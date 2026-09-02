83-й Венецианский кинофестиваль начинает свою работу

Фильмом открытия станет новая работа Дэнни Бойла «Чернила»

В Венеции открывается 83-й международный кинофестиваль.

Фильмом открытия этого года станет новая работа Дэнни Бойла ЧЕРНИЛА (Ink). Лента рассказывает о становлении медиаимперии Руперта Мердока и превращении британской газеты The Sun в один из главных таблоидов страны в конце 1960-х годов. Сценарий картины, написанный Джеймсом Грэмом, основан на его одноименной пьесе. Главные роли в фильме исполнили Джек О’Коннелл, Гай Пирс и Клэр Фой. В российский прокат ЧЕРНИЛА выпустит «Амедиатека», дата релиза пока не определена.

В основном конкурсе будут соревноваться новые работы Вернера Херцога, Ильи Хржановского*, Мартина Макдоны, Хирокадзу Корээды и многие другие фильмы. Председателем жюри в этом году выступает актриса и режиссер Мэгги Джилленхол.

В ближайшие дни красная дорожка Дворца кино окажется самым звездным местом на планете. Так, например, Роберт Паттинсон представит ПРАЙМ-ТАЙМ (Primetime) Лэнса Оппенхайма, в котором сыграл корреспондента программы Dateline NBC Криса Хансена. Джон Малкович, Сэм Рокуэлл и Стив Бушеми привезут на Лидо ДИКУЮ ЛОШАДЬ (Wild Horse Nine) Мартина Макдоны, а Пенелопа Крус, Хавьер Бардем, Стивен Грэм и Пол Дано – семейную драму БУНКЕР Флориана Зеллера. Лиам и Ноэль Галлахеры, в свою очередь, выйдут на красную дорожку в связи с премьерой документального фильма Disney+ OASIS: DON’T LOOK BACK IN ANGER, рассказывающем о первом мировом турне британской группы после воссоединения.

На церемонии открытия также состоится вручение почетного «Золотого льва» за вклад в киноискусство Джорджу Клуни. Ожидается, что статуэтку режиссеру и актеру вручит актриса Лора Дерн.

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Фото: соцсети фестиваля