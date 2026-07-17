Всего экспертам представили 35 картин

17 июля Фонд кино провел очную защиту анимационных национальных проектов. Стартовым блоком питчинга стали мультфильмы, представленные впервые.

Первым был представлен мультфильм АЭРОПОРТ («БигСкринПродакшн»). Его действие разворачивается в мире разумных автомобилей и самолетов, где главный герой Тим оказывается единственным, кому с рождения не предназначена никакая роль. В поисках своего места он устраивается уборщиком на свалку огромного аэропорта и постепенно понимает, что его главный дар – объединять тех, кого привыкли не замечать. Когда аэропорт охватывает пожар, именно Тим собирает всех в единую команду и помогает спасти мир. Креативным продюсером и сценаристом проекта выступает Максим Казанцев, режиссером – Митрий Семенов-Алейников (ПАПА, КУПИ ПЕСИКА, НЕ ОДНА ДОМА 2). Авторы рассказали, что в основе картины лежит классическая 3D-анимация, однако отдельные элементы будут создаваться с использованием искусственного интеллекта. Лицом проекта станет блогер Влад Кобяков (РАСПАКОВКА). Партнерами фильма выступают «Атмосфера Кино» и Arna Media, а его релиз предварительно запланирован на 2028 год.

Следующим проектом «БигСкринПродакшн» стал мультфильм ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК. По сюжету старые игрушки узнают, что их секцию в магазине скоро закроют. Чтобы спасти друзей, Оловянному солдатику предстоит противостоять Роботу-Блогеру, мечтающему заменить прошлое будущим, и вернуть игрушки на выставку. Режиссером проекта выступает Макс Максимов (РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ, РОБОНЯНЯ), который не смог присутствовать на защите, поскольку сейчас занят на съемках фильма НЕ ОДНА ДОМА 4. Лицом картины станет блогер Настя Кош. Как и в случае с предыдущим проектом студии, партнерами выступают «Атмосфера Кино» и Arna Media.

Затем студия «Спарк фильм» представила мультфильм АЙЯ. В центре истории – дочь вождя племени народа найнов, чья беззаботная жизнь заканчивается после того, как на остров нападают захватчики, а всех мужчин уводят в плен. Девочке удается сбежать, после чего она отправляется на поиски отца и брата прямо в логово врагов. Главную героиню озвучит Дарья Блохина. Также в актерский состав вошли Виталия Корниенко, Федор Парамонов и группа OTYKEN, которая создаст музыку для картины. Релиз предварительно намечен на осень 2029 года, а прокатчиком проекта выступит Cinema Park Distribution.

Еще одной премьерой питчинга стал мультфильм БАМ («АС "Мечталет"»). Действие картины разворачивается в 1978 году. Главная героиня – старшеклассница-спортсменка, которая тайно отправляется на грандиозную стройку Байкало-Амурской магистрали, чтобы найти пропавшего брата. Поиски приводят ее в загадочную тайгу, где девушке предстоит столкнуться с древними духами. В качестве художественных ориентиров создатели называют СНЕЖНУЮ КОРОЛЕВУ, ПРИНЦЕССУ МОНОНОКЕ, АНАСТАСИЮ, В ПОИСКАХ АТЛАНТИДЫ и ЛОВЦОВ ЗАБЫТЫХ ГОЛОСОВ. Среди партнеров проекта – «Атмосфера Кино», РЖД и другие компании.

Компания «КЛАКСОН ПРОДАКШН» привезла на защиту полнометражный мультфильм УМ И ХРУМ. СИЛА ПЯТИ ВКУСОВ, который продолжит историю популярного сериала. По сюжету два друга случайно пробуждают древнего злодея, намеренного лишить вкуса всю съедобную планету. Режиссером проекта выступает Олег Шепляков. Персонажей озвучат Иван Чабан, Максим Сергеев и Ирина Обрезкова. По словам создателей, в фильме прозвучат восемь оригинальных музыкальных композиций, а работа над анимацией уже ведется. Премьера запланирована на осень 2027 года. Дистрибьютором станет кинопрокатная компания «Вольга». У Фонда кино создатели запрашивают 40 млн рублей.

Следующим проектом стала презентация мультфильма ЖИВАЯ ВОДА («Норм Продакшн»). Главная героиня – юная капелька Лия, которая отправляется на Землю в поисках пропавших родителей и оказывается в центре заговора, способного затопить целый город. Сценарий проекта Ирина Козина написала в рамках программы «Автор». Производством анимации займется ГК «Рики». В качестве референсов создатели называют ДУШУ, ЭЛЕМЕНТАРНО и КОРПОРАЦИЮ МОНСТРОВ. Авторы также обещают, что важную роль в картине сыграет музыка, для создания которой будут привлечены молодые исполнители. Завершить производство планируется к концу 2029 года. Общий бюджет проекта составляет 485 млн рублей.

