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Предварительная касса четверга: «На деревню дедушке 2» оказался в лидерах

Автор: Георгий Романов

24 июля 2026

Лучшей новинкой стала семейная картина «Мой дикий друг. Возвращение домой»

Согласно предварительным данным, лучшим официальным релизом четверга вновь стала комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 (CP). Проект записал на свой счет еще порядка 15 млн рублей (40,5 тысяч зрителей) и к концу недели может рассчитывать на 75-80 млн рублей. 

Лучшей новинкой недели стала семейная картина МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (AK). Отечественный проект занял пятую строчку с результатом в 5,9 млн рублей (17,4 тысячи зрителей). С таким стартом к концу недели фильм может рассчитывать на 25-30 млн рублей. 

Также в топ-10 пробился новый фильм Николаса Виндинга Рефна ЕЕ ЛИЧНЫЙ АД (EXP). Арт-триллер смог заработать в районе 2 млн рублей, что за четыре дня проката должно превратиться в 9-12 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

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