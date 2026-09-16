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«Человек-паук: Новый день» стал самым кассовым фильмом в истории США

Автор: БК

16 сентября 2026

Фильм Дестина Дэниела Креттона заработал $936,773 млн за 47 дней

Еще один рекорд в копилке Sony и Marvel: кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ стал самым кассовым фильмом в истории североамериканского проката.

Фильм Дестина Дэниела Креттона заработал $936,773 млн за 47 дней проката в США и Канаде. Предыдущий рекорд принадлежал фантастике ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ, которая в 2015 году освоила $936 млн.

Следующей потенциальной рекордной отметкой для ленты может стать исторический результат в $1 млрд в домашнем прокате, однако для достижения этого показателя ей, вероятно, потребуется перевыпуск.

В мировом прокате ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ занимает третью строчку в списке самых кассовых фильмов в истории ($2,4 млрд), уступая первому АВАТАРУ ($2,9 млрд) и МСТИТЕЛЯМ: ФИНАЛ ($2,7 млрд).

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ

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