Дальше на питчинге была представлена картина ЛАДА И ЧЕРНАЯ БУРЯ компании «А42 ГРУПП». Действие мультфильма разворачивается в Сибири XVII века, а в центре сюжета – одиннадцатилетняя Лада, которой предстоит столкнуться с большой опасностью. Режиссер Александр Данилов рассказал, что хотел снять историю, после которой дети будут выходить из кинозала с ощущением, что, как и главная героиня, способны преодолеть собственные страхи.

Компания «КИИНО» представила анимационный фильм НА МАРСЕ МАРКУСУ НЕ МЕСТО. Его главный герой – робот-ремонтник Маркус, который отправляется на Марс с важной миссией. Преодолев многочисленные испытания и столкнувшись с суровыми условиями Красной планеты, он начинает мечтать лишь об одном – вернуться домой. Сценаристом картины выступил финалист программы «Автор» Антон Бабчук. Образ главного героя создавался совместно с выпускниками Всероссийского теплотехнического института (АО «ВТИ»). В дрим-каст озвучания вошли Мирон Проворов, Александра Бабаскина, Сергей Бурунов, Сергей Безруков, Ирина Горбачева и Константин Хабенский. Предварительный релиз фильма намечен на осень 2028 года, дистрибьютором выступит «Централ Партнершип».

Следом анимационная студия «РИМ» презентовала мультфильм ОТВАЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОГО КНЯЗЯ, посвященный детству князя Владимира. По словам создателей, они стремились совместить зрелищность и развлекательность с важными историческими смыслами, показав роль христианства в становлении российского государства. Художественным руководителем проекта выступает церковный и общественный деятель Владимир Легойда.

Компания «ХРОНИКИ» представила мультфильм РОБИ И ТАЙНА ФРИДЖИТА, который станет частью масштабной образовательной экосистемы, направленной на развитие инженерного и творческого мышления у детей от пяти лет. Главный герой – 11-летний изобретатель Роби, который покидает родной дом и вместе с новыми друзьями отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти свою мать. Проект будет выполнен в технике 2D-анимации. Его бюджет составляет 135 млн рублей.

Еще одной новинкой стало фэнтези РЫБА-СОЛНЦЕ («СИНЕЛАЙТ»). Картина расскажет историю десятилетней Лины, которая отправляется на дно таинственного озера в поисках волшебной Рыбы-Солнца, чтобы снять заклятие с матери, превращенной по ее вине в рыбу. Режиссером проекта выступает Мария Тумова. Мультфильм будет выполнен в стилистике 2D-анимации с интеграцией технологий искусственного интеллекта. В качестве референсов создатели называют РУСАЛОЧКУ, РЫБКУ ПОНЬО НА УТЕСЕ и ПЕСНЬ МОРЯ. Премьера картины запланирована на декабрь 2027 года.

Компания «Эмилэнд» представила мультфильм ЧАПАЕВ. ТАЙНА ПЕЩЕРЫ ПЕРЕСМЕШНИКА. Картина расскажет о приключениях легендарного комбрига Василия Чапаева, который вынужден объединиться с белым генералом, чтобы остановить древнего колдуна и спасти Родину. Создатели подчеркнули, что все персонажи и художественные решения созданы людьми, однако в процессе производства будут использоваться технологии искусственного интеллекта.

Следующим проектом стал мультфильм СЕРДЦЕ ДЖУНГЛЕЙ студии «Визарт Фильм». В его основу легла классическая история о Маугли, в сюжет которой авторы интегрировали семь рассказов Редьярда Киплинга. По сюжету Маугли предстоит разгадать древние тайны, скрытые в самом сердце джунглей, и спасти все, что ему действительно дорого. Кроме того, в картине появится новый персонаж, отсутствовавший в оригинальных произведениях, – девочка Нури, которая поможет главному герою найти самого себя. Бюджет проекта составляет 350 млн рублей, из которых 70 млн создатели рассчитывают получить от Фонда кино.

