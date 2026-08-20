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Фестиваль российского кино пройдет в пяти городах Китая

Автор: БК

20 августа 2026

Показы запланированы с 27 августа по 2 сентября

С 27 августа по 2 сентября в Пекине, Шанхае, Хух-Хото, Харбине и Хэйхэ пройдет Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Министерства культуры РФ и Государственного управления КНР по делам кинематографии.

Фильмом открытия в Пекине станет военная драма АВГУСТ, в Хух-Хото – музыкальная сказка БУРАТИНО, а в Хэйхэ – военная драма ЛИТВЯК. В программу смотра также вошли фантастическая драма АВИАТОР, сказка ЧЕБУРАШКА 2, военные драмы ОТЕЦ и АНГЕЛЫ ЛАДОГИ, а также мультфильм ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ.

Отдельная программа будет посвящена 90-летию «Союзмультфильма». В нее войдут классические произведения отечественной анимации и современные короткометражные работы студии.

В фестивале примет участие российская делегация, в которую войдут генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова, режиссеры Игорь Волошин, Андрей Шальопа, актриса Дарья Кукарских, сценарист Сергей Снежкин, продюсеры Ирина Малышева, Наталья Коткова и Татьяна Цыварева, а также исполнительный продюсер авторских фильмов киностудии «Союзмультфильм» Юлия Грувман.

Фото: кадр из фильма АВГУСТ

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