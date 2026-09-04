Новинки сентября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»

«Грязные деньги» Гая Ричи, «На деревню дедушке 2», новые «Зловещие мертвецы»

В числе сентябрьских премьер, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» – криминальный триллер Гая Ричи ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ. Один остров, два спеца – и миллиард, который нужно украсть.

Кроме того, пользователей платформы ждут хоррор ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО, комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2, а также многое другое.

Уже на сервисе:

ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ (хоррор, реж. Кейн Парсонс)

Неудачливый продавец мебели Кларк обнаруживает скрытый портал в другое измерение в подвале своего магазина и оказывается в бесконечном лабиринте извилистых желтых коридоров. В этом мире время и пространство не подчиняются логике, а нечто жуткое может скрываться за каждым углом. На поиски Кларка отправляется его психотерапевт Мэри.

ХОЛОП 3 (комедия, реж. Клим Шипенко)

доступен на «Кинопоиске» в опции Start

Супруги Лена и Борис Вяземские готовятся продать семейную компанию, развестись и забыть друг друга. Но у детей совсем другие планы: они обращаются к Грише, чтобы спасти семью. Лена и Борис отправятся в петровские времена: морские приключения и другие опасности помогут им переосмыслить отношения и вновь найти любовь друг к другу.

«Чудо» (драма, реж. Полина Власенко, Сергей Дьячковский)

Самая популярная блогер-коуч страны Мия знает о людях главное – чего они хотят на самом деле. То, о чем не говорят вслух даже самому себе. Миллионы людей идут к ней за переменами, за смыслом, за чудом. И их жизни действительно меняются. Но у чуда есть цена и каждому предстоит решить, на что он готов пойти ради него.

«Пора на завод» (комедия, реж. Василий Свиридов)

Молодой и успешный московский инвестор Вадим ради любви к своей девушке Тане решает поменять привычную жизнь. Ради того, чтобы заслужить уважение отца Тани, бригадира-металлурга Игоря Романовича, Вадим устраивается работать на уральский металлургический завод. Жар цехов, грубый юмор коллег и неподъемные физические нагрузки – лишь малая часть испытаний, с которыми он сталкивается.

С 6 сентября:

«Ты супер!», 10-й сезон (реалити)

Международный детский вокальный конкурс, в котором талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей, получают шанс заявить о себе на всю страну и продемонстрировать свои вокальные способности.

С 9 сентября:

ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ (криминальный триллер, реж. Гай Ричи)

Когда безжалостный магнат Саласар присваивает миллиард долларов, отряд элитных агентов под руководством проницательной Рэйчел получает задание вернуть деньги любой ценой. Сид, Бронко и их соратники используют все возможные способы, чтобы надавить на афериста, а в качестве последнего этапа отправляются на остров к бандиту, чтобы пообщаться лично. Внезапно ситуация выходит из-под контроля.

«Почти настоящий детектив» (криминальная комедия, реж. Дмитрий Булейко)

Харизматичный шоумен приезжает в маленький городок, чтобы стать лицом рекламной кампании банка своего влиятельного друга. Столичного гостя встречают с размахом, но все идет не по плану: банк захватывают, хозяина ранят, а актера объявляют главным подозреваемым. За расследование громкого дела берется майор полиции Надежда, которая вот-вот родит, а помогать ей будет сам шоумен.

С 10 сентября:

ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО (хоррор, реж. Себастьян Ваничек)

После гибели мужа-абьюзера в автокатастрофе Элис едва находит в себе силы, чтобы приехать на похороны и встретиться с его семьей. Девушка не подозревает, что смерть супруга не была простым несчастным случаем, и кровожадные демоны уже вселились в ее свекра.

НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 (комедия, реж. Максим Колиганов, Владимир Котт)

Владик снова проводит летние каникулы у деда Юры, но идиллия длится недолго: неожиданно в деревню приезжает Виктор, дед мальчика по папе. Бывший дипломат быстро находит общий язык с местными, дарит внуку дорогие подарки и увлекает его историями о путешествиях по миру. Между дедами вспыхивает соперничество за внимание внука. Дед Юра чувствует, что вот-вот проиграет, но опасная тайна из прошлого Виктора дает ему возможность избавиться от конкурента. Продолжение ностальгической комедии с Юрием Стояновым, Ярославом Головневым и Федором Добронравовым.

