Okko рассказал о новинках ноября

Второй сезон «Как приручить лису», «Царевна Несмеяна» и многое другое

Одна из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Okko в ноябре – второй сезон детективного триллера «Как приручить лису». Главные роли в проекте вновь исполнили Кирилл Кяро, Таисья Калинина и Максим Стоянов.

Также пользователей стриминга ждут семейная лента ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА, детектив «Улей», второй сезон комедии «Избранный» и многое другое.

Уже на сервисе:

ЧАРЛИ И ХАРПЕР (мелодрама, реж. Том Дин, Мак Элдридж)

Чарли и Харпер знакомятся в старшей школе. Вскоре их дружба перерастает в нечто большее, и между ними зарождается глубокое чувство. Однако не все идет гладко: им предстоит пройти через ряд конфликтов и понять, что для них по-настоящему важно. Амбициозная Харпер стремится стать шеф-поваром мирового класса в Новом Орлеане, тогда как Чарли борется с алкогольной зависимостью и пытается обрести цель в жизни. Смогут ли они сохранить свою любовь вопреки всем трудностям и препятствиям?

ВЫСОТА ВАЛЕРИЯ БРУМЕЛЯ (документальный, реж. Роман Зимин)

1965 год. Находясь на пике международной славы и установив серию мировых рекордов, советский легкоатлет Валерий Брумель попадает в страшную аварию на мотоцикле. Врачи прогнозируют ампутацию и заявляют, что он больше никогда не сможет ходить. Надежда появляется после знакомства с курганским хирургом Гавриилом Илизаровым. С помощью своего аппарата доктор буквально по частям собирает разрушенную ногу атлета. Пройдя через нечеловеческую боль, тяжелейшую реабилитацию и преодолев внутренний кризис, Брумель совершает невозможное – возвращается в сектор для прыжков, чтобы взять новую высоту.

«Избранный», 2-й сезон (комедия, реж. Александр Потапов)

Олег Тяпин стал уважаемым депутатом, но с нетерпением ждет, когда срок его полномочий закончится, и он сможет снова заниматься только наукой. Аэрокосмический завод в Глебове построен, но полноценному запуску мешает проблема с кадрами. Тяпин сталкивается с дефицитом ученых и инженеров. Друзья убеждают Тяпина в том, что в одиночку ему сложно будет что-то изменить, ему необходима поддержка политической партии. В итоге Тяпин решает создать свою партию «Знание – сила», которая будет защищать интересы ученых. Олег погружается в решение этой задачи, но оказывается, ее не так-то просто выполнить. Молодая семья Олега и Инги сталкивается с новым испытанием. В их жизнь вторгается ее бывший муж и отец Милы, который становится главным антагонистом Тяпина. Именно он занимается переманиванием молодых ученых для зарубежных работодателей.

«Нейровася», 2-й сезон (комедия, реж. Георгий Даниелянц)

Вася Фролов – полицейский старой закалки, привыкший действовать по интуиции и не доверяющий технологиям. Пережив развод и череду рабочих проблем, он получает необычного напарника – нейросеть Свету, установленную прямо в его мозг. Вместе они раскрывают запутанные преступления, от мелких краж до серьезных дел, постоянно попадая в забавные ситуации. Света помогает Васе анализировать улики, вмешивается в его личную жизнь и спорит с ним о морали и чувствах. Постепенно грубый и упрямый следователь начинает понимать, что искусственный интеллект способен быть ближе к человеку, чем многие люди.

«Янычар» (историческая драма, реж. Иван Шурховецкий)

Начало XVII века, правитель Османской империи султан Мехмед готовится к войне. О скором нападении русского царя Федора Иоанновича ему твердит подкупленное европейскими послами окружение. Остановить войну и раскрыть заговор призван русский посол Данила Исленьев, который отправляется к султану с письмом от русского государя. Чтобы остановить его, визирь Хасан похищает дочь посла Анну и пытается обменять ее на ценное послание. Анна оказывается наложницей во дворце, и сам правитель империи пленен ее красотой. Помочь ей выбраться из плена берется вольный казак Алеха, насильно обращенный в ислам и назначенный янычаром. Он готовит план побега, чтобы спасти себя и Анну и вернуться на родину.