Киностудия «Слово» совместно с компанией «Худяков Продакшн» представила анимационный проект СУМКИ. Главная героиня фильма – детский рюкзачок Дина, которая, потерявшись в огромном аэропорту, оказывается в заброшенном терминале – тайном Городе потерянных сумок. Вместе с новыми друзьями ей предстоит бросить вызов хозяину комнаты забытых вещей и найти путь обратно к своей владелице. Режиссером картины выступит Дмитрий Киселев (МИРА, ВРЕМЯ ПЕРВЫХ), автором сценария – Аксинья Борисова (БУРАТИНО, ЛЕД 3). В настоящее время проект находится на ранней стадии разработки. Премьера запланирована на октябрь 2029 года, дистрибьютором выступит «Централ Партнершип».

Еще одной новинкой питчинга стало этно-фэнтези ТАМ, ГДЕ ЗИМУЮТ СТЕРХИ («Сайсары Синема»), основанное на мифологии о стерхах, связывающей Якутию и Китай. Режиссером картины выступает Михаил Лукачевский (ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ). Проект создается в копродукции с Китаем в стилистике классической 3D-анимации, при этом авторы не исключают использования технологий искусственного интеллекта. Заявленный бюджет составляет 500 млн рублей, из которых 200 млн планируется привлечь у Фонда кино.

Творческая студия «СТЕЛЛА» представила мультфильм ТУСЯ. Действие картины разворачивается в мире, где детей вынашивают роботы, а общество разделено на успешных и ненужных. Главная героиня – Туся (Терминал Универсальной Семейной Ячейки), типовой робот-контейнер для рождения детей, который, в отличие от остальных машин, способен испытывать чувства. Узнав, что ребенок, которого она вынашивает, признан «ненужным», вопреки заложенной программе Туся сбегает из лаборатории, чтобы спасти его. Режиссером проекта выступает Рустам Ильясов («Трудные подростки»). По его словам, визуально команда вдохновлялась работами художников Филиппа Малявина, Абрама Архипова, а также мультипликатора Альберто Миельго («Любовь. Смерть. Роботы»). Бюджет проекта составляет 200 млн рублей, из которых 120 млн создатели рассчитывают получить от Фонда кино. Партнерами картины выступают СТС Медиа и дистрибьютор «НМГ Кинопрокат». Предварительный релиз намечен на лето 2031 года.

Следующей новинкой стал мультфильм УДИВИТЕЛЬНЫЕ КОТЫ («Метеор Студия»). В центре сюжета оказывается бездомный кот Лев, который случайно попадает в цирк «Удивительные коты» и влюбляется в его звезду – белую кошку Снежинку. Когда цирку начинает грозить закрытие из-за долгов, Лев узнает легенду о спрятанных сокровищах и вместе со Снежинкой, силачом Цезарем и трусливым Дымком отправляется на их поиски. Режиссер и сценарист Василий Ровенский отдельно подчеркнул, что проект создается без использования искусственного интеллекта. В числе референсов авторы называют собственные БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, ВЕЛИКОЛЕПНУЮ ПЯТЕРКУ и КОТОВ ЭРМИТАЖА. Бюджет картины составляет 120 млн рублей, из которых 60 млн запрашивается у Фонда кино. Проект полностью готов к запуску производства и может выйти в российский прокат уже в октябре 2028 года.

«Студия М.И.Р.» представила мультфильм ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЗВЕРСКИ. В центре сюжета – расследование загадочных исчезновений великих произведений искусства из знаменитых музеев России и мира. Создатели подчеркнули, что это не просто детективная история, а фильм о связи поколений и уважении к культурному наследию. В актерский состав проекта вошли Алексей Колган, Леонид Каневский, Диомид Виноградов, Ольга Шорохова и Юлия Рутберг.

Следом студия «ЧЕРНОВиК» рассказала о фантастическом анимационном проекте САГА О ЗВЕЗДАХ. Картина повествует о друзьях, которых после космической катастрофы судьба разлучает на долгие годы. Повзрослев и оказавшись по разные стороны войны, им предстоит понять, способна ли дружба победить ненависть и одиночество. По словам режиссера Дениса Чернова («Смешарики»), идея проекта во многом родилась благодаря общению с военным корреспондентом Дмитрием Астрахань, который выступает редактором картины. В дрим-каст озвучания вошли Рузиль Минекаев, Гоша Куценко, Мария Мацель и Марк Эйдельштейн. Предварительная премьера запланирована на 2029 год.

Студия «Союзмультфильм» вновь представила проект ТАЙНЫ ЧАРОВОДЬЯ, основанный на фэнтези-книгах Юлии Ивановой. Первый фильм будущей анимационной франшизы расскажет о девочке с уникальным даром, способной объединить магические силы волшебного мира, расколотого многолетней враждой.

