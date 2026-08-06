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Глава «Газпром-Медиа» назвал стратегические цели холдинга на ближайшие пять лет

Автор: БК

6 августа 2026

Первоочередной из них остается удержание лидерства в производстве развлекательного контента

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров в интервью автору подкаста «Путь в топ» Олесе Нагорной рассказал о ключевых задачах компании на ближайшие пять лет.

По его словам, первоочередной целью остается удержание лидерства в производстве премиального развлекательного контента: холдинг намерен и дальше выпускать проекты, которые становятся лидерами российского рынка.

Вторым стратегическим направлением Жаров назвал международную экспансию. В частности, «Газпром-Медиа» рассчитывает существенно расширить зарубежную аудиторию за счет стран БРИКС, прежде всего Китая и Индии, а также государств региона MENA и Африки.

Глава холдинга также рассказал о нескольких международных проектах. В конце сентября – начале октября стартуют съемки российско-китайского фильма СОЮЗНИКИ, более 80% которых пройдут в Китае. Премьера картины одновременно в России и КНР запланирована на октябрь 2027 года. Кроме того, совместно с индийским режиссером Нилой Пандой компания работает над тремя проектами — фильмом ЧЕЛЯБИНСКИЙ РАДЖА, байопиком о балерине Анне Павловой и документальной картиной о Николае Рерихе.

Отдельно Жаров отметил развитие международных форматов собственного производства, приведя в пример линейку реалити «Выжить в …», съемки которых уже проходили в Дубае, Самарканде и Стамбуле. По его словам, «Газпром-Медиа» намерен и дальше создавать оригинальные проекты, ориентированные как на российскую, так и на зарубежную аудиторию.

Фото: «Путь в топ»

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