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Стала известна дата выхода второго сезона сериала «Библиотекари: Следующая глава» на стриминге viju

Автор: БК

27 июля 2026

Продолжение шоу дебютирует с 4 августа

Стриминг viju назвал дату выхода второго сезона сериала «Библиотекари: Следующая глава» – он дебютирует на платформе 4 августа.

В первом сезоне хранитель древних реликвий Викрам Чемберлен (Каллум Макгоун) случайно переносится в наши дни из 1847 года. Оказавшись в XXI веке, он по неосторожности высвобождает древнюю магию, которая начинает распространяться по всему континенту. В новых сериях к Викраму вновь присоединятся харизматичный историк и эксперт по древним технологиям Коннор Грин (Блуи Робинсон), ловкая Хранительница Чарли Корнуолл (Джессика Грин), а также ученый-математик Лиза Паскаль (Оливия Моррис), пытающаяся найти рациональное объяснение загадочным событиям. Великолепную четверку вновь ждут путешествия во времени, поиски проклятых реликвий и противостояние силам, стремящимся изменить ход истории

Одним из главных событий второго сезона станет возвращение звезд «Библиотекарей» – Линди Бут и Кристиана Кейна, что сделает связь нового проекта с оригинальной вселенной еще более осязаемой.

Шоураннером сериала вновь выступил Дин Девлин (ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ, ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА), а к команде проекта в качестве исполнительного продюсера присоединился Ноа Уайли.

Фото: кадр из сериала «Библиотекари: Следующая глава»

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