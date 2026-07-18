«Майкл» заработал два миллиарда рублей в российском прокате
Автор: БК
18 июля 2026
Фильм стал первым зарубежным релизом, преодолевшим данную отметку после ухода мейджоров
Согласно данным ЕАИС на 17:00 (мск) 18 июля, кассовые сборы музыкального байопика МАЙКЛ превысили 2 млрд рублей. В эти данные входит выручка от предпродаж билетов на ближайшие дни.
Картина Антуана Фукуа стала первым зарубежным релизом, преодолевшим отметку в 2 млрд рублей в российском прокате после ухода голливудских мейджоров. До этого последним иностранным фильмом с подобным результатом оставался ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, стартовавший в кинотеатрах России в декабре 2021 года.
Покорение знакового рубежа случилось на 52-й день проката ленты. МАЙКЛ вышел на экраны 28 мая.
Фото: кадр из фильма МАЙКЛ
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