Стали известны победители Санкт-Петербургского питчинга дебютантов

Лауреатом в категории «Полнометражное кино» стал проект «Без фильтров»

21 сентября в «Экспофоруме» состоялся 4-й Санкт-Петербургский питчинг дебютантов в рамках Всероссийского питчинга дебютантов 2026 года. Организаторами выступили продюсерский центр «Мувистарт» и АНО ЦКВИ «ЭКСПОКОНГРЕСС» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На питчинг поступило 678 заявок из более чем 40 регионов России, в шорт-лист вошел 21 проект в трех категориях. Общий призовой фонд составил 1,5 млн рублей – по 500 тысяч рублей в каждой секции.

Лауреатом в категории «Полнометражное кино» стал проект сценариста Олеси Алейниковой БЕЗ ФИЛЬТРОВ. В центре повествования – 18-летняя блогерша, которая хочет поступить в институт в Москве и ищет любые возможности, чтобы осуществить свое желание.

Полный список победителей:

Проекты в стадии завершения

• 1-е место — СУПЕРПАПА, реж. Кирилл Логинов

• 2-е место — БЕЛГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ, реж. Мария Савина

• 3-е место — КОГДА ВСЁ…, реж. Татьяна Жукова

Полнометражное игровое кино

• 1-е место — БЕЗ ФИЛЬТРОВ, сценарист Олеся Алейникова

• 2-е место — ГРУМАНЛАНЫ, сценарист Михаил Павлов

• 3-е место — ПУЛЬСАЦИЯ, режиссер и сценарист Александра Жукова

Сериалы

• 1-е место — «30-й маршрут», сценарист Герман Лепехин

• 2-е место — «Варвара», сценарист Сергей Мирончик

• 3-е место — «Из грязи в князи», сценарист Илья Емелин

Фото: пресс-служба питчинга