Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках октября

«Илья Муровец», «Нянька в погонах» и многое другое

Одной из октябрьских премьер в онлайн-кинотеатре Wink станет ироничный детектив «Илья Муровец» с Георгием Дроновым. В сериале Пятого канала древние образы получают неожиданное продолжение в современной российской провинции.

Помимо этого, пользователей платформы также ждут комедия «Нянька в погонах» с Алексеем Маклаковым, драматический триллер КОДЕКС ДАНТЕ, финальные серии экранизации братьев Стругацких «Трудно быть богом», а также многое другое.

Уже на сервисе:

СЫГРАТЬ В ЯЩИК (триллер, реж. Мартин Кэмпбелл)

Джек планирует инсценировать собственную смерть, чтобы получить страховую выплату в 30 миллионов долларов. Соучастницей в этой афере становится его жена Нора, но у нее другой план: убить Джека на самом деле.

БЕГУЩАЯ (боевик, реж. Кевин Макдональд)

Успешный адвокат Майя готовится к важнейшему судебному процессу в своей карьере. Утром она отводит сына в школу и отправляется на пробежку, но по дороге ей звонит неизвестный и сообщает, что мальчик похищен. Чтобы вернуть ребенка, женщина должна выполнять указания звонившего и без остановки двигаться по городу. Похититель запрещает Майе обращаться за помощью и контролирует ее маршрут, поэтому героине приходится самой искать способ его переиграть.

АЛМАЗ «СЕРДЦЕ ПЕРСИИ» (семейная комедия, реж. Иван Кульнев)

Леша – большой любитель пиратских историй. Закончив очередной учебный год, он вместе с родителями отправляется на каникулы в Иран. Зайдя в местный музей, мальчик узнает, что бесценной экспонат, алмаз под названием «Сердце Персии», был украден неизвестными грабителями. Леша не подозревал, что скоро окажется на борту лодки, принадлежащей ворам. Он забирает алмаз. С этого и начинается его захватывающее приключение в чужой стране.

ХЕЙТЕР (драмеди, реж. Максим Боев)

Анонимный стример, появляющийся онлайн в жуткой маске кролика, всегда знает, куда направить ненависть своей большой аудитории. Каждый раз он рассказывает фолловерам о героях, которые, по его мнению, достойны презрения. Это могут быть молодые ребята, занимающиеся паркуром ради лайков в соцсетях. Или жених и невеста, которые выбирают между жизненно необходимой операцией и рождением ребенка. Порцию хейта получает скрипач, выступающий в переходе, чтобы привлечь внимание понравившейся девушки, и дрессировщик, вынужденный прощаться со своим старым другом.

ЯЙЦО АНГЕЛА (аниме, реж. Мамору Осии)

В мире, где дни, освещенные красным небом, сменяются темными ночами, живет одинокая девочка, хранящая большое яйцо. Ей приходится искать припасы в городе, застывшем между времен и населенном безликими тенями. Однажды она сталкивается с незнакомым мужчиной, носящим с собой оружие в форме креста. Он не похож на местного жителя, и девочка не спешит ему доверять, когда он предлагает разбить яйцо и узнать, что хранится внутри. Несмотря на это, незнакомец присоединяется к ней, будто между ними есть что-то общее.

«Приключения Бельфора и Люпена» (анимационный, реж. Филипп Видал)

Франция, XVII век. В зверинце, обустроенном королем Людовиком XIV, обитает множество животных. Среди них – придворный пес Бельфор и добродушный волк Люпен. Казалось бы, они должны стать врагами, но между ними возникает крепкая дружба. Вместе Люпену и Бельфору всегда есть чем заняться. Они ищут пропавший парик королевы, чинят дворцовый фонтан, помогают розовому фламинго найти путь в Африку и встречают посланников из Сиама.

Со 2 октября:

«Невский. Владычица Морская» (анимационный, реж. Филипп Дмитриев)

Во втором сезоне легендарный богатырь Невский и команда юных героев – Лешка, Илья и Василиса – столкнутся с новой угрозой. После победы над древним завоевателем миров Мором защитникам Санкт-Петербурга предстоит разобраться с загадочными водяными существами, появившимися в городе. Герои отправятся на далекую планету, которой правит Владычица Морская – мать Василисы. Путешествие познакомит героев с новыми мирами и персонажами и станет началом новых испытаний для команды.

С 4 октября:

«Илья Муровец» (комедийный детектив, реж. Дарья Фекленко)

Главный герой Илья Кукулин возвращается туда, откуда уехал двадцать лет назад. У него за плечами кабинетная работа в московском МУРе, но после конфликта с влиятельным бизнесменом карьера рушится. Теперь капитану предстоит возглавить проблемный РОВД в родном Весьянске. Дисциплина в нем оставляет желать лучшего, а раскрываемость давно стала местной шуткой. На родине Кукулина помнят как тихого и застенчивого неудачника, и никто не ждет от него подвигов. Да и сам Илья еще не знает, на что способен. Но первое же громкое дело превращает руководителя-новичка в настоящего сыщика. Кукулин раскрывает преступление, которое потрясло город.

С 5 октября:

ХРАНИТЕЛЬ КАМФОРНОГО ДЕРЕВА (аниме, реж. Томохико Ито)

Жизнь Рэйто меняется, когда он становится хранителем огромного древнего камфорного дерева. Говорят, что оно обладает сверхъестественной силой и может исполнять сокровенные желания людей. Став посредником между загадочным деревом и его посетителями, Рэйто начинает распутывать чужие тайны, которые постепенно помогают ему узнать секрет собственной семьи.

«Нянька в погонах» (комедия, реж. Артур Румынский)

Бывший военный Василий Валерьевич по рекомендации знакомой устраивается на работу в семью бизнесмена Антона, который отчаялся найти няню, готовую выдержать трех избалованных детей. Применяя строгие военные порядки, Василий Валерьевич пытается навести дисциплину, но сталкивается с неожиданными проблемами, которые разрушают его жесткие уставы.

С 7 октября:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЦЕЛУЙ (мелодрама, реж. Пьер Сальвадори)

Париж, 1928 год. После смерти жены талантливый художник Антуан теряет вдохновение. В поисках утешения он обращается к медиуму, не подозревая, что за голосом из потустороннего мира скрывается Сюзанна – находчивая мошенница из бродячего цирка. Пока искусно разыгранный обман возвращает Антуану желание творить, Сюзанна неожиданно влюбляется в того, кого водит за нос.

С 8 октября:

КОДЕКС ДАНТЕ (криминальная драма, реж. Джулиан Шнабель)

Современный нью-йоркский писатель Ник Тошес одержим «Божественной комедией». Он соглашается на предложение мафиози похитить бессмертную рукопись Данте Алигьери. Для этого герой отправляется в полное тайн, загадок и опасностей приключение, во время которого заводит неожиданные знакомства и открывает много важного не только об искусстве, но и о самом себе. Параллельно в XIV веке разворачивается другая история: Данте ищет фактуру для своего великого литературного труда, который подарит человечеству классическое описание Ада, Чистилища и Рая. Постепенно две сюжетные линии, разделенные веками, начинают переплетаться, а у Ника и Данте оказывается куда больше общего, чем казалось на первый взгляд.

Фото: кадр из сериала «Илья Муровец»