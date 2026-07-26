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Marvel представила триквел «Черной пантеры» и нового «Призрачного гонщика» на Comic-Con 2026

Автор: Илья Кувшинов

26 июля 2026

Гостям также представили новый ролик «Доктора Дума» и фрагмент из грядушего «Человека-паука»

25 июля в Сан-Диего в рамках крупнейшего в мире конвента Comic-Con (SDCC) состоялась презентация Marvel Studios, на которой президент компании Кевин Файги представил новые проекты Кинематографической вселенной Marvel.

Одной из главных новостей стал анонс нового ПРИЗРАЧНОГО ГОНЩИКА. Режиссером фильма выступит Шон Леви, сценарий напишет Джонатан Троппер, а главную роль исполнит Райан Гослинг. Премьера картины запланирована на 2028 год. Ранее Леви, Троппер и Гослинг уже работали вместе над фильмом STAR WARS: STARFIGHTER для Lucasfilm.

Райан Куглер появился на сцене в Hall H, чтобы рассказать о триквеле ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ. Дэвид Джонссон (ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА, ЧУЖОЙ: РОМУЛ) сыграет повзрослевшего сына Т'Чаллы, которому предстоит стать новым защитником Ваканды. В фильме также снимутся Летиша Райт, Уинстон Дьюк и Дэнзел Вашингтон. Выход картины намечен на 15 декабря 2028 года. Кроме того, Куглер сообщил, что ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА 3 станет первым фильмом Marvel Studios, полностью снятым на пленку большого формата.

Джон Бернтал представил эксклюзивный фрагмент из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ, который выйдет в американский прокат уже 31 июля. В показанной сцене Человек-паук и Каратель объединяются, чтобы сразиться с Халком. Напомним, что в странах СНГ релиз картины намечен на 6 августа.

Гостям презентации также показали эксклюзивный трейлер кинокомикса МСТИТЕЛИ: ДОКТОР ДУМ, посвященный персонажу Роберта Дауни-младшего. Ролик раскрывает историю Виктора фон Дума – выдающегося ученого, потерявшего все, что было ему дорого. Финал трейлера переносит зрителей в разрушенный Нью-Йорк, где Доктор Дум вступает в схватку с Тором, без труда отражает удар Мьельнира и призывает армию Стражей.

Кроме того, Файги напомнил о расширенной версии фильма МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ в формате Infinity Vision. По его словам, лента станет длиннее на девять минут: зрителей ждут новое вступление, дополнительные эпизоды и сцены после титров, который напрямую свяжет картину с грядущим ДОКТОРОМ ДУМОМ. Повторный прокат в зарубежных кинотеатрах намечен на 25 сентября.

Фото: соцсети Marvel Studios

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