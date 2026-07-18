«Майкл» заработал два миллиарда рублей в российском прокате

Фильм стал первым зарубежным релизом, преодолевшим данную отметку после ухода мейджоров

Согласно данным ЕАИС на 17:00 (мск) 18 июля, кассовые сборы музыкального байопика МАЙКЛ превысили 2 млрд рублей. В эти данные входит выручка от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Картина Антуана Фукуа стала первым зарубежным релизом, преодолевшим отметку в 2 млрд рублей в российском прокате после ухода голливудских мейджоров. До этого последним иностранным фильмом с подобным результатом оставался ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, стартовавший в кинотеатрах России в декабре 2021 года.

Покорение знакового рубежа случилось на 52-й день проката ленты. МАЙКЛ вышел на экраны 28 мая.

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