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Касса четверга: пиратские релизы в лидерах третью неделю подряд

Автор: БК
28 августа 2026

Лучшей официальной новинкой стал «Лунтик. Обратная сторона Луны»

Лидером чарта за четверг вновь cтали пиратские релизы во главе с кинокомиксом ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. Их сборы, которые рассчитываются как разница между валовым бокс-офисом в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, подтвержденной дистрибьюторами, составили 104,3 млн рублей.

Лучшая новинка недели – мультфильм ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ (VLG) – расположился на второй строчке с результатом в 19,2 млн рублей. К концу недели анимация может освоить 100 млн.

Четвертое место занял МЯТЕЖ (AK). Лента с Джейсоном Стэйтемом в главной роли заработала 12,4 млн рублей, а ее касса к вечеру воскресенья может составить 60 млн.

На шестом месте оказался триллер ПЕНТХАУС (PVZGL), сумевший положить в свою копилку 1,6 млн рублей. По итогу недели картина Степана Бурнашева может рассчитывать на 8 млн.

Строчку ниже застолбил за собой хоррор КОШМАР НА УЛИЦЕ КОРАЛ ГРОУВ (EXP). Картина освоила 1,09 млн рублей, что к концу недели может обеспечить ей 4 млн рублей.

Девятое место занял еще один фильм ужасов КРИПИПАСТА: СИНИЙ МАЛЫШ (WP) с результатом в 1 млн рублей. Это может превратиться также в 4 млн рублей по итогу уикенда.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ

Предварительные сборы за четверг 27.08.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 27.08.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 27.08.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ
Spider-Man: Brand New Day		 - 2 -(1) 104 332 119$1 237 923 -52,3% 1 085 496 565$12 751 046 -
2 ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ
 VLG 1 -(2163) 19 158 964$227 325 - 20 080 340$238 257 100 000 000 $1 186 521
3 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
 AK 4 -(2101) 13 615 236$161 548 -38,4% 823 232 823$10 172 159 75 000 000 $889 891
4 МЯТЕЖ
Mutiny		 AK 1 -(1744) 12 398 645$147 113 - 12 876 856$152 787 60 000 000 $711 913
5 СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ
 VLG 4 -(819) 3 696 294$43 857 -42,0% 261 659 938$3 233 164 25 000 000 $296 630
6 ПЕНТХАУС
 PVZGL 1 -(118) 1 613 037$19 139 - 1 805 001$21 417 8 000 000 $94 922
7 КОШМАР НА УЛИЦЕ КОРАЛ ГРОУВ
Hive		 EXP 1 -(492) 1 088 024$12 910 - 1 089 044$12 922 4 000 000 $47 461
8 КРИПИПАСТА: СИНИЙ МАЛЫШ
The Summoning		 WP 1 -(299) 1 006 670$11 944 - 1 123 461$13 330 4 000 000 $47 461
9 МАЙКЛ
Michael		 VLG 14 -(1410) 858 115$10 182 -56,4% 2 300 061 270$32 440 921 5 000 000 $59 326
10 АЛМАЗ. СЕРДЦЕ ПЕРСИИ
 NKI 1 -(1133) 840 846$9 977 - 840 846$9 977 4 000 000 $47 461
11 КРУШЕНИЕ РЕЙСА
Deep Water		 CAO 3 -(155) 807 982$9 587 -69,4% 621 257 072$7 485 025 -
12 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: МОСТ № 13
Tumbal Proyek		 VRT 2 -(155) 798 394$9 473 -55,1% 13 906 806$163 360 -
13 МОШЕННИКИ
 KAP 2 -(85) 726 557$8 621 -45,4% 12 474 309$146 532 -
14 ХОЛОП 3
 CP 12 -(99) 691 405$8 204 -46,8% 1 189 900 000$16 574 732 -
15 ОБСЕССИЯ
Obsession		 EXP 15 -(75) 682 241$8 095 -38,7% 523 235 645$7 374 710 -
16 КОД СНА
April X		 LEO 1 -(159) 571 359$6 779 - 900 649$10 686 -
17 ЖЕРТВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Sacrifice		 VLG 2 -(421) 520 981$6 182 -76,2% 16 611 408$195 130 -
18 ВЕТКА СИРЕНИ. ПЕРЕВЫПУСК
 K24 1 -(27) 501 791$5 954 - 809 211$9 601 -
19 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2
 CP 7 -(136) 485 000$5 755 -51,5% 388 300 000$4 980 759 -
20 НЕ ПО-ДЕТСКИ
 CAO 0 -(142) 461 767$5 479 - 712 718$8 457 -
21 ТОНИ
Tony		 AMDT / AOF 0 -(1) 271 000$3 215 - 271 000$3 215 -
22 ЛОВУШКА
Pitfall		 CIPA 1 -(88) 243 832$2 893 - 332 532$3 946 -
23 И НАСТУПИТ РАССВЕТ
Hana Rokushou ga Akeru Hi ni		 RUR 1 -(90) 221 441$2 627 - 324 296$3 848 -
24 НЕПОКОЙ
 PVZGL 5 -(26) 209 930$2 491 -27,7% 22 487 532$283 361 -
ИТОГО ТОП-24:
165 801 630 $1 967 271
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 84.28 руб.

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АЛМАЗ. СЕРДЦЕ ПЕРСИИ (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
ВЕТКА СИРЕНИ. ПЕРЕВЫПУСК (K24) данные не предоставлены дистрибьютором.
И НАСТУПИТ РАССВЕТ / Hana Rokushou ga Akeru Hi ni (RUR) данные не предоставлены дистрибьютором.
КОД СНА / April X (LEO) данные не предоставлены дистрибьютором.
КОШМАР НА УЛИЦЕ КОРАЛ ГРОУВ / Hive (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
КРИПИПАСТА: СИНИЙ МАЛЫШ / The Summoning (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЛОВУШКА / Pitfall (CIPA) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
МЯТЕЖ / Mutiny (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПЕНТХАУС (PVZGL) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
AMDT«Амедиатека»AOFA-One Films
CAOКаро ПремьерCIPACinema Park Distribution
CPЦентрал ПартнершипEXPЭкспонента Фильм
K24К24KAPКИНО.АРТ.ПРО
LEOЛеонаNKIНаше кино
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Прогноз
Сборов за уикенд 27–30.08
ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 90 000 000
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК 80 000 000
МЯТЕЖ 65 000 000
СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ 24 000 000