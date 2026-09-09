Официальная касса России: обратная сторона осени

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на минувшем уикенде составила 276 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, ведущими из которых являются голливудские блокбастеры ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ и ОДИССЕЯ. По сравнению с предыдущей неделей выручка неофициального проката снизилась на 52,6%.

Мультфильм ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ потерял во второй уикенд 43% стартовых сборов, что заметно сильнее падения первой части, ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (27,1%). Выручка в 53,1 млн рублей позволила нарастить общую сумму бокс-офиса до 182 млн. Этого оказалось достаточно, чтобы сиквел получил звание самой успешной анимации этого года, превзойдя альманах ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 (163 млн). Отставание от графика первой полнометражной серии франшизы выросло до 17,6% по кассе и до 36,9% по количеству проданных билетов. Вторая серия приключений малыша-инопланетянина привлекла 484 тысячи зрителей.

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК продолжил свое шествие по кинотеатрам и движется к миллиардной отметке. После пяти уикендов в копилке комедийной сказки – 971 млн рублей. Благодаря этой сумме картина Антона Маслова заняла шестое место среди отечественных релизов этого года, потеснив другие проекты «Атмосферы Кино», ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (930 млн) и ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (890 млн).

МЯТЕЖ с Джейсоном Стэйтемом выступил чуть слабее своих предшественников, МАСТЕРА (-44%) и УБЕЖИЩА (-41,8%), потеряв на второй неделе 48,5% первоначальных сборов. Динамика по сумме больше соответствует другому экшну, ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ, который за два уикенда заработал 119 млн рублей. Этой же суммой отметился свежий боевик.

С пятого места начала свой забег Галь Гадот. Триллер БЕГУЩАЯ, где актриса играет главную роль, освоил за первые выходные 21,3 млн рублей за 37 тысяч проданных билетов. Среди недавних жанрово близких релизов дистрибьютера «Вольга» результат оказался лучше, чем продемонстрировали НА ЦЕПИ (20 млн рублей и 33 тысячи зрителей) и НОЧНОЙ БИЗНЕС (16,6 млн рублей и 26 тысяч зрителей).

Гротескная комедия НЕ ПО-ДЕТСКИ заработала на старте 16,4 млн рублей, а посмотрели ее 34 тысячи зрителей. Сборы картины с Сергеем Безруковым сопоставимы с другой работой актера, вышедшей в этом году, КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (16,2 млн рублей и 39 тысяч зрителей), а также других отечественных лент: МАЛЫШ-КАРАТИСТ (16,9 млн рублей и 43 тысячи зрителей) и СТАРЫЙ ОРЕЛ (16,1 млн рублей и 39 тысяч зрителей).

Продолжение семейных приключений МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ попало в тренд на снижение интереса к продолжениям отечественных франшиз, заработав на старте 16,4 млн рублей при суммарной посещаемости в 40 тысячи зрителей. Это на 53,9% меньше в денежном выражении и на 60,3% ниже по количеству зрителей показателей первого фильма с Евой Смирновой и Борисом Дергачевым в главных ролях. Такой же существенный разрыв оказался у новинки с предыдущим релизом производства компании «КиноЦех», РОБОНЯНЯ (39,6 млн рублей и 114,5 тысячи зрителей за первый уикенд).

СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ преодолели рубеж в 300 млн рублей, благодаря прибавке к кассе за прошлые выходные в размере 14 млн рублей. Сейчас в копилке фантастической ленты 307 млн и не исключено, что на дистанции она сможет догнать тотал ЦАРЕВНЫ-ЛЯГУШКИ 2 (338 млн).

Фаворитом у взыскательной публики стал ТОНИ, заработавший за стартовый уикенд 13,9 млн рублей за 18,8 тысяч проданных билетов. Биографическая драма об известном шеф-поваре лишь немногим уступила майской ГРАЦИИ (16,8 млн), но в два с половиной раза превзошла показатели своего основного референса ТОЧКА КИПЕНИЯ (4 млн рублей). По средней наработке на один сеанс новинка стала лучшей среди официальных релизов в топ-10.

Триллер СЫГРАТЬ В ЯЩИК с Евой Грин и Сэмюэлом Л. Джексоном, заработавший 10,3 млн рублей, выступил на одном уровне со схожими проектами этого года: ЖЕРТВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ (10,6 млн рублей) с Аней Тейлор-Джой и Крисом Эвансом и ОПАСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (10,2 млн рублей) с Самарой Уивинг и Джейсоном Сигелом.

Также в прокат вышли мультфильм МИА И МОНСТРЫ (12 место, 3 млн рублей и 1,9 тысяч зрителей), фэнтези ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ (18 место, 1,7 млн рублей и 3,7 тысяч зрителей), а также состоялся первый показ перевыпуска фэнтези-мелодрамы СУМЕРКИ (15 место, 2,1 млн рублей и 1,1 тысяч зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России достигла 521 млн рублей, с учетом стран СНГ – 632 млн. Это на 42% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 115% больше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате стартовал отечественный триллер ВНИЗ.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ

09.09.2026 Автор: Вероника Скурихина