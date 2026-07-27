Фестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу

Жюри основной секции возглавит режиссер Павел Лунгин

Стала известна программа 34-го фестиваля российского кино «Окно в Европу», который пройдет в Выборге с 4 по 9 августа.

В основной конкурс вошли десять картин:

• БЕЗ ОГЛЯДКИ, реж. Наталия Кончаловская

• БЛАГОУСТРОЙСТВО, реж. Виталий Суслин

• ВРЕМЕНА ЛЮБВИ, реж. Никита Миклушов

• ЗА НАШИМ ДОМОМ САД, реж. Антон Нефедов

• КАК ПЕРЕЖИТЬ БРАК, реж. Юлия Трофимова

• ЛЕС, реж. Гамлет Дульян

• НА КРАЮ ДЕТСТВА, реж. Владимир Захаренко

• САМАЯ ЛЁГКАЯ ЛОДКА В МИРЕ, реж. Сергей Осипьян

• СЕМЬ ДНЕЙ СЧАСТЬЯ, реж. Никита Давыдов

• ТЕМНЫЕ МЫСЛИ, реж. Влад Малахов

Жюри секции возглавит режиссер Павел Лунгин, а определить победителей ему помогут генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, оператор и режиссер Сергей Мокрицкий, сценарист Савва Минаев, актриса Софья Лебедева и журналист Ольга Белик.

Программа фестиваля целиком доступна на официальном сайте.

Фото: кадр из фильма БЕЗ ОГЛЯДКИ