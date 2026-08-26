Официальная касса России: богатырский Человек-паук

В эти выходные рейтинг возглавили пиратские релизы, главным из которых стал кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на прошедшем уикенде составила 981 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов. Выручка неофициального проката оказалась самой высокой в этом году, в два раза превзойдя январский выпуск триквела АВАТАРА (480 млн).

Фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК продемонстрировало довольно мягкое падение в 37,7% и заработало 120 млн за третьи выходные. В общей сложности фильм с участием Гарика Харламова освоил уже 754 млн при посещаемости в 1,823 млн зрителей. Касса другого летнего блокбастера, ХОЛОП 3, за тот же период насчитывала 720 млн рублей.

Анимационно-игровой фильм СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ в третий уикенд прибавил 37 млн рублей. Общая выручка проекта достигла 238 млн рублей, что уже заметно превосходит тотал предыдущего полного метра, СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (158 млн рублей). Следующий рубеж – СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ (246 млн), который будет пройден уже в ближайшие выходные.

Фильм-катастрофа КРУШЕНИЕ РЕЙСА остался на четвертом месте, заработав еще 13,5 млн рублей. Бокс-офис ленты с Аароном Экхартом и Беном Кингсли составил 53,4 млн рублей. За две недели картина обошла тоталы других триллеров, выходивших в этом году: НА ЦЕПИ (41,8 млн рублей) и НОЧНОЙ БИЗНЕС (37,7 млн рублей).

Сборы МАЙКЛА упали на 54,2%, при этом байопик все равно сохранил позицию в первой пятерке. За тринадцатую неделю проката проект увеличил выручку до 2,294 млрд, продемонстрировав прирост на 10,9 млн рублей. На данном этапе проката больше собирали только отечественные картины ВЫЗОВ (19,3 млн рублей) и ЧЕБУРАШКА (11,6 млн рублей).

Шестое место заняла остросюжетная сатирическая лента ЖЕРТВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. На старте новинка с Крисом Эвансом и Аней Тейлор-Джой собрала 10,6 млн рублей за 16,5 тысячи проданных билетов. Результат оказался близок триллеру ЭДЕМ (12,5 млн рублей и 20 тысяч зрителей) с Джудом Лоу и Аной де Армас, но далек от потенциального кассового референса, НАСЛЕДНИКА (73,3 млн рублей и 111 тысяч зрителей) с Гленом Пауэллом и Маргарет Куолли.

Седьмое место досталось индонезийскому фильму ужасов ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: МОСТ №13, получившему в первую неделю 8,2 млн рублей при 17 тысячах зрителей. Хоррору удалось обойти перевыпуск аниме ВОЗВРАЩЕНИЕ КОТА (3,3 млн рублей) и стать самым успешным стартом дистрибьютора Vereteno.

ХОЛОП 3 держится в топ-10 уже одиннадцать недель. Картина суммарно освоила 1,186 млрд рублей. На данный момент это рекорд для отечественных летних релизов. Посещаемость ленты составила 2,498 млн зрителей.

В свой стартовый уикенд казахстанская криминальная драма МОШЕННИКИ заработала 6,7 млн рублей. Картину посмотрело 11,2 тысячи зрителей. Новинка обошла сборы другой казахстанской комедии, ПАТРУЛЬ. ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ (4,8 млн рублей и 10 тысяч зрителей), но недотянула до показателей криминальной драмы ЧЕРНЫЙ ДВОР В КИНО (17,3 млн рублей и 33 тысячи зрителей).

Семейная комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 замкнула десятку. За шесть недель проката картина заработала 385 млн рублей при посещаемости в 1,003 млн зрителей.

Также в прокат вышли американский арт-боевик МОТОР СИТИ (11-е место, 5,2 млн рублей и 9,6 тысячи зрителей), драма из Канн ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ (13-е место, 3,7 млн рублей и 5,6 тысячи зрителей), мультфильм ЛИДИЯ И ВСАДНИК ТУМАНА (14-е место, 3,3 млн рублей и 10,1 тысячи зрителей) и криминальная комедия ПРИДУРКИ (18-е место, 1,9 млн рублей и 3,6 тысячи зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 1,231 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 1,383 млрд рублей. В сравнении с прошлым уикендом бокс-офис вырос на 97%, и оказался на 490% больше, чем на аналогичном уикенде прошлого года, когда в отечественном прокате также лидировал пиратский релиз ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ

26.08.2026 Автор: Екатерина Кученева