«Овчарка», 2-й сезон (детектив)

доступен на Кинопоиске в опции «Смотрим»

После событий первого сезона прошло два года. Майор полиции Анастасия Нестерова и бизнесмен Павел Федотов живут вместе и счастливы. Но внезапное появление младшего брата Федотова Андрея и его бывшей возлюбленной Марины нарушает их размеренную жизнь. Тем временем на пульт охраны РЖД поступает сообщение: в тупике грабят вагон. Воры оказывают сопротивление охранникам, и им удается скрыться вместе с товаром. Нестерова и ее верный напарник, капитан Воробьев, уверены, что сотрудники железной дороги состоят в сговоре с грабителями. И каждый шаг расследования указывает, что это лишь вершина айсберга, часть большой криминальной системы… Сможет ли Овчарка распутать громкое дело и при этом сохранить вновь обретенное счастье?

C 23 сентября:

«Трудный ребенок» (комедия, реж. Владимир Болгов, Велимир Русаков, Никита Зубков)

Когда-то Фил профессионально играл в футбол, но покинул спорт из-за травмы. Чтобы заработать на операцию и вернуться на поле, он вынужден работать по профессии – учителем, а также перебиваться репетиторством. По нелепой случайности Фил становится преподавателем 13-летнего Макара, сына криминального авторитета. Теперь ему предстоит перевоспитать маленького социопата, который мечтает стать мафиози, а еще помочь другой своей ученице, Даше, которая очень хочет поступить в МГИМО вопреки воле отца.

Также в сентябре:

«Клюквенный щербет», 5-й сезон (мелодрама)

Доа и Фатих влюблены и мечтают пожениться. Для них незапланированная беременность девушки – лишь повод ускорить свадьбу. Но на пути у искренних чувств пары встает родня. Мама невесты руководит школой и придерживается весьма прогрессивных взглядов. Родители жениха – консервативные люди, для которых традиции значат очень много. Влюбленной паре придется побороться за свое будущее и постараться примирить находящиеся на разных полюсах семьи.

«Число зверя» (криминальный, реж. Алексей Быстрицкий)

доступен по мультиподписке Плюс с «Амедиатекой» и Start

1990-е годы. Следователь Смоленской областной прокуратуры Алексей Кирсанов получает от главаря местной ОПГ «черную метку» без срока давности, на него начинается охота. Близкий друг и коллега Кирсанова переводится на должность прокурора Ярославской области и предлагает Кирсанову перейти на новое место вместе с ним, подальше от бандитских разборок. Там следователя уже ждет расследование: жестокое убийство целой семьи, которое потрясло весь город и в точности повторило почерк неуловимого маньяка из прошлого десятилетия.

«Школа медсестер», 8-й сезон (драма)

доступен по мультиподписке Плюс с «Амедиатекой» и Start

В восьмом сезоне сериала «Школа медсестер» главных героев вновь ждут сложные моральные дилеммы и драматические повороты. Пришла пора подводить итоги эксперимента, в котором мужчины стали работать в качестве младшего медицинского персонала наряду с женщинами. На горизонте уже маячат 1960-е, и сотрудники датского госпиталя Фреденслунд не могут не замечать, какие грандиозные перемены в обществе они несут. Анна чувствует, что уже способна быть кем-то большим, чем просто медсестрой, но врачи-мужчины испытывают смешанные чувства по этому поводу.

«ВИА Суперстар!», 3-й сезон (реалити)

Звездные группы прошлых десятилетий – от 1970-х до 2000-х – выступают с хитами, которые стали их визитными карточками. Музыканты меняют жанры, делают новые каверы на старые песни, а их выступления оценивает профессиональное жюри.

Фото: кадр из фильма ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