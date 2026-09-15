Обзор новинок проката на уикенде 10-13 сентября

Предстоящий уикенд ознаменуется выходом главного тентпола месяца – семейного фэнтези КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ (CP). В активе нового фильма Алексея Нужного качественный продакшн, масштабный трейлеринг, рекламная поддержка федерального канала и сильный прокатчик, который обеспечит проекту широкую роспись. В то же время не самый вдохновляющий старт недавней ленты ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК говорит в том числе и об усталости зрителя от во многом схожих сказочных релизов. Также некоторые опасения вызывает отсутствие у новинки узнаваемого для массовой публики бренда и большой звезды в актерском составе. Это заставляет сдержанно подходить к оценке кассовых перспектив картины. Тем не менее нацеленность на многочисленную семейную аудиторию должна помочь проекту проявить себя на длинной дистанции, а на старте, как минимум, повторить показатели КОЛОБКА (246 млн рублей и 566 тысяч проданных билетов).

На контрпрограммировании крупной новинке обещают сработать сразу два американских боевика – КУРЬЕР (AK) и НАТИСК (VLG). Проект с участием Алана Ричсона и Оуэна Уилсона делает ставку на неприхотливость и комедийный тон, а экшн с Адриа Архоной от студии А24, наоборот, постарается привлечь искушенного зрителя в крупных городах. Так или иначе, потенциал каждой из новинок находится примерно на одном уровне, по аналогии с картинами УБОЙНАЯ СУББОТА (15,1 млн и 28,8 тысячи зрителей) и НЕМАЯ ЯРОСТЬ (13,1 млн и 34 тысячи зрителей) соответственно.

Дмитрий Некрасов, БК Медиа: «НАТИСК окажется в прямой конкуренции за аудиторию с КУРЬЕРОМ, стартующим в тот же день. При этом фильмы предлагают несколько разное прочтение жанра: НАТИСК делает ставку на хоррор, жестокость, черный юмор и эстетику B-movie, тогда как КУРЬЕР ориентирован на более легкий и комедийный тон. Поэтому прямое пересечение аудиторий будет, но проекты способны частично разделить зрителей по настроению и визуальным предпочтениям».

В сегменте перевыпусков событием в наступающий уикенд обещает стать выход фильма СУМЕРКИ (KAP). Судя по ажиотажу на многочисленных превью-показах и непривычно высоким для повторных релизов предпродажам, перевыпуск популярной young-adult-экранизации Стефани Майер может продемонстрировать один из лучших стартов уикенда среди новинок.

Также в прокат выйдут хорроры ДОМ МЕРТВЫХ (KNLG) и ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. РУКА СМЕРТИ (EXP).

Главными драйверами пиратского сегмента останутся кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ и эпик Кристофера Нолана ОДИССЕЯ. Помимо этого, в кинотеатрах продолжат работать и другие релизы прошлых недель.

Фото: кадр из фильма КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ

15.09.2026 Автор: Никита Никитин