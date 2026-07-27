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Фестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу

Автор: БК

27 июля 2026

Жюри основной секции возглавит режиссер Павел Лунгин

Стала известна программа 34-го фестиваля российского кино «Окно в Европу», который пройдет в Выборге с 4 по 9 августа.

В основной конкурс вошли десять картин:
БЕЗ ОГЛЯДКИ, реж. Наталия Кончаловская
БЛАГОУСТРОЙСТВО, реж. Виталий Суслин
ВРЕМЕНА ЛЮБВИ, реж. Никита Миклушов
ЗА НАШИМ ДОМОМ САД, реж. Антон Нефедов
КАК ПЕРЕЖИТЬ БРАК, реж. Юлия Трофимова
ЛЕС, реж. Гамлет Дульян
НА КРАЮ ДЕТСТВА, реж. Владимир Захаренко
САМАЯ ЛЁГКАЯ ЛОДКА В МИРЕ, реж. Сергей Осипьян
СЕМЬ ДНЕЙ СЧАСТЬЯ, реж. Никита Давыдов
ТЕМНЫЕ МЫСЛИ, реж. Влад Малахов

Жюри секции возглавит режиссер Павел Лунгин, а определить победителей ему помогут генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, оператор и режиссер Сергей Мокрицкий, сценарист Савва Минаев, актриса Софья Лебедева и журналист Ольга Белик.

Программа фестиваля целиком доступна на официальном сайте.

Фото: кадр из фильма БЕЗ ОГЛЯДКИ

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