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Россия и Казахстан планируют заключить соглашение о совместном кинопроизводстве

Автор: БК

24 июня 2026

Об этом рассказала глава РОСКИНО Эльза Антонова

Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова рассказала ТАСС в кулуарах открывшегося в Алма-Ате кинофорума «Центральная Азия плюс», что уже в конце этого года Россия и Казахстан могут подписать соглашение о совместном кинопроизводстве.

«Я надеюсь, что <…> к концу года, не будем загадывать, но вместе с тем мы получим уже официальный документ, на базе которого будут организованы съемки совместных копродукционных проектов. И отрадно мне отметить, что буквально позавчера мы уже начали активную работу над соглашением. Министерство культуры Казахстана получило проект соглашения, дело осталось за малым – согласовать тексты», – сообщила она.

По ее словам, в сфере российско-казахстанского совместного кинопроизводства в ближайшее время будет анонсировано множество проектов.

Фото: РОСКИНО

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