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Предварительная касса уикенда: «Человек-паук: Новый день» вновь на первой строчке

Автор: Георгий Романов

31 августа 2026

Серебро чарта забрал мультфильм «Лунтик. Обратная сторона луны»

В последний летний уикенд лидером проката вновь стали пиратские релизы во главе кинокомиксом ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. Релизы альтернативного проката пополнили свою копилку еще примерно на 500 млн рублей – и это лишь та часть сборов, которую удается подсчитать по разнице между общими показателями и данными официального проката в ЕАИС. 

Российский анимационный проект ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ (VLG) занял вторую строчку чарта. За четыре дня проката новинка заработала около 93 млн рублей (242 тысячи зрителей), уступив стартовому результату первой части франшизы, вышедшей два года назад, примерно 12% сборов.

Еще одна крупная новинка широкого проката – боевик МЯТЕЖ (AK) – расположилась на четвертом месте таблицы лучших релизов уикенда. Фильм с Джейсоном Стэйтемом положил в свою копилку в районе 63 млн рублей за премьерные четыре дня.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ

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