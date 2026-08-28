Касса четверга: пиратские релизы в лидерах третью неделю подряд
Лучшей официальной новинкой стал «Лунтик. Обратная сторона Луны»
Лидером чарта за четверг вновь cтали пиратские релизы во главе с кинокомиксом ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. Их сборы, которые рассчитываются как разница между валовым бокс-офисом в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, подтвержденной дистрибьюторами, составили 104,3 млн рублей.
Лучшая новинка недели – мультфильм ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ (VLG) – расположился на второй строчке с результатом в 19,2 млн рублей. К концу недели анимация может освоить 100 млн.
Четвертое место занял МЯТЕЖ (AK). Лента с Джейсоном Стэйтемом в главной роли заработала 12,4 млн рублей, а ее касса к вечеру воскресенья может составить 60 млн.
На шестом месте оказался триллер ПЕНТХАУС (PVZGL), сумевший положить в свою копилку 1,6 млн рублей. По итогу недели картина Степана Бурнашева может рассчитывать на 8 млн.
Строчку ниже застолбил за собой хоррор КОШМАР НА УЛИЦЕ КОРАЛ ГРОУВ (EXP). Картина освоила 1,09 млн рублей, что к концу недели может обеспечить ей 4 млн рублей.
Девятое место занял еще один фильм ужасов КРИПИПАСТА: СИНИЙ МАЛЫШ (WP) с результатом в 1 млн рублей. Это может превратиться также в 4 млн рублей по итогу уикенда.
Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ
Предварительные сборы за четверг 27.08.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 27.08.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 27.08.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ
Spider-Man: Brand New Day
|-
|2
|-(1)
|104 332 119$1 237 923
|-52,3%
|1 085 496 565$12 751 046
|-
|2
|ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ
|VLG
|1
|-(2163)
|19 158 964$227 325
|-
|20 080 340$238 257
|100 000 000 $1 186 521
|3
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
|AK
|4
|-(2101)
|13 615 236$161 548
|-38,4%
|823 232 823$10 172 159
|75 000 000 $889 891
|4
|МЯТЕЖ
Mutiny
|AK
|1
|-(1744)
|12 398 645$147 113
|-
|12 876 856$152 787
|60 000 000 $711 913
|5
|СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ
|VLG
|4
|-(819)
|3 696 294$43 857
|-42,0%
|261 659 938$3 233 164
|25 000 000 $296 630
|6
|ПЕНТХАУС
|PVZGL
|1
|-(118)
|1 613 037$19 139
|-
|1 805 001$21 417
|8 000 000 $94 922
|7
|КОШМАР НА УЛИЦЕ КОРАЛ ГРОУВ
Hive
|EXP
|1
|-(492)
|1 088 024$12 910
|-
|1 089 044$12 922
|4 000 000 $47 461
|8
|КРИПИПАСТА: СИНИЙ МАЛЫШ
The Summoning
|WP
|1
|-(299)
|1 006 670$11 944
|-
|1 123 461$13 330
|4 000 000 $47 461
|9
|МАЙКЛ
Michael
|VLG
|14
|-(1410)
|858 115$10 182
|-56,4%
|2 300 061 270$32 440 921
|5 000 000 $59 326
|10
|АЛМАЗ. СЕРДЦЕ ПЕРСИИ
|NKI
|1
|-(1133)
|840 846$9 977
|-
|840 846$9 977
|4 000 000 $47 461
|11
|КРУШЕНИЕ РЕЙСА
Deep Water
|CAO
|3
|-(155)
|807 982$9 587
|-69,4%
|621 257 072$7 485 025
|-
|12
|ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: МОСТ № 13
Tumbal Proyek
|VRT
|2
|-(155)
|798 394$9 473
|-55,1%
|13 906 806$163 360
|-
|13
|МОШЕННИКИ
|KAP
|2
|-(85)
|726 557$8 621
|-45,4%
|12 474 309$146 532
|-
|14
|ХОЛОП 3
|CP
|12
|-(99)
|691 405$8 204
|-46,8%
|1 189 900 000$16 574 732
|-
|15
|ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|15
|-(75)
|682 241$8 095
|-38,7%
|523 235 645$7 374 710
|-
|16
|КОД СНА
April X
|LEO
|1
|-(159)
|571 359$6 779
|-
|900 649$10 686
|-
|17
|ЖЕРТВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Sacrifice
|VLG
|2
|-(421)
|520 981$6 182
|-76,2%
|16 611 408$195 130
|-
|18
|ВЕТКА СИРЕНИ. ПЕРЕВЫПУСК
|K24
|1
|-(27)
|501 791$5 954
|-
|809 211$9 601
|-
|19
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2
|CP
|7
|-(136)
|485 000$5 755
|-51,5%
|388 300 000$4 980 759
|-
|20
|НЕ ПО-ДЕТСКИ
|CAO
|0
|-(142)
|461 767$5 479
|-
|712 718$8 457
|-
|21
|ТОНИ
Tony
|AMDT / AOF
|0
|-(1)
|271 000$3 215
|-
|271 000$3 215
|-
|22
|ЛОВУШКА
Pitfall
|CIPA
|1
|-(88)
|243 832$2 893
|-
|332 532$3 946
|-
|23
|И НАСТУПИТ РАССВЕТ
Hana Rokushou ga Akeru Hi ni
|RUR
|1
|-(90)
|221 441$2 627
|-
|324 296$3 848
|-
|24
|НЕПОКОЙ
|PVZGL
|5
|-(26)
|209 930$2 491
|-27,7%
|22 487 532$283 361
|-
Смотрите также
Также стартовали
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|AMDT
|«Амедиатека»
|AOF
|A-One Films
|CAO
|Каро Премьер
|CIPA
|Cinema Park Distribution
|CP
|Централ Партнершип
|EXP
|Экспонента Фильм
|K24
|К24
|KAP
|КИНО.АРТ.ПРО
|LEO
|Леона
|NKI
|Наше кино
|PVZGL
|Про:взгляд
|RUR
|Русский Репортаж
|VLG
|Вольга
|VRT
|Vereteno
|WP
|Уорлд Пикчерз