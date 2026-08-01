«Человек-паук: Новый день» установил рекорд для стартового дня в США

Фильм заработал $168 млн с учетом предварительных показов

В первый день американского проката кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ заработал $168 млн (с учетом предварительных показов), установив, тем самым, новый рекорд для стартового дня.

Предыдущий лучший результат принадлежал кинокомиксу МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ, положившему в свою копилку $157,4 млн в 2019 году.

Аналитики пока не пришли к единому мнению, сможет ли новинка побить абсолютный рекорд стартового уикенда в Северной Америке, который также удерживает ФИНАЛ ($357,1 млн). По прогнозу студии, фильм освоит около $325 млн к вечеру воскресенья, однако ряд экспертов ожидает итоговый результат на уровне $350 млн и выше.

На премиальные форматы пришлось 24% стартовой кассы фильма, еще 17% сборов обеспечили показы в формате 3D.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