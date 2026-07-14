В Малайзии впервые пройдет Неделя российского кино

Мероприятие состоится в рамках 9-го Малазийского международного кинофестиваля

С 18 по 25 июля в Куала-Лумпуре впервые состоится Неделя российского кино, организованная РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ. Это будет третья новая страна в географии кинопоказов РОСКИНО с начала лета.

«Малайзия – новая точка на карте кинопоказов РОСКИНО. Для нас является большим событием участие российских картин на крупнейшем фестивале Малайзии. Уверена, что наши фильмы никто не оставят равнодушными», – прокомментировала генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

В программе показов для первой Недели российского кино вошли четыре российские картины разных поколений. Малайзийские зрители увидят драму ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА, фантастический детектив ЛЕВША, экранизацию романа Льва Толстого СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ, а также отреставрированную версию драмы Михаила Калатозова ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ.

Мероприятие пройдет в рамках 9-го Малазийского международного кинофестиваля (MIFFest).

Фото: кадр из фильма СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