Обзор новинок проката на уикенде 3-6 сентября

Сразу две комедии поделят между собой аудиторию в ближайший уикенд. Для зрителей постарше, у которых имена Дмитрия Нагиева и Сергея Безрукова звучат как звездные, – авантюрный проект НЕ ПО-ДЕТСКИ (CAO). Актер, известный тем, что «сыграл все» в российском кино, берется за смелую пародию на популярного ведущего музыкального шоу, гротескно копируя его резкую манеру общения. Необычный хай-концепт и популярность как актера, так и телеведущего у региональной публики с большой вероятностью помогут ленте преодолеть недоверие к комедиям как минимум на старте. Первичные сборы можно прогнозировать на уровне жанровых аналогов УВОЛИТЬ ЖОРУ (61,9 млн рублей и 129,9 тысяч зрителей) и КОММЕНТИРУЙ ЭТО (52,5 млн рублей и 105,4 тысячи зрителей).

Второй релиз окажется интереснее для семейной и детской аудитории – МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2 (AK). Продолжение выходит чуть более чем через год после успеха первой части, и на вопрос БК, не слишком ли это поспешно, обстоятельно в интервью ответил сценарист и креативный продюсер проекта Максим Казанцев. На фоне падения интереса к сиквелам сильной стороной релиза является бренд актрисы Евы Смирновой, и в целом для премьеры выбрана удачная дата, когда череду каникулярных походов в кино сменят коллективные школьные. Поэтому ориентиры по стартовым сборам находятся в вилке от фантастического ЖДУНА 2 (57,8 млн рублей и 134,2 тысячи зрителей) до МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (27,9 млн рублей и 72,7 тысячи зрителей).

Главным предложением для ценителей боевиков и голливудского кино станет триллер БЕГУЩАЯ (VLG) с Галь Гадот в главной роли. Традиционно российская аудитория чуть меньше жалует экшн-фильмы с женщинами в главной роли, но фигура самой актрисы позволяет повысить ставку. Кроме того, пиратская копия в сети появится всего за день до выхода ленты в официальный российский прокат, поэтому едва ли сможет заметно навредить стартовому четырехдневному марафону героини. Основными референсами видятся ДИСПЕТЧЕР (18,7 млн рублей и 30,8 тысячи зрителей на старте) и МИЗАНТРОП (13,9 млн рублей и 37,4 тысячи зрителей после первых выходных).

Для взыскательной публики в городах-миллионниках и, в первую очередь, в столицах, в прокат выходит ТОНИ (AOF/ AMDT). Байопик про переломный год в жизни известного шеф-повара Энтони Бурдена привлекает не столько самим героем, который, очевидно, не так известен в России, как, например, Гордон Рамзи или Джейми Оливер, сколько темой «живой кухни», ретро-эстетикой, летней атмосферой и, возможно, Антонио Бандерасом в одной из ведущих ролей. Прогрев интереса к фильму прокатчики обеспечили заранее, поэтому на премьерных зрительских показах в Москве уже зафиксирован аншлаг. Можно прогнозировать стартовые сборы на уровне СЕНТИМЕНТАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ (5,7 млн рублей и 9,5 тысячи зрителей) и ТОЧКИ КИПЕНИЯ (4 млн рублей и 10,2 тысячи зрителей).

Никита Никитин: «У ленты есть все шансы запустить положительный, но все же тихий «сарафан», который больше будет работать на фильм вдолгую, чем провоцировать ажиотаж на рядовых сеансах после старта ленты в кинотеатрах. Однако проведение точечных, событийных показов, тематически связанных с увлечениями реального Энтони Бурдена (высокая кухня, путешествия, международная культура), могут вызвать повышенный интерес подготовленной аудитории в случае проведения этих самых показов на релевантных площадках».

Также в прокат выйдут драма с Марио Касасом ИЗГОЙ (RR), мультфильм МИА И МОНСТРЫ (EXP), военная драма ПОЧТАЛЬОН ПОБЕДЫ (SMKT), корейский триллер ПРОЕКТ У (KAP), хоррор ПРОКЛЯТИЕ МАЛЕНЫ (KNLG), триллер с Евой Грин и Сэмюэлем Л. Джексоном СЫГРАТЬ В ЯЩИК (PRD), семейные приключения ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ (CIPA/ ARM), survival-триллер ТУРБУЛЕНТНОСТЬ (CPF) и фильм открытия Каннского кинофестиваля ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЦЕЛУЙ (KNM).

Главным драйвером пиратского сегмента останется кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. Среди новинок – хоррор АСТРАЛ 6: ОНИ УЖЕ ЗДЕСЬ, который может добавить дополнительного зрительского интереса к неофициальным релизам.

Фото: кадр из фильма МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2

01.09.2026 Автор: Вероника Скурихина