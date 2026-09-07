Кейн Парсонс снимет сиквел «Закулисья реальности»

Утверждается, что режиссер уже подписал контракт с A24

Вселенная ЗАКУЛИСЬЯ РЕАЛЬНОСТИ ожидаемо пополнится еще одним фильмом – по информации Dread Central, режиссер Кейн Парсонс уже подписал контракт на постановку сиквела.

Официальный анонс проекта от A24 ожидается в ближайшее время.

Отмечается, что картина станет следующим проектом Парсонса – постановщик также разрабатывал оригинальный фильм совместно с Оcгудом Перкинсом (СОБИРАТЕЛЬ ДУШ), однако он пока отложен.

Хоррор ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ, основанный на серии вирусных YouTube-роликов, в этом году стал самой кассовой лентой в истории А24, заработав в мировом прокате $394,1 млн. В кинотеатрах России проект смог привлечь 781 млн рублей.

Фото: кадр со съемок фильма ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