Фонд православного телевидения презентовал мультфильм БЛАГАЯ ВЕСТЬ, рассказывающий историю мальчика Жени, который, тревожась за беременную маму, отправляется в храм в поисках ответов. Вместе с сестрой он проходит по страницам Нового Завета, встречаясь с героями евангельской истории. По словам генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова, проект появился по нескольким причинам. Одна из ключевых заключается в том, что Евангелие, которое он назвал главной книгой человечества, до сих пор не получило в России ни одного полноценного медиавоплощения. Режиссером проекта выступает Алексей Кременецкий. Персонажей разработала команда Джангира Сулейманова, а их анимация будет выполнена с использованием технологий искусственного интеллекта.

Компания Legio Felix представила фантастический экшн АЭЛИТА, основанный на одноименном романе Алексея Толстого. В центре сюжета – путешествие инженера Мстислава Лося и солдата Алексея Гусева на Марс, где они обнаруживают высокоразвитую цивилизацию. Сценарий написал Илья Куликов, режиссером выступит Стас Дмитриев («Киберслав»). Продюсер Владимир Пермяков признался, что именно книга Алексея Толстого в детстве научила его мечтать. Проект будет выполнен в формате покадровой 2D-анимации. Релиз намечен на 2031 год. Дистрибьютором выступит «Атмосфера Кино», а реализацией телевизионных, цифровых и международных прав займется компания «О!Кино».

После завершения презентаций новых проектов начался блок анимационных картин, претендующих на дофинансирование. Его открыл мультфильм КУСЬ (Legio Felix). Главный герой – котенок-сирота Кусь, который неожиданно открывает в себе суперсилу баюна – способность оживлять сказочных существ. Теперь ему предстоит противостоять злому баюну Рыжему и спасти мир. Продюсеры Владимир Пермяков и Ксения Зайка рассказали, что работа над картиной уже идет полным ходом. Прокатчиком выступает «Атмосфера Кино», а релиз предварительно запланирован на первую половину 2029 года.

Студия «Паровоз» представила на дофинансирование мультфильм ЯДВИГА И ТАЙНА ЧЁРНОЙ ЗВЕЗДЫ, который станет спин-оффом франшизы «Сказочный патруль». Главная героиня – юная сирота, вольная ведьма-воровка Ядвига, объединяется с благородным боевым магом Финистом, чтобы победить в грандиозных Волшебных гонках без правил и заодно спасти весь сказочный мир. Промобюджет проекта составляет 50 млн рублей. Среди партнеров – телеканалы «Россия 1», СТС, «Карусель» и другие.

О работе над мультфильмом МАЛУША И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЦАРЕВИЧ, производством которого занимается «Союзмультфильм», рассказали Юлия Осетинская и Мария Савиных. По сюжету отважная хранительница Леса Малуша вместе со своим другом Ежуней встречает заколдованного Царевича, превращенного в Медведя. Вместе герои отправляются в опасное путешествие по Сказочному Лесу, чтобы спасти царство от гибели и вернуть Медведю человеческий облик. Прокатчиком картины выступит компания «Атмосфера кино». Премьера запланирована на следующий год. В озвучании примут участие многие известные актеры и шоумены, включая Гарика Харламова и Илью Соболева. Кроме того, создатели ведут переговоры с Сергеем Буруновым.

Компания «ЧЕРНОВиК» также запросила дофинансирование на мультфильм ЛЕЧО. Действие картины разворачивается на съедобной планете, где брокколи Коля вместе с друзьями – луком Лукой, перцем Чили и редиской Алиской – пытаются спасти город овощей и фруктов Лечо от неминуемой гибели. Продюсеры Татьяна Белова, Денис Чернов и Любовь Кузнецова рассказали о проделанной работе и ключевых ценностях проекта. По их словам, герои будут говорить с разными акцентами, чтобы подчеркнуть важность взаимопонимания между людьми разных национальностей.

Анимационная студия «Воронеж» представила на дофинансирование сразу два проекта. Первым стал мультфильм ДОКТОР АЙБОЛИТ, который создается совместно с кинокомпанией «Марс Медиа Энтертейнмент». По сюжету Айболит, отправленный на принудительный отдых в пятизвездочный отель, узнает от своей ручной обезьянки Чи-Чи о вспыхнувшей среди животных в Африке эпидемии. Вместе они отправляются на воздушном шаре в далекое путешествие и вскоре выясняют, что причиной болезни стали происки злого разбойника Бармалея. Во время презентации создатели показали продолжительный фрагмент будущего фильма. Производственный бюджет проекта составляет 400 млн рублей. Премьера намечена на май 2027 года, дистрибьютором выступит компания «Вольга». По словам авторов, мультфильм обладает высоким международным потенциалом и уже вызвал интерес на многих дружественных рынках.

