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В Малайзии впервые пройдет Неделя российского кино

Автор: БК

14 июля 2026

Мероприятие состоится в рамках 9-го Малазийского международного кинофестиваля

С 18 по 25 июля в Куала-Лумпуре впервые состоится Неделя российского кино, организованная РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ. Это будет третья новая страна в географии кинопоказов РОСКИНО с начала лета.

«Малайзия – новая точка на карте кинопоказов РОСКИНО. Для нас является большим событием участие российских картин на крупнейшем фестивале Малайзии. Уверена, что наши фильмы никто не оставят равнодушными», – прокомментировала генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

В программе показов для первой Недели российского кино вошли четыре российские картины разных поколений. Малайзийские зрители увидят драму ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА, фантастический детектив ЛЕВША, экранизацию романа Льва Толстого СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ, а также отреставрированную версию драмы Михаила Калатозова ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ.

Мероприятие пройдет в рамках 9-го Малазийского международного кинофестиваля (MIFFest).

Фото: кадр из фильма СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

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