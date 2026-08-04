Фонд кино поддержит 17 анимационных национальных фильмов
В числе картин – «Кот Ученый», «Сумки» и другие
Фонд кино завершил процедуру отбора на поддержку производства анимационных национальных фильмов организаций кинематографии.
Всего к получению поддержки на безвозвратной основе было утверждено 17 проектов. Список картин расположен в алфавитном порядке.
– АЙБОЛИТ (60 млн рублей, ООО «АСВ»)
– ЖИВАЯ ВОДА (10 млн рублей + 10,6 млн рублей из перераспределенных средств субсидии прошлых лет, ООО «НОРМ ПРОДАКШН»)
– КОТ УЧЕНЫЙ (50 млн рублей, ООО «Централ Партнершип»)
– КУСЬ (30 млн рублей, ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
– ЛЕЧО (40 млн рублей, ООО «ЧЕРНОВиК»)
– МАЛУША (40 млн рублей, ООО «Союзмультфильм»)
– МАРАКУДА 2. САХАРНЫЙ ВЕК (70 млн рублей, ООО «Кинокомпания "СТВ"»)
– МОТОМАРС. БОЛЬШАЯ ГОНКА (50 млн рублей, ООО «Централ Партнершип»)
– НА МАРСЕ МАРКУСУ НЕ МЕСТО (50 млн рублей, ООО «КИИНО»)
– НА СВЯЗИ (95 млн рублей, ООО «Водород 2011»)
– ОТВАЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО КНЯЗЯ (30 млн рублей, ООО «Анимационная студия РИМ»)
– ПЕТРУШКА (40 млн рублей, ООО «Муха»)
– СУМКИ (50 млн рублей, ООО «Киностудия "Слово"»)
– СУПЕРГЕРОИ.РУ: СИГНАЛ ИЗ КОСМОСА (30 млн рублей, ООО «АСВ»)
– ФИКСИКИ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ (50 млн рублей, АО «АЭРОПЛАН»)
– ФИННИК 3 (60 млн рублей из перераспределенных средств субсидии прошлых лет, ООО «ПЦ "Рики"»)
– ЯДВИГА И ТАЙНА ЧЕРНОЙ ЗВЕЗДЫ (40 млн рублей, ООО «СТУДИЯ ПАРОВОЗ»)
Фото: кадр из фильма АЙБОЛИТ