Сериал «Маяк» получил награду на кинофестивале в Канаде

Режиссером проекта выступила Иля Махалова

Проект онлайн-кинотеатра Okko и продюсерской компании «Среда» – сериал «Маяк» Или Малаховой – взял приз на зарубежном фестивале. Драма была удостоена награды на канадском Toronto International Women Film Festival в категории «Лучший веб-сериал/сериал/пилот».

Смотр, уделяющий особое внимание женским талантам в киноиндустрии, каждый год номинирует и отбирает сотни проектов для различных категорий конкурсной программы.

В центре повествования «Маяка» – студент колледжа Егор, который почти в одиночку заботится о младшем брате с ДЦП, пока родители прячутся от проблем в работе. Появление в колледже молодой преподавательницы литературы пробуждает в нем невероятные чувства и желание жить для себя. Однако этот непростой выбор оборачивается трагедией, меняющей судьбу всей семьи.

Главные роли в сериале исполнили Юлия Снигирь, Сергей Гилев, Марина Васильева, Макар Хлебников и Евгений Кунцевич.

Фото: кадр из сериала «Маяк»