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«Ростелеком» отчитался о финансовых результатах по итогам второго квартала и 6 месяцев 2026 года

Автор: БК

12 августа 2026

Выручка Wink за шесть месяцев составила 24,5 млрд рублей

«Ростелеком» опубликовал финансовые и операционные результаты деятельности компании за второй квартал и шесть месяцев 2026 года – в частности, показатели онлайн-кинотеатра Wink.

Выручка от видеосервисов во втором квартале составила 14,96 млрд рублей (+6% год к году), а за шесть месяцев – 30,3 млрд (+9%).

Выручка только онлайн-кинотеатра Wink за шесть месяцев 2026 года составила 24,5 млрд рублей, что на 14% выше аналогичного показателя прошлого года. Количество активных устройств в ОТТ в первом полугодии, в свою очередь, увеличилось на 28% год к году.

Помимо этого, отмечается, что библиотека Wink стала доступна клиентам ранее приобретенного сервиса «Смотрешка».

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