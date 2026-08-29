Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках сентября

«Трудно быть богом», «На деревню дедушке 2» и многое другое

Главной новинкой, которая появится в онлайн-кинотеатре Wink в сентябре, станет фантастический проект «Трудно быть богом» по мотивам одноименной повести братьев Стругацких. Режиссером выступил Дмитрий Тюрин, а главные роли исполнили Александар Радойичич, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Никита Кологривый, Федор Лавров, Леонид Ярмольник, Владимир Юматов и многие другие.

Кроме того, зрителей стриминга ждут семейная комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2, драма «Марик» и многое другое.

Уже на сервисе:

ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ (фэнтези, реж. Бен Грегор)

Талантливая инженер Полли не готова мириться с тем, что умный холодильник, который собирается выпустить ее компания, будет следить за владельцами. Она подает заявление на увольнение и вместе с мужем Тимом покупает ферму в провинции, куда они переезжают вместе с тремя детьми — Бет, Джо и Фран. На новом месте нет интернета и электричества, так что Бет и Джо быстро начинают изнывать от скуки, но младшая Фран замечает, что в округе обитают самые настоящие феи. Последовав за ними в лес, девочка находит удивительное дерево, скрывающие целый новый мир. Фран рассказывает о находке брату и сестре, и все трое пускаются в приключения.

ГРУЗОВИЧКИ (анимационный, реж. Дмитрий Грачев)

Грузовичок по имени Саня живет у Котлована, где работает вместе с родителями. Он с детства считал, что в этом и состоит его предназначение, но вот однажды у него появляются новые друзья. Это Джули и Ник, поливальная машина и блогер-грузовик из расположенного рядом города Карбюратор-Сити. Грузовики из Котлована не принимают городских, а жители Карбюратор-Сити с подозрением относятся к работникам карьера, но Саня с интересом узнает о непривычном для него мире. Однако Котловану и Карбюратор-Сити грозит извержение вулкана, так что городу и карьеру предстоит объединиться, чтобы противостоять природной стихии.

С 30 августа:

«Хороший парень» (детектив, реж. Александр Картохин)

Яша Тепляков посвятил 15 лет жизни геологическим экспедициям и все это время не жил на одном месте. Однако теперь он решает остепениться и вернуться в провинциальный город Кулаково, где провел детство и юность. Здесь он надеется вновь встретить свою первую любовь Светлану и наладить жизнь, обустроив скромное жилье и найдя работу. Вскоре молва о Яше разносится по всему городу: о нем говорят, как о человеке, всегда готовом выручить и выслушать. В его автомастерскую стягиваются люди, которым нужна помощь, а позже Яша сам начинает помогать местной полиции, не всегда справляющейся с разгулом преступности.

С 1 сентября:

«Новенькая против К.Л.А.В.Д.И.И» (микродрама, реж. Яков Подкустов)

Новенькая в школе Соня, мастерки разбирающаяся в IT, пытается остановить нейровирус, который раскрывает секреты выпускников прямо перед ЕГЭ, выпускным и поступлением в ВУЗы. Вся школа считает именно ее главной виновницей проблем, поскольку нейровирус появился в момент ее перехода в школу. Пока все подозревают Соню, она вместе с несколькими одноклассниками пытается вычислить создателя вируса, не подозревая, что правда скрывается гораздо ближе, чем кажется.

С 3 сентября:

«Трудно быть богом» (фантастический, реж. Дмитрий Тюрин)

В далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжелые этапы становления. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским — богатым аристократом, который любит драки, выпивку и женщин. Главное правило — не нарушать естественный ход истории. Но у Антона есть и личный интерес, который он скрыл от института. Где-то здесь, в Арканаре, без вести пропал его отец.

С 4 сентября:

«Марик» (драма, реж. Егор Бероев)

Врач Марк Аксенов возвращается с фронта и узнает, что его жизнь сильно переменилась: жена, считая его погибшим, вышла замуж за лучшего друга. Но нужно начать все сначала… Марик устраивается в скорую помощь в родном городе. Спасая чужие жизни, он исцеляет свою собственную и находит в себе силы открыть сердце для новой любви.

С 5 сентября:

«Далеко до Москвы» (детектив, реж. Андрей Хрулев, Евгения Яцкина и Сергей Репецкий)

Майор полиции Евгений Правдин служит далеко от Москвы, в небольшом провинциальном городке. Излишняя прямолинейность и обостренное чувство справедливости помогают Правдину в работе, но часто становятся причиной его конфликтов с коллегами. И поводов немало. Ведь начальник Правдина – ухажер его бывшей жены. По самому Правдину сохнет новая сотрудница, а в нее безнадежно влюблен один из оперативников. После развода с женой Правдин живет с матерью Зинаидой Семеновной, мудрой женщиной с развитой дедукцией. Активная пенсионерка мечтает найти для сына новую возлюбленную и не желает сидеть без дела. По просьбе соседей она ведет частные расследования, попутно снабжая Правдина ценной информацией. Таланты матери помогают его «убойному отделу» повышать раскрываемость.

С 10 сентября:

НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 (семейная комедия, реж. Владимир Котт, Максим Колиганов)

Владик, маленький компьютерный гений, возвращается на летние каникулы в деревню к дедушке Юре. В предыдущей части они лучше узнали друг друга и выстроили особые отношения. Однако в этот раз на горизонте появляется Виктор — интеллигентный дедуля по линии отца, который раньше работал дипломатом и умеет находить подход к людям. У Виктора свои планы на внука, и он не собирается уступать внимание мальчика сопернику. Так между двумя дедами завязывается нешуточное соревнование за любовь Владика.

Фото: кадр из сериала «Трудно быть богом»