Вторым проектом студии стал мультфильм СУПЕРГЕРОИ.РУ: СИГНАЛ ИЗ КОСМОСА, который представили продюсеры Владимир Николаев и Алексей Замыслов. Картина расскажет о семье бывшего военного Михаила и ученой Виктории, а также их детях – технике-конструкторе Алексее, блогере Лене и маленькой Рите. Героям предстоит столкнуться с инопланетными существами и древней энергией, существующей на Земле более 30 миллионов лет. Производственный бюджет проекта составляет 280 млн рублей, рекламный – 50 млн. Предполагаемые кассовые сборы оцениваются в 300 млн рублей.

Глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов представил на питчинге анимационный сиквел МАРАКУДА 2. САХАРНЫЙ ВЕК. По сюжету в мир Маракуды попадает продавец пончиков из будущего. Благодаря его появлению юный сын вождя и жители первобытного племени получают шанс спастись после того, как остаются без запасов еды на зиму. Однако вместе с загадочным пришельцем в доисторический мир проникает и новая угроза – могущественная волшебная птица, стремящаяся уничтожить любые признаки аномального прогресса на Земле. Участникам защиты и экспертному совету были показаны новые рабочие видеоматериалы по проекту.

Компания «Водород» представила обновленные материалы по анимационному фильму НА СВЯЗИ, работа над которым продолжается. Действие картины разворачивается сразу в двух мирах – современной Москве и мире цифровых приложений. По сюжету эгоцентричный ID смартфона решает любой ценой поссорить своего владельца, подростка Макса, с его возлюбленной Лизой. Участникам защиты был показан эксклюзивный фрагмент будущего мультфильма.

Компания «Муха» запросила дофинансирование на мультфильм ПЕТРУШКА. Главный герой – двенадцатилетний Петя, который живет в приюте у злой старухи и вынужден просить милостыню на рынке. Однажды он крадет необычную куклу у бродячего кукольника и в одночасье становится самым богатым сиротой города. Однако вскоре кукла показывает свое истинное лицо. Проект представили продюсеры Артур Абдрахманов и Игорь Шибанов. Они запросили у Фонда кино 70 млн рублей. Ожидаемый бокс-офис оценивается в 250 млн рублей. Прокатчиком выступит «Каро Премьер». Кроме того, у проекта уже появился китайский партнер, а создатели ведут переговоры о дальнейших международных продажах.

Компания «АЭРОПЛАН» вновь обратилась за поддержкой проекта ФИКСИКИ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ. По сюжету фиксики знакомятся с инопланетянкой по имени Юна и становятся связующим звеном между людьми и космической гостьей, которой необходимо установить контакт с человечеством, чтобы спасти свою планету от катастрофы. Продюсер Илья Попов отметил, что премьера фильма специально запланирована на летний период. В свою очередь Евдокия Санько рассказала, что в новой картине фиксики впервые выйдут за пределы привычных интерьеров и окажутся на улице. Производственный бюджет проекта составляет 380 млн рублей, предполагаемые кассовые сборы – 600 млн. Премьера перенесена на август 2027 года. Дистрибьютором выступит кинопрокатная компания «Вольга».

Продюсерский центр «Рики» представил новые материалы по мультфильму ФИННИК 3. В третьей части Финник и Кристина отправятся в современный мегаполис Мегаград, где создана инфраструктура не только для людей, но и для домовых. Героям предстоит расследовать серию загадочных краж, сопровождающихся исчезновением целых зданий, из-за чего под угрозой оказывается весь город. По словам продюсера Елены Чирковой, одной из ключевых особенностей проекта станет дальнейшее расширение мира домовых. При этом триквел сохранит приключенческо-детективный характер, а его главной темой станет вера в себя. Производственный бюджет картины составляет 430 млн рублей.

Продюсеры Вадим Верещагин и Альбина Мухаметзянова также раскрыли новые подробности работы над мультфильмом КОТ УЧЕНЫЙ, вдохновленным сказками Александра Пушкина и создаваемым при участии «Централ Партнершип». По сюжету плутоватый кот Баюн объединяется с простодушным Иваном, чтобы добыть меч-кладенец, за который обещан сундук золота. Во время презентации создатели рассказали о проекте и впервые показали рабочие видеоматериалы. Главного героя озвучивает Михаил Галустян.

Завершил блок проектов, претендующих на дофинансирование, анимационный экшн МОТОМАРС. БОЛЬШАЯ ГОНКА, который также выпