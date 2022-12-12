Объявлены номинанты «Золотого глобуса»

Лидером по числу номинаций стала лента «Башни Инишерина»

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на премию «Золотой глобус» по итогам 2022 года. Лидером по количеству номинаций стал новый фильм Мартина Макдоны БАШНИ ИНИШЕРИНА, у него 8 номинаций. Следом за ним идет картина ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта – фантастическая комедия набрала 6 номинаций. По пять номинаций у фильмов ФАБЕЛЬМАНЫ Стивена Спилберга и ВАВИЛОН Дэмьена Шазелла.

С каждым годом в борьбе за награды обостряется конкуренция среди проектов стриминговых платформ. Лидерами по числу потенциальных статуэток стали сервисы Netflix и HBO Max – каждая из платформ набрала по 14 номинаций.

Лучший фильм (драма)

АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ

ТАР

ТОП ГАН: МЭВЕРИК

ФАБЕЛЬМАНЫ

ЭЛВИС

Лучший фильм (мюзикл или комедия)

ВАВИЛОН

БАШНИ ИНИШЕРИНА

ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ

ДОСТАТЬ НОЖИ: СТЕКЛЯННАЯ ЛУКОВИЦА

Лучший режиссер

Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт, ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

Джеймс Кэмерон, АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ

Баз Лурман, ЭЛВИС

Мартин МакДона, БАШНИ ИНИШЕРИНА

Стивен Спилберг, ФАБЕЛЬМАНЫ

Лучший сценарий

БАШНИ ИНИШЕРИНА

ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

ТАР

ФАБЕЛЬМАНЫ

Лучший актер (драма)

Остин Батлер, ЭЛВИС

Брендан Фрейзер, КИТ

Хью Джекман, СЫН

Джереми Поуп, ПРОВЕРКА

Билл Найи, ЖИТЬ

Лучшая актриса (драма)

Кейт Бланшетт, ТАР

Ана де Армас, БЛОНДИНКА

Виола Дэвис, КОРОЛЕВА-ВОИН

Оливия Колман, ИМПЕРИЯ СВЕТА

Мишель Уильямс, ФАБЕЛЬМАНЫ

Лучший актер (мюзикл или комедия)

Адам Драйвер, БЕЛЫЙ ШУМ

Диего Калва, ВАВИЛОН

Колин Фаррелл, БАШНИ ИНИШЕРИНА

Дэниэл Крэйг, ДОСТАТЬ НОЖИ: СТЕКЛЯННАЯ ЛУКОВИЦА

Рэйф Файнс, МЕНЮ

Лучшая актриса (мюзикл или комедия)

