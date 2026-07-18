top banner

«Майкл» заработал два миллиарда рублей в российском прокате

Автор: БК

18 июля 2026

Фильм стал первым зарубежным релизом, преодолевшим данную отметку после ухода мейджоров

Согласно данным ЕАИС на 17:00 (мск) 18 июля, кассовые сборы музыкального байопика МАЙКЛ превысили 2 млрд рублей. В эти данные входит выручка от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Картина Антуана Фукуа стала первым зарубежным релизом, преодолевшим отметку в 2 млрд рублей в российском прокате после ухода голливудских мейджоров. До этого последним иностранным фильмом с подобным результатом оставался ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, стартовавший в кинотеатрах России в декабре 2021 года.

Покорение знакового рубежа случилось на 52-й день проката ленты. МАЙКЛ вышел на экраны 28 мая.

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Атмосфера Кино» и АВК призвали кинотеатры отложить показ пиратского «Человека-паука»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 6–12 июля 2026 года
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту анимационных проектов
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 16–19 июля
Подробнее
Касса России: пиратские релизы возглавили прокат
Подробнее
Вся производственная рать: итоги 2025 года для российских кинокомпаний
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту анимационных национальных проектов
Подробнее
В Малайзии впервые пройдет Неделя российского кино
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Холод»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Кодекс Данте» стартовал с третьей строчки
Подробнее
Официальная касса России: по кодексу
Подробнее
Фестиваль российского кино впервые пройдет на Маврикии
Подробнее
Kassir запустил продажу билетов в кинотеатры
Подробнее
Международная касса: «Майкл» стал самым кассовым биографическим фильмом в истории
Подробнее
Гильдия сценаристов США подала иск против слияния Paramount и Warner Bros.
Подробнее
Предпродажи уикенда: «На деревню дедушке 2» уступает первой части
Подробнее
Международный кинофестиваль «Сделано женщинами» объявил победителей
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16-19 июля
Подробнее
Американская касса: игровая версия «Моаны» стартовала слабее ожиданий
Подробнее
Paramount готовит новую версию «Кошмара на улице Вязов»
Подробнее