«Шурик и Шарик» (анимационный)

новая серия

Компания друзей живет небольшом городе Подмосковске, где привычная бытовая реальность незаметно сосуществует с абсолютным безумием. Среди его обитателей – тревожный Шурик, подозрительно рассудительный и здравомыслящий на фоне всех остальных, и его верный пес Шарик, по совместительству маскот мультсериала. А еще есть их соседи, два лучших друга: Жора – темщик-неудачник, чьи бесконечные бизнес-идеи никогда не заканчиваются ничем хорошим, и Платон – вечно спокойный художник, истинный виртуоз, который мог бы добиться чего угодно, если бы хоть что-нибудь для этого делал. Они снимают квартиру, пытаются разобраться с работой, деньгами, отношениями, собственными амбициями, кризисами и другими вполне узнаваемыми проблемами. Вот только мир вокруг них существует по совершенно другим законам. Что, собственно, смущает в основном только Шурика.

С 5 ноября:

«Улей» (детектив, реж. Сергей Осипьян)

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Труппа Мордовского национального театра драмы приезжает в Москву на театральный фестиваль со спектаклем «Улей», основанным на эрзянском фольклоре. Но на открытии фестиваля происходит трагедия: исполнитель главной роли срывается с высоты и погибает. Несмотря на случившееся, режиссер спектакля решает не отменять премьеру. Пока труппа продолжает репетиции, полиция пытается разобраться в обстоятельствах смерти. Что произошло в театре на самом деле: несчастный случай, тщательно спланированное убийство или нечто, чему невозможно найти рационального объяснения?

С 13 ноября:

«Как приручить лису», 2-й сезон (детективный триллер, реж. Юлиана Закревская)

События нового сезона разворачиваются спустя полгода после исчезновения Дины. Пока полиция, родные и Миронов безрезультатно пытаются ее найти, в загородном особняке находят убитыми членов семьи Скрябиных. На месте преступления обнаруживают следы Дины, и она становится главной подозреваемой. А в доме Миронова раздается странный звонок – это Дина, она просит у Миронова прощения за все, что сделала…

«13 карт» (анимационный)

новая серия

Федор, как и всякий подросток, хотел легкой жизни, чтобы все скучные обязанности вроде уборки и учебы за него делали другие. Желание сбылось, и в его распоряжении оказалось 8 клонов, призванных магической колодой карт. Только Федор не ожидал, что каждая карта – уникальная личность с собственными амбициями, и никто из его клонов не собирается мыть посуду. Двойники оказались совершенно неприспособленными к жизни в реальном мире, но возвращаться в магический мир они отказываются наотрез.

Также в ноябре:

ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА (семейный, реж. Василий Ровенский)

Молодой человек по имени Ерема ждет повышения по службе, но вместо этого вдруг попадает в сказочное Тридевятое царство. Чтобы вернуться, ему нужно выполнить поручение царя – рассмешить его дочь Несмеяну. Задача оказывается непростой, ведь, притворяясь неулыбчивой, девушка ищет того, кто способен занять место в ее сердце. Ерема выполняет задание, но оставаться в сказке он не намерен. После возвращения парень получает все, о чем раньше только мечтал, но чувствует, что обидел царевну. Когда Несмеяну похищает Водяной, Ерема решает вернуться в Тридевятое царство…

«Между», 2-й сезон (мелодрама, реж. Огужан Денизхан, Эрдал Сари)

Детская травма превратила Атеша в человека, живущего ради мести семье, которая разрушила его жизнь. Вернувшись в родные места спустя годы, он выбирает неожиданный путь к возмездию: женится на девушке по имени Мерджан, не подозревающей, что новоиспеченный муж – злейший враг ее отца. Мерджан всегда доверяла родным безоговорочно и не привыкла сомневаться в близких. Но теперь рядом с ней оказался человек, для которого их брак – лишь инструмент. Расчет Атеша дает трещину, когда между молодоженами появляются настоящие чувства. Герою предстоит решить, как строить свою жизнь дальше, учитывая все непростые обстоятельства.

Фото: кадр из сериала «Как приручить лису»