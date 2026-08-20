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«Одиссея» стала самым кассовым фильмом в истории со взрослым рейтингом R

Автор: БК

20 августа 2026

Мировые сборы ленты превысили $1,34 млрд в мировом прокате

Блокбастер Кристофера Нолана ОДИССЕЯ продолжает ставить рекорды – картина смогла заработать $1,34 млрд в мировом прокате, что сделало ее самым успешным фильмом в истории со взрослым рейтингом R.

Прошлый рекорд принадлежал кинокомиксу ДЭДПУЛ И РОСОМАХА Шона Леви, освоившему $1,33 млрд по миру в 2024 году.

Стоит отметить, что ОДИССЕЯ дебютировала еще не на всех международных территориях – в частности, в Японии эпик появится на больших экранах только 11 сентября.

Фото: кадр из фильма ОДИССЕЯ

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