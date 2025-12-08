Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Лидером по количеству упоминаний стала «Битва за битвой»
Стали известны претенденты на премию «Золотой глобус» за 2025 год.
Лидером по количеству упоминаний (9) стала БИТВА ЗА БИТВОЙ Пола Томаса Андерсона.
83-я церемония пройдет 11 января в отеле «Беверли Хилтон». Ведущей вновь выступит комик Никки Глейзер.
Список некоторых номинантов
Лучший фильм (драма)
• ФРАНКЕНШТЕЙН
• ГАМНЕТ
• ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ
• СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ
• СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
• ГРЕШНИКИ
Лучший фильм (мюзикл или комедия)
• ГОЛУБАЯ ЛУНА
• БУГОНИЯ
• МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
• МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ
• БИТВА ЗА БИТВОЙ
• НОВАЯ ВОЛНА
Лучший актер (драма)
• Джоэл Эдгертон (СНЫ ПОЕЗДОВ)
• Джереми Аллен Уайт (СПРИНГСТИН: ИЗБАВЬ МЕНЯ ОТ НЕБЫТИЯ)
• Оскар Айзек (ФРАНКЕНШТЕЙН)
• Дуэйн Джонсон (КРУШИТЕЛЬ)
• Майкл Б. Джордан (ГРЕШНИКИ)
• Вагнер Моура (СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ)
Лучшая актриса (драма)
• Джесси Бакли (ГАМНЕТ)
• Ева Виктор (ПРОСТИ, ДЕТКА)
• Дженнифер Лоуренс (УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ)
• Ренате Реинсве (СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ)
• Джулия Робертс (ПОСЛЕ ОХОТЫ)
• Тесса Томпсон (ГЕДДА)
Лучший актер (мюзикл или комедия)
• Тимоти Шаламе (МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ)
• Джордж Клуни (ДЖЕЙ КЕЛЛИ)
• Леонардо ДиКаприо (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Итан Хоук (ГОЛУБАЯ ЛУНА)
• Ли Бен-хон (МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ)
• Джесси Племонс (БУГОНИЯ)
Лучшая актриса (мюзикл или комедия)
• Роуз Бирн (Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛА, ЕСЛИ БЫ МОГЛА)
• Синтия Эриво (ЗЛАЯ. ЧАСТЬ 2)
• Кейт Хадсон (МЕЛОДИЯ ИХ МЕЧТЫ)
• Чейз Инфинити (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Аманда Сайфред (ЗАВЕЩАНИЕ АННЫ ЛИ)
• Эмма Стоун (БУГОНИЯ)
Лучший актер второго плана
• Бенисио Дель Торо (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Джейкоб Элорди (ФРАНКЕНШТЕЙН)
• Пол Мескал (ГАМНЕТ)
• Адам Сэндлер (ДЖЕЙ КЕЛЛИ)
• Шон Пенн (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Стеллан Скарсгард (СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ)
Лучшая актриса второго плана
• Эмили Блант (КРУШИТЕЛЬ)
• Эль Фаннинг (СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ)
• Ариана Гранде (ЗЛАЯ. ЧАСТЬ 2)
• Инга Ибсдоттер Лиллеос (СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ)
• Эми Мэдиган (ОРУДИЯ)
• Тейана Тэйлор (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
Лучший режиссер
• Пол Томас Андерсон (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Райан Куглер (ГРЕШНИКИ)
• Гильермо Дель Торо (ФРАНКЕНШТЕЙН)
• Джафар Панахи (ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ)
• Йоаким Триер (СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ)
• Хлоя Чжао (ГАМНЕТ)
Лучший сценарий
• БИТВА ЗА БИТВОЙ
• МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
• ГРЕШНИКИ
• ГАМНЕТ
• ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ
• СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
Лучший анимационный фильм
• АРКО
• ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ
• ЭЛИО
• КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ
• МАЛЕНЬКАЯ АМЕЛИ
• ЗВЕРОПОЛИС 2
Кинематографические и кассовые достижения
• АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ
• F1
• КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ
• МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА
• ГРЕШНИКИ
• ОРУДИЯ
• ЗЛАЯ. ЧАСТЬ 2
• ЗВЕРОПОЛИС 2
Лучший фильм на иностранном языке
• ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ
• МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ
• СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ
• СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
• ГОЛОС ХИНД РАДЖАБ
• СИРАТ
Фото: кадр из фильма БИТВА ЗА БИТВОЙ