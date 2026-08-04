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Фонд кино поддержит 17 анимационных национальных фильмов

Автор: БК

4 августа 2026

В числе картин – «Кот Ученый», «Сумки» и другие

Фонд кино завершил процедуру отбора на поддержку производства анимационных национальных фильмов организаций кинематографии.

Всего к получению поддержки на безвозвратной основе было утверждено 17 проектов. Список картин расположен в алфавитном порядке.

АЙБОЛИТ (60 млн рублей, ООО «АСВ»)
ЖИВАЯ ВОДА (10 млн рублей + 10,6 млн рублей из перераспределенных средств субсидии прошлых лет, ООО «НОРМ ПРОДАКШН»)
КОТ УЧЕНЫЙ (50 млн рублей, ООО «Централ Партнершип»)
КУСЬ (30 млн рублей, ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
ЛЕЧО (40 млн рублей, ООО «ЧЕРНОВиК»)
МАЛУША (40 млн рублей, ООО «Союзмультфильм»)
МАРАКУДА 2. САХАРНЫЙ ВЕК (70 млн рублей, ООО «Кинокомпания "СТВ"»)
МОТОМАРС. БОЛЬШАЯ ГОНКА (50 млн рублей, ООО «Централ Партнершип»)
НА МАРСЕ МАРКУСУ НЕ МЕСТО (50 млн рублей, ООО «КИИНО»)
НА СВЯЗИ (95 млн рублей, ООО «Водород 2011»)
ОТВАЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО КНЯЗЯ (30 млн рублей, ООО «Анимационная студия РИМ»)
ПЕТРУШКА (40 млн рублей, ООО «Муха»)
СУМКИ (50 млн рублей, ООО «Киностудия "Слово"»)
СУПЕРГЕРОИ.РУ: СИГНАЛ ИЗ КОСМОСА (30 млн рублей, ООО «АСВ»)
ФИКСИКИ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ (50 млн рублей, АО «АЭРОПЛАН»)
ФИННИК 3 (60 млн рублей из перераспределенных средств субсидии прошлых лет, ООО «ПЦ "Рики"»)
ЯДВИГА И ТАЙНА ЧЕРНОЙ ЗВЕЗДЫ (40 млн рублей, ООО «СТУДИЯ ПАРОВОЗ»)

Фото: кадр из фильма АЙБОЛИТ

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