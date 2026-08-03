Фонд кино подвел итоги отбора на обслуживание оборудования в кинозалах

Всего будут поддержаны 106 площадок

Фонд кино подвел итоги отбора организаций, осуществляющих показ фильмов, на получение поддержки для поддержания ранее приобретенного оборудования в исправном состоянии.

По итогам конкурсного отбора финансовую поддержку получат 106 кинозалов. Средства могут быть направлены исключительно на приобретение комплектующих и расходных материалов, необходимых для обслуживания уже установленного кинооборудования.

• МУП КДЦ «Агидель» (г. Салават, Республика Башкортостан)

• ООО «Кинотеатр Металлург» (г. Белорецк, Республика Башкортостан)

• МАУ «Концертно-театральное объединение» (г. Кумертау, Республика Башкортостан) — 2 кинозала

• МАУ «МДК» (г. Мелеуз, Республика Башкортостан) — 2 кинозала

• МАУ «Дворец молодежи» (г. Янаул, Республика Башкортостан)

• МБУК «Городской Дворец культуры и искусства» (г. Брянск, Брянская область)

• МУК «Унечское КВУ» (г. Унеча, Брянская область)

• МБУК «ГДК» (г. Новозыбков, Брянская область)

• МБУК СЦДК (г. Стародуб, Брянская область)

• МБУК «Жуковский КДЦ» (г. Жуковка, Брянская область)

• РМБУК «Почепская МДК» (г. Почеп, Брянская область)

• МБУК ДК «Вербовский» (г. Муром, Владимирская область)

• МБУК «РЦКД» (г. Юрьев-Польский, Владимирская область)

• МБУК «КДЦ г. Меленки» (г. Меленки, Владимирская область)

• МБУК ДК «13 Октябрь» (г. Камешково, Владимирская область)

• МБУ ГДК (г. Михайловка, Волгоградская область)

• МБУ «Новоаннинский КДК» (г. Новоаннинский, Волгоградская область)

• МБУК «Дом культуры г. Великий Устюг» (г. Великий Устюг, Вологодская область)

• БУК «Культурно-досуговый центр» (г. Грязовец, Вологодская область)

• ООО «Инвестком» (г. Борисоглебск, Воронежская область) — 3 кинозала

• ООО «ЭфЭм» (г. Шуя, Ивановская область) — 2 кинозала

• МБУ ЦДК (г. Фурманов, Ивановская область)

• МУК «РСКО» (г. Родники, Ивановская область)

• МБУК «ДК "Горняк"» (г. Черемхово, Иркутская область)

• МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» (г. Усть-Илимск, Иркутская область)

• МАУК «ДК "Полысаевец"» (г. Полысаево, Кемеровская область)

• МБУ «ДК "Ясногорский"» (п. Ясногорский, Кемеровская область)

• МБУ «ЦКР» (г. Березовский, Кемеровская область)

• МАУК «ККЗ» (г. Киселевск, Кемеровская область)

• МБУК «ЦКС ТМО» (г. Топки, Кемеровская область)

• МАУ «Кинотеатр "Юность"» (г. Гурьевск, Кемеровская область)

• МАУ «Кинотеатр» (г. Печора, Республика Коми)

• МУК «ЦКД "Ритм"» (г. Галич, Костромская область)

• МБУ КДО (г. Нея, Костромская область)

• МБУК «РЦД» (г. Макарьев, Костромская область)

• МБУ «Белореченский РДК» (г. Белореченск, Краснодарский край)

• МБУК «Кинотеатр "Ударник"» (ст. Северская, Краснодарский край)

• МАУ «Экран» (г. Тимашевск, Краснодарский край)

• МАУК «Центр кино и досуга "МИР"» (г. Кропоткин, Краснодарский край)

• МАУ Киновидеоцентр «Космос» (ст. Каневская, Краснодарский край)

• МАКВЗУК «Кинозал Форум» (ст. Выселки, Краснодарский край)

• МАУК МО ДР «РКЦ» (ст. Динская, Краснодарский край)

• МАУК «Кинотеатр "Победа"» (г. Курганинск, Краснодарский край)

• МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого» (г. Норильск, Красноярский край)

• МБУК ГДК «Угольщик» (г. Бородино, Красноярский край)

• МБУК «КДО "Энергетик"» (г. Назарово, Красноярский край)

• МБУК «ЦКС Курагинского округа» (пгт Курагино, Красноярский край)

• ООО «Орелкиноцентр» (г. Симферополь, Республика Крым) — 4 кинозала

• МБУК «Алуштинская ЦКС» (г. Алушта, Республика Крым)

• МБУК «КЦ "Фортуна"» (г. Отрадное, Ленинградская область)

• МБУК ГЦКиД (г. Лебедянь, Липецкая область)

• МБУК «МЦКД» (г. Усмань, Липецкая область)

• МАУК «Дворец культуры г. Заволжья» (г. Заволжье, Нижегородская область)

• МАУ ФОК «Победа» (г. Богородск, Нижегородская область)

• МБУК (г. Карасук, Новосибирская область)

• МАУ ДК «Родина» (г. Татарск, Новосибирская область)

• МБУК «Культурно-досуговый комплекс» (г. Куйбышев, Новосибирская область)

• МБУК Тогучинского района «Тогучинский КДЦ» (г. Тогучин, Новосибирская область)

• МБУК ТМЦ Оренбургского района (п. Караванный, Оренбургская область)

• ГУП «Облкиновидео» (г. Орск, Оренбургская область) — 2 кинозала

• ГУП «Облкиновидео» (г. Абдулино, Оренбургская область)

• ГУП «Облкиновидео» (п. Новосергиевка, Оренбургская область)

• МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа» (г. Сорочинск, Оренбургская область)

• МБУ КБ (г. Кизел, Пермский край)

• МАУК КДЦ «Восток» (г. Очер, Пермский край)

• МБУ ДК «Восток» (г. Дальнереченск, Приморский край)

• Культурно-досуговый центр (р.п. Пушкинские Горы, Псковская область)

• МУК СКЦ «Маяк» (г. Зверево, Ростовская область)

• ООО «Арзамас фильм» (г. Балашов, Саратовская область) — 3 кинозала

• ООО «Новый Мир» (г. Балаково, Саратовская область)

• МБУ «ДК "Восход"» (р.п. Приволжский, Саратовская область)

• МАУК «КО "ГЦИ"» (г. Балаково, Саратовская область)

• МБУК «РДК» (г. Красноармейск, Саратовская область)

• МАУ ДК «Металлург» (г. Красноуральск, Свердловская область)

• МАУ «ЦРКМПС» (г. Тавда, Свердловская область)

• МАУК «Киноконцертный театр "Прогресс"» (г. Асбест, Свердловская область)

• ГАУКС «Севастополь кино» (г. Севастополь)

• МБУК «Досуг» (с. Александровское, Ставропольский край)

• МБУ «Кинотеатр "Спутник"» (с. Кочубеевское, Ставропольский край)

• МБУ ДК (г. Котовск, Тамбовская область)

• Бюджетное киноучреждение Заинского муниципального района (г. Заинск, Республика Татарстан)

• МБУ «Центр развития культуры» (г. Нурлат, Республика Татарстан)

• АМУ «КЦ Чистай» (г. Чистополь, Республика Татарстан)

• МБУК «РДК "Юность"» (г. Менделеевск, Республика Татарстан)

• МБУК «ЕРДК "Химик"» (г. Ефремов, Тульская область)

• МБУ РДК «М-Х. Монгуш» (г. Чадан, Республика Тыва)

• МАУ УМО «ЦКД» (с. Упорово, Тюменская область)

• МУК ДК «Алмаз» (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край)

• АО «Кинотеатр "Факел"» (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край)

• МАУ «Черногорский ЦКиД» (г. Черногорск, Республика Хакасия)

• МАУК «КДЦ» (г. Пыть-Ях, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)

• МБУ «АДК "Металлург"» (г. Аша, Челябинская область)

• МБУ ДО «ЦОО "Тайфун"» (г. Еманжелинск, Челябинская область)

• ООО «РЕЛИЗ» (г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ) — 2 кинозала

Фото: Фонд кино