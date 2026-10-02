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Предварительная касса четверга: «Девятая планета» продолжает лидировать

Автор: Георгий Романов

2 октября 2026

Мультфильм «Приключения мамонтенка» стартует с четвертой строчки

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга вновь стал фантастический боевик ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА (CP). Отечественный проект заработал около 11,5 млн рублей (23,76 тысяч зрителей), а к концу уикенда сможет пополнить свою кассу еще на 70-80 млн рублей.

Лучшей новинкой стал российский анимационный релиз ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ (NMG). Заработанные им в 6 млн рублей (16 тысяч зрителей) первый день проката позволили мультфильму занять четвертую строчку чарта. По итогам уикенда его сборы могут составить порядка 60-80 млн рублей.

Ниже ожиданий стартовала семейная лента ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА (NKI). Отечественная сказка заняла пятую строчку чарта с 4,9 млн рублей в активе. Скорее всего, к вечеру воскресенья ее касса достигнет примерно 40–50 млн рублей.

Также в топ-10 вошел американский фильм ужасов АРАХНИД (CP), заработавший в первый день проката 1,7 млн рублей. По итогам уикенда релиз сможет рассчитывать на 10-12 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ

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