Фонд кино поддержит 17 анимационных национальных фильмов

В числе картин – «Кот Ученый», «Сумки» и другие

Фонд кино завершил процедуру отбора на поддержку производства анимационных национальных фильмов организаций кинематографии.

Всего к получению поддержки на безвозвратной основе было утверждено 17 проектов. Список картин расположен в алфавитном порядке.

– АЙБОЛИТ (60 млн рублей, ООО «АСВ»)

– ЖИВАЯ ВОДА (10 млн рублей + 10,6 млн рублей из перераспределенных средств субсидии прошлых лет, ООО «НОРМ ПРОДАКШН»)

– КОТ УЧЕНЫЙ (50 млн рублей, ООО «Централ Партнершип»)

– КУСЬ (30 млн рублей, ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)

– ЛЕЧО (40 млн рублей, ООО «ЧЕРНОВиК»)

– МАЛУША (40 млн рублей, ООО «Союзмультфильм»)

– МАРАКУДА 2. САХАРНЫЙ ВЕК (70 млн рублей, ООО «Кинокомпания "СТВ"»)

– МОТОМАРС. БОЛЬШАЯ ГОНКА (50 млн рублей, ООО «Централ Партнершип»)

– НА МАРСЕ МАРКУСУ НЕ МЕСТО (50 млн рублей, ООО «КИИНО»)

– НА СВЯЗИ (95 млн рублей, ООО «Водород 2011»)

– ОТВАЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО КНЯЗЯ (30 млн рублей, ООО «Анимационная студия РИМ»)

– ПЕТРУШКА (40 млн рублей, ООО «Муха»)

– СУМКИ (50 млн рублей, ООО «Киностудия "Слово"»)

– СУПЕРГЕРОИ.РУ: СИГНАЛ ИЗ КОСМОСА (30 млн рублей, ООО «АСВ»)

– ФИКСИКИ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ (50 млн рублей, АО «АЭРОПЛАН»)

– ФИННИК 3 (60 млн рублей из перераспределенных средств субсидии прошлых лет, ООО «ПЦ "Рики"»)

– ЯДВИГА И ТАЙНА ЧЕРНОЙ ЗВЕЗДЫ (40 млн рублей, ООО «СТУДИЯ ПАРОВОЗ»)

Фото: кадр из фильма АЙБОЛИТ