. Подведение итогов и торжественное награждение победителей премии запланировано на апрель 2026 года.
Помимо этого, 11 декабря в рамках пресс-конференции премии на Киностудии Горького состоялось вручение специального приза за вклад в развитие индустрии. Его удостоился художник по пластическому гриму Петр Горшенин (ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА, БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ).
Фото: Иван Пономаренко, Софья Анцупова