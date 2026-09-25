На Форуме объединенных культур обсудили конкуренцию, пиратство и будущее кинопроката

В рамках XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур состоялась сессия «Россия без Голливуда и Голливуд без России». Модератором дискуссии выступила президент «Арна Медиа» Надежда Мотина. В разговоре приняли участие заместитель директора телеканала «Россия» Ясмина Бен Аммар, генеральный директор Yellow, Black & White Александр Ильин, продюсер и исполнительный директор фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, продюсер Фонда развития кино и анимации Антон Сиренко, исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов и директор по прокату «Централ Партнершип» Павел Верещагин.

Открывая дискуссию, Надежда Мотина предложила посмотреть на то, как изменилась доля российского кино в прокате после ухода голливудских студий, и обсудить, что именно стоит за успехами отечественного кинематографа. Федор Соснов призвал не отделять нынешнюю ситуацию от более масштабных изменений, произошедших с мировым кинорынком после пандемии. По его словам, практика потребления кино изменилась во всем мире: посещаемость кинотеатров в Северной Америке и Франции остается примерно на 40% ниже допандемийного уровня. Российский рынок также пока не вернулся к прежним показателям: по объему в деньгах отставание от допандемийного периода составляет около 44%, тогда как разница по посещаемости значительно меньше. При этом исполнительный директор Фонда кино отметил, что российский кинематограф смог нарастить производство и аудиторию: количество фильмов, выпускаемых при поддержке фонда, за несколько лет выросло почти втрое, а следующий год, по его словам, должен стать пиковым по числу таких картин.

Павел Верещагин обратил внимание на другую проблему: рынок нуждается не только в отдельных хитах, но и в более равномерном предложении в течение года. По его мнению, появление таких проектов, как ЧЕБУРАШКА, показывает, что российское кино способно создавать масштабные события, однако подобных «чебурашек» недостаточно для заполнения всего календаря. «Нам нужно делать так, чтобы зритель в течение всего года ходил в кино», – отметил эксперт. Одновременно российскому прокату необходимо расширять жанровое предложение. «У Голливуда было всегда предложение для разной аудитории, для аудитории с разными вкусами. А у нас сейчас – сказки, сказки, одни сказки», – заявил директор по прокату «Централ Партнершип». При этом речь не идет о необходимости сокращать производство семейных фильмов: задача заключается в том, чтобы дополнять их хоррорами, детективами и другими жанрами, способными работать с различными группами зрителей.

Александр Ильин отметил, что создание большого количества фильмов-событий – сложный и эволюционный процесс. Российская индустрия относительно недавно получила серьезный импульс к развитию, и сейчас появляются новые продюсеры и студии, а также увеличивается число крупных проектов. По его мнению, в течение ближайших двух-трех лет количество картин, способных собирать значительную кассу, будет расти. При этом ожидать ежегодного появления десятков проектов масштаба ЧЕБУРАШКИ не стоит.

Отдельный разговор возник вокруг летнего проката. Ясмина Бен Аммар напомнила, что российский кинематограф уже переживал времена, когда сокращение импорта становилось дополнительным стимулом для развития собственного производства. Она привела в пример начало XX века, когда в период Первой мировой войны в Россию перестали в прежнем объеме поступать зарубежные фильмы от братьев Люмьер, что стало одним из факторов развития отечественного кинопроизводства. Говоря о нынешнем лете, медиаменеджер предложила режиссеру сказки ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК Антону Маслову подняться на сцену и поделиться опытом выпуска крупного российского релиза в этот период. Маслов отметил, что после произошедшего вокруг картины у него сложилось тяжелое впечатление о перспективах летнего проката. «У меня есть полное ощущение, что больше крупного кино летом не будет», – заявил постановщик.

Соснов, однако, предложил рассматривать эту реплику как выражение общей боли кинематографистов, а не как окончательный вывод о перспективах летнего проката. Он отметил, что выпуск крупных картин летом был связан с конкретными решениями Фонда кино. По его словам, теперь предстоит оценить, достаточно ли существующих инструментов для формирования равномерного прокатного календаря и какие дополнительные меры могут потребоваться для увеличения количества крупных отечественных релизов.

Обсуждение летнего проката закономерно перешло к проблеме нелегального использования контента. Соснов назвал ситуацию серьезным вызовом для всей отрасли и подчеркнул, что речь идет не только о недополученной выручке, но и о принципах функционирования рынка. «Очень тяжело доказать свою правоту, когда ты стоишь с украденным товаром», – заявил он. По словам исполнительного директора Фонда кино, после громкого общественного обсуждения проблемы нелегального проката ситуация стала предметом внимания не только участников рынка, но и государственных органов. При этом он подчеркнул, что борьба с пиратством должна быть связана не только с ограничениями, но и с дальнейшим развитием легального рынка – увеличением производства, аудитории и рекламной поддержки.

