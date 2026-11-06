Представлен финальный трейлер сериала «Тайный город»

Премьера проекта состоится 23 ноября

ТНТ и «Кинопоиск» представили финальный сериала «Тайный город».

В центре сюжета – Артем (Олег Савостюк), случайно ставший свидетелем загадочного происшествия. Это событие открывает ему дверь в скрытую от обычных горожан Москву, которая существует по своим законам. Расследование инцидента в центре столицы поручают опергруппе под управлением принципиального подполковника Андрея Корнилова (Алексей Гуськов). Зрителей ждет встреча с влиятельными лидерами трех домов, поддерживающих хрупкое равновесие: Сантьягой (Юрий Колокольников), Всеславой (Юлия Пересильд) и Францем де Гиром (Андрей Мерзликин), а также загадочным Любомиром в исполнении Лео Канделаки.

В актерский состав проекта также вошли Диана Пожарская, Милош Бикович, Мария Андреева, Евгений Чебатков, Павел Чинарев, Кирилл Кяро, Денис Шведов, Иван Добронравов, Иван Охлобыстин, Лолита Таборко, Александра Ревенко, Петар Зекавица, Игорь Верник и Сергей Шакуров.

Премьера сериала «Тайный город» состоится 23 ноября. Новые серии будут выходить одновременно на ТНТ и «Кинопоиске» каждый день с понедельника по четверг.

Фото: кадр из сериала «Тайный город»