Фестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу
Жюри основной секции возглавит режиссер Павел Лунгин
Стала известна программа 34-го фестиваля российского кино «Окно в Европу», который пройдет в Выборге с 4 по 9 августа.
В основной конкурс вошли десять картин:
• БЕЗ ОГЛЯДКИ, реж. Наталия Кончаловская
• БЛАГОУСТРОЙСТВО, реж. Виталий Суслин
• ВРЕМЕНА ЛЮБВИ, реж. Никита Миклушов
• ЗА НАШИМ ДОМОМ САД, реж. Антон Нефедов
• КАК ПЕРЕЖИТЬ БРАК, реж. Юлия Трофимова
• ЛЕС, реж. Гамлет Дульян
• НА КРАЮ ДЕТСТВА, реж. Владимир Захаренко
• САМАЯ ЛЁГКАЯ ЛОДКА В МИРЕ, реж. Сергей Осипьян
• СЕМЬ ДНЕЙ СЧАСТЬЯ, реж. Никита Давыдов
• ТЕМНЫЕ МЫСЛИ, реж. Влад Малахов
Жюри секции возглавит режиссер Павел Лунгин, а определить победителей ему помогут генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, оператор и режиссер Сергей Мокрицкий, сценарист Савва Минаев, актриса Софья Лебедева и журналист Ольга Белик.
Программа фестиваля целиком доступна на официальном сайте.
Фото: кадр из фильма БЕЗ ОГЛЯДКИ