Антон Малышев, возглавляющий «Кинопрайм», который поддерживает в том числе проекты бюджетом до 100 млн рублей и проводит фестиваль актуального российского кино «Маяк», предложил посмотреть на проблему конкуренции с другой стороны. Он отметил, что российские кинопроизводители регулярно сталкиваются с финансовыми рисками, причем это касается как крупных, так и небольших проектов. Однако, по его мнению, это не означает, что производство кино следует сокращать. Малышев подчеркнул, что нынешний уровень российского коммерческого блокбастерного кино во многом сформировался в условиях конкуренции с Голливудом. Продюсер уверен, что именно в этой среде развивались многие компании, которые сегодня создают крупное отечественное кино, но при этом он не стал однозначно оценивать долгосрочные последствия отсутствия голливудских студий. «Я не знаю, хорошо ли, когда в лесу вдруг пропадают хищники», – образно заметил он. Малышев также привел в пример ситуации, когда отдельные западные картины способны собирать в России очень значительные суммы – вроде байопика МАЙКЛ. «Как только выходит что-то западное – это как индийское кино в Советском Союзе», – отметил он, говоря о повышенном интересе к дефицитному зарубежному контенту.

Антон Сиренко напомнил, что сотрудничество с голливудскими студиями в прошлом распространялось и на производство российского контента. Он отметил, что имел отношение к франшизе ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ еще в период, когда подобные партнерства были частью стратегии международных компаний на российском рынке. При этом Сиренко подчеркнул необходимость сохранения конкурентной среды. «Говоря про стратегическое позиционирование нашего рынка, нашего кинематографа как действительно великого и коммерчески состоятельного, мы, конечно, заинтересованы в честной, правильной, прогнозируемой конкуренции», – сказал он. Сиренко также выразил надежду, что события последнего лета станут поворотным моментом в борьбе с нелегальным использованием контента.

Отдельный блок дискуссии был посвящен оценке нелегального проката. Из зала взяла слово директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая и сообщила, что, по имеющейся у компании оценке, за первое полугодие 2026 года нелегальный прокат фильмов в России мог принести от 1,5 до 2 млрд рублей. Болецкая подчеркнула, что это существенно меньше тех объемов, которые голливудское кино собирало в период легального присутствия. Стоит отметить, что, по данным БК Медиа, выручка теневого сегмента за первые шесть месяцев 2026 года оценивается в 4,1 млрд рублей. Доля «серого» проката за этот период составила 11,6% от общего рынка.

Болецкая также обратила внимание на роль маркетинга в потреблении зарубежного кино. По ее словам, после ухода легальных дистрибьюторов интерес аудитории к голливудским картинам резко снизился, поскольку вместе с официальным прокатом исчезла привычная рекламная коммуникация. «Если люди не знают, что вышел какой-то большой иностранный фильм, они им не интересуются, они его и не пиратят», – пояснила представитель «Яндекса». При этом проблема постепенно распространяется и на цифровую среду, где в отдельных случаях нелегальные фильмы получают дополнительное продвижение. В связи с этим Болецкая предложила возвращаться к обсуждению общих правил легального рынка не только для кинотеатров, но и для онлайн-платформ.

В финальной части сессии Мотина предложила участникам коротко сформулировать, какие правила должны действовать на рынке в нынешних условиях. Бен Аммар призвала рассматривать борьбу с пиратством как часть общей культурной ответственности. «Мы не призываем не любить другие фильмы или фильмы с другими национальными кодами. Мы призываем любить свое кино, уважать свое кино и свои национальные традиции», – сказала Бен-Аммар. Ильин подчеркнул, что для дальнейшего развития необходима консолидация индустрии и государственная поддержка. При этом он отдельно обратил внимание на неопределенность нынешней роли дистрибьютора: часть функций, которые раньше были четко распределены между производителем, дистрибьютором и кинотеатром, теперь в условиях нелегального проката фактически меняются. Малышев согласился с необходимостью легальной конкуренции. «Однако мне бы очень хотелось, чтобы, поборов пиратство, утвердив новые замечательные правила, сохранив и расширив кинотеатральные сети и количество кинотеатров в нашей стране, мы все-таки оставили возможность нашему зрителю легально смотреть лучшие образцы мирового кино», – отметил он. Соснов также подчеркнул, что российские производители заинтересованы именно в легальной конкуренции. Задача заключается в том, чтобы создавать крупные проекты разных жанров и постепенно расширять предложение для аудитории.

Верещагин, в свою очередь, предложил отказаться от самой постановки вопроса как о борьбе российского и зарубежного кино, поскольку спрос на последнее все еще остается. Поэтому главное, по его мнению, заключается в том, как Россия встретит возможное возвращение мейджоров. «Мы сейчас находимся в той ситуации, когда мы можем предполагать, что Голливуд официально вернется в нашу страну. Мне кажется, это неизбежно. Вопрос в другом. В каком состоянии российское кино будет встречать зарубежный контент? Хочется добиться такой ситуации, чтобы зритель покупал бы билет на российское кино не потому, что американского фильма рядом нет или в параллели, а потому, что российское кино интереснее», – подытожил он.

25.09.2026 Автор: Илья Кувшинов