Открыт прием заявок на участие в индустриальной премии «ЦЕХ. За кадром»

Организаторы индустриальной премии «ЦЕХ. За кадром», которая будет чествовать представителей съемочных групп, обычно находящихся за кадром, открыли прием заявок.

В конкурсном отборе смогут принять участие только специалисты, работавшие над полнометражными фильмами, выпущенными в 2025 году. Прием заявок продлится на официальном сайте премии до 23:59 30 января 2026 года включительно.

Оценивать лауреатов будет сообщество экспертов, собранных из представителей «закадровых» профессий, а также исполнительные продюсеры. Подведение итогов и торжественное награждение победителей премии запланировано на апрель 2026 года.

Помимо этого, 11 декабря в рамках пресс-конференции премии на Киностудии Горького состоялось вручение специального приза за вклад в развитие индустрии. Его удостоился художник по пластическому гриму Петр Горшенин (ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА, БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ).

Фото: Иван Пономаренко, Софья Анцупова