Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках августа

«Папа, купи песика!», «Робоняня», «Колония» и другие премьеры

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Wink в августе – мультфильм ПАПА, КУПИ ПЕСИКА! о захватывающих приключениях песика Диппи. Прототипом персонажа стал питомец Миланы Хаметовой, которая и озвучила главную героиню проекта.

Кроме того, зрителей стриминга ждут корейский хоррор КОЛОНИЯ, семейная лента РОБОНЯНЯ, фантастика ЗВЕЗДНЫЙ СИГНАЛ и многое другое.

С 30 июля:

КОСМИЧЕСКАЯ МАШКА (семейная комедия, реж. Никита Владимиров)

11-летняя девочка Маша выросла в семье космонавта: она умеет управлять самолетом, водит машину, мастерски обращается со швейной машиной и вообще с техникой на «ты». Но вот однажды ее отец отправляется в очередную космическую экспедицию, а Маше приходится лететь в Санкт-Петербург к бабушке. Там ей предстоит впервые пойти в обычную школу, познакомиться со сверстниками, которые, в отличие от нее, не росли на космодроме, привести в гости бездомного и преобразить мир вокруг.

С 31 июля:

МАЛЫШ-КАРАТИСТ (семейный, реж. Алексей Алферов)

Москвичу Саше всего двенадцать лет, а его жизнь разрушена. Родители-врачи надолго едут в командировку в Африку, а его отправляют к тете в Пятигорск. Саша не может привыкнуть к новому городу, в школе его травят, а потом еще приходит новость, что родители пропали без вести во время наводнения. Саша чувствует себя брошенным и одиноким. В минуту отчаяния его спасает храбрая девочка Маша, которая знакомит Сашу с карате. Теперь мальчик загорается идеей научиться драться, как настоящий спец!

ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! (семейная комедия, реж. Антон Калинкин, Руслан Князев, Джаник Файзиев)

В центре сюжета – история дружбы, которой предстоит пройти серьезное испытание. Когда Дени получает крупный рекламный контракт и переезжает к своему агенту Андрею, они с Мэни, привыкшие всегда быть вместе, впервые оказываются в разлуке. Погружаясь в ослепительный мир шоу-бизнеса, Дени постепенно понимает, что никакой успех не способен заменить семью, а искренность ценнее любых контрактов. В это же время Андрей переживает кризис в отношениях с невестой, и именно Дени помогает ему заново поверить в любовь.

С 1 августа:

КОЛОНИЯ (хоррор, реж. Ен Сан-хо)

В Сеуле проходит презентация новой разработки известной корпорации, занимающейся биоинженерией. Ее ученые стремятся улучшить человеческую коммуникацию, наделив людей способностью к невербальному общению. Однако уволенный из компании сотрудник, чьи разработки использовались в проекте, решает отомстить, выпустив в здании делового центра вирус. Посетители стремительно превращаются в плотоядные создания, которые учатся на ошибках сородичей и моментально передают информацию между собой. Здание тут же закрывают на карантин, а немногочисленным выжившим предстоит искать путь к спасению.

ЗВЕЗДНЫЙ СИГНАЛ (фантастика, реж. Джонатан Собол)

Анника еще в детстве потеряла сестру и с тех пор посвятила себя науке. Ее проект по съемке темной материи получил широкую известность и привлек внимание Сэма Хьюстона, эксцентричного миллиардера, управляющего компанией Palmetto Solar. Сэм мечтает изучать тайны космоса и приглашает Аннику на частный остров в компании талантливого молодого инженера Чарли. Там они встречают опытного ученого Пэрри, резкого и неприятного мужчину, создавшего прототип передатчика, при помощи которого устанавливается контакт с инопланетянами. Однако последствия этого эксперимента могут быть непредсказуемыми.

Также в августе:

ПАПА, КУПИ ПЕСИКА! (анимационный, реж. Митрий Семенов-Алейников)

Какой ребенок не мечтает о домашнем питомце? Милана получает долгожданный подарок от родителей – щенка Диппи. Радости нет границ, но однажды на прогулке девочка отвлекается, и щенок теряется в парке, оставшись один на один с большим городом. Диппи знакомится с уличным котом Бинго, крысой Бэнгсом и даже влюбляется в чихуахуа Табби. Пока Милана ведет поиски любимого песика, Диппи ждут увлекательные приключения, в которых ему предстоит стать настоящим героем, способным защитить не только себя, но и своих друзей.

РОБОНЯНЯ (семейная комедия, реж. Максим Максимов, Анна Соловьева-Карпович)

Злата мечтает попасть на школьный бал, ради чего хитростью вынуждает родителей оставить ее одну дома на каникулах. Смекалку девочка унаследовала от отца-изобретателя, который поручает присматривать за дочерью экспериментальному роботу с искусственным интеллектом. Тот следит за ее расписанием, запрещает сладкое и контролирует каждый шаг. Вместе с другом Никитой Злата разрабатывает план, как вернуть себе свободу, но ситуация выходит из-под контроля.

Фото: кадр из фильма ПАПА, КУПИ ПЕСИКА!