top banner

83-й Венецианский кинофестиваль начинает свою работу

Автор: БК

2 сентября 2026

Фильмом открытия станет новая работа Дэнни Бойла «Чернила»

В Венеции открывается 83-й международный кинофестиваль.

Фильмом открытия этого года станет новая работа Дэнни Бойла ЧЕРНИЛА (Ink). Лента рассказывает о становлении медиаимперии Руперта Мердока и превращении британской газеты The Sun в один из главных таблоидов страны в конце 1960-х годов. Сценарий картины, написанный Джеймсом Грэмом, основан на его одноименной пьесе. Главные роли в фильме исполнили Джек О’Коннелл, Гай Пирс и Клэр Фой. В российский прокат ЧЕРНИЛА выпустит «Амедиатека», дата релиза пока не определена.

В основном конкурсе будут соревноваться новые работы Вернера Херцога, Ильи Хржановского*, Мартина Макдоны, Хирокадзу Корээды и многие другие фильмы. Председателем жюри в этом году выступает актриса и режиссер Мэгги Джилленхол.

В ближайшие дни красная дорожка Дворца кино окажется самым звездным местом на планете. Так, например, Роберт Паттинсон представит ПРАЙМ-ТАЙМ (Primetime) Лэнса Оппенхайма, в котором сыграл корреспондента программы Dateline NBC Криса Хансена. Джон Малкович, Сэм Рокуэлл и Стив Бушеми привезут на Лидо ДИКУЮ ЛОШАДЬ (Wild Horse Nine) Мартина Макдоны, а Пенелопа Крус, Хавьер Бардем, Стивен Грэм и Пол Дано – семейную драму БУНКЕР Флориана Зеллера. Лиам и Ноэль Галлахеры, в свою очередь, выйдут на красную дорожку в связи с премьерой документального фильма Disney+ OASIS: DON’T LOOK BACK IN ANGER, рассказывающем о первом мировом турне британской группы после воссоединения.

На церемонии открытия также состоится вручение почетного «Золотого льва» за вклад в киноискусство Джорджу Клуни. Ожидается, что статуэтку режиссеру и актеру вручит актриса Лора Дерн.

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Фото: соцсети фестиваля

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Шум времени» Алексея Учителя откроет кинофестиваль «Маяк»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27-30 августа
Подробнее
Американская касса: новый фильм Ридли Скотта проваливается в прокате
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Человек-паук: Новый день» вновь на первой строчке
Подробнее
DEEP запускает собственный онлайн-кинотеатр
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках сентября
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 24–30 августа 2026 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: новый «Человек-паук» продолжает лидировать
Подробнее
В России появится микродрама из видеосообщений в формате «кружков»
Подробнее
Санкт-Петербургский питчинг дебютантов представил шорт-лист и экспертный состав
Подробнее
Петр Буслов готовит приквел «Бумера»
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы в лидерах третью неделю подряд
Подробнее
Предпродажи уикенда: новый «Лунтик» поднялся выше всех
Подробнее
Новинки сентября в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Международная касса: «Одиссея» обогнала «Человека-паука» и возглавила уикенд
Подробнее
В Москве состоялась премьера второго сезона комедии «Олдскул»
Подробнее
Кирилл Соколов снимет анимационный байопик об океанологе Славе Курилове
Подробнее
ММНК-2026: сессия «От бума к спаду: сериалы теряют позиции»
Подробнее
ММНК-2026: сессия «ИИ в кино – как ИИ меняет монтаж, звук и VFX»
Подробнее
Касса России: пиратские релизы продолжают лидировать
Подробнее

Новости по теме

Объявлена программа Венецианского кинофестиваля
Подробнее
Новый фильм Дэнни Бойла откроет Венецианский кинофестиваль
Подробнее
Джордж Клуни получит почетную награду Венецианского кинофестиваля
Подробнее
Венецианский кинофестиваль представил жюри
Подробнее
Мэгги Джилленхол возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Подробнее