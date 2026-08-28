Касса четверга: пиратские релизы в лидерах третью неделю подряд

Лучшей официальной новинкой стал «Лунтик. Обратная сторона Луны»

Лидером чарта за четверг вновь cтали пиратские релизы во главе с кинокомиксом ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. Их сборы, которые рассчитываются как разница между валовым бокс-офисом в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, подтвержденной дистрибьюторами, составили 104,3 млн рублей.

Лучшая новинка недели – мультфильм ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ (VLG) – расположился на второй строчке с результатом в 19,2 млн рублей. К концу недели анимация может освоить 100 млн.

Четвертое место занял МЯТЕЖ (AK). Лента с Джейсоном Стэйтемом в главной роли заработала 12,4 млн рублей, а ее касса к вечеру воскресенья может составить 60 млн.

На шестом месте оказался триллер ПЕНТХАУС (PVZGL), сумевший положить в свою копилку 1,6 млн рублей. По итогу недели картина Степана Бурнашева может рассчитывать на 8 млн.

Строчку ниже застолбил за собой хоррор КОШМАР НА УЛИЦЕ КОРАЛ ГРОУВ (EXP). Картина освоила 1,09 млн рублей, что к концу недели может обеспечить ей 4 млн рублей.

Девятое место занял еще один фильм ужасов КРИПИПАСТА: СИНИЙ МАЛЫШ (WP) с результатом в 1 млн рублей. Это может превратиться также в 4 млн рублей по итогу уикенда.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