Мишель Йео, ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

Лесли Мэнвилл, МИССИС ХАРРИС ЕДЕТ В ПАРИЖ

Эмма Томпсон, ЛЮБОВЬ ПО ВЫЗОВУ

Марго Робби, ВАВИЛОН

Аня Тейлор-Джой, МЕНЮ

Лучший актер второго плана

Брендан Глисон, БАШНИ ИНИШЕРИНА

Барри Кеоган, БАШНИ ИНИШЕРИНА

Ке Хюи Куан, ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

Брэд Питт, ВАВИЛОН

Эдди Редмэйн, ДОБРЫЙ МЕДБРАТ

Лучшая актриса второго плана

Анджела Бассетт, ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ

Долли де Леон, ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ

Керри Кондон, БАШНИ ИНИШЕРИНА

Джейми Ли Кёртис, ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

Кэри Маллиган, ЕЕ ПРАВДА

Лучший фильм на иностранном языке

РЕШЕНИЕ УЙТИ

RRR: РЯДОМ РЕВЕТ РЕВОЛЮЦИЯ

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

БЛИЗКО

АРГЕНТИНА, 1985

Лучший анимационный фильм

ПИНОККИО ГИЛЬЕРМО ДЕЛЬ ТОРО

КОТ В САПОГАХ: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ

Я КРАСНЕЮ

МАРСЕЛЬ, РАКУШКА В БОТИНКАХ

ИНУ-О: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

Лучший оригинальный саундтрек

БАШНИ ИНИШЕРИНА

ВАВИЛОН

ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

ПИНОККИО ГИЛЬЕРМО ДЕЛЬ ТОРО

ФАБЕЛЬМАНЫ

Лучшая песня

«Carolina», ТАМ, ГДЕ РАКИ ПОЮТ

«Ciao Papa», ПИНОККИО

«Hold My Hand», ТОП ГАН: МЭВЕРИК

«Carolina», ТАМ, ГДЕ РАКИ ПОЮТ

«Lift Me Up», ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ

«Naatu Naatu», RRR: РЯДОМ РЕВЕТ РЕВОЛЮЦИЯ

Лучший телесериал (драма)

«Корона»

«Дом Дракона»

«Разделение»

«Лучше звоните Солу»

«Озарк»

Лучший телесериал (мюзикл или комедия)

«Медведь»

«Хитрости»

«Уэнсдэй»

«Начальная школа „Эбботт“»

«Убийства в одном здании»

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал

«Белый лотос»

«Выбывшая»

«Монстр: История Джеффри Дамера»

«Пэм и Томми»

«Черная птица»

Лучший актер в драматическом сериале

Джефф Бриджес, «Старик»

Кевин Костнер, «Йеллоустоун»

Адам Скотт, «Разделение»

Диего Луна, «Андор»

Боб Оденкёрк, «Лучше звоните Солу»

Лучшая актриса в драматическом сериале

Имельда Стонтон, «Корона»

Эмма Д’Арси, «Дом Дракона»

Зендея, «Эйфория»

Лора Линни, «Озарк»

Хилари Суэнк, «Аляска Дэйли»

Лучший актер в мюзикле или комедии

Дональд Гловер, «Атланта»

Билл Хейдер, «Барри»

Стив Мартин, «Убийства в одном здании»

Джереми Аллен Уайт, «Медведь»

Мартин Шорт, «Убийства в одном здании»

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

Кинта Брансон, «Начальная школа „Эбботт“»

Джин Смарт, «Хитрости»

Селена Гомес, «Убийства в одном здании»

Дженна Ортега, «Уэнсдэй»

Кейли Куоко, «Бортпроводница»

Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале

Тэрон Эджертон, «Черная птица»

Колин Фёрт, «Лестница»

Эндрю Гарфилд, «Под знаменем небес»

Эван Питерс, «Монстр: История Джеффри Дамера»

Себастиан Стэн, «Пэм и Томми»

Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале

Джулия Гарнер, «Изобретая Анну»

Лили Джеймс, «Пэм и Томми»

Джулия Робертс, «Газлит»

Аманда Сайфред, «Выбывшая»

Джессика Честейн, «Джордж и Тэмми»

Лучший актер второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале

Ф. Мюррэй Абрахам, «Белый лотос»

Донал Глисон, «Пациент»

Пол Уолтер Хаузер, «Черная птица»

Ричард Дженкинс, «Монстр: История Джеффри Дамера»

Сет Роген, «Пэм и Томми»

Лучшая актриса второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале

Клэр Дэйнс, «Флейшман в беде»

Дженнифер Кулидж, «Белый лотос»

Обри Плаза, «Белый лотос»

Ниси Нэш-Беттс, «Монстр: История Джеффри Дамера»

Дэйзи Эдгар Джонс, «Под знаменем небес»

Лучшая актриса второго плана в драматическом или комедийном сериале

Ханна Эйнбиндер, «Хитрости»

Джулия Гарнер, «Озарк»

Элизабет Дебики, «Корона»

Джанелл Джеймс, «Начальная школа „Эбботт“»

Шерил Ли Ральф, «Начальная школа „Эбботт“»

Лучший актер второго плана в драматическом или комедийном сериале

Джон Литгоу, «Старик»

Джонатан Прайс, «Корона»

Джон Туртурро, «Разделение»

Тайлер Джеймс Уильямс, «Начальная школа „Эбботт“»

Генри Уинклер, «Барри»

Церемония вручения наград пройдет 10 января 2023 года. Транслировать премию будет телеканал NBC.

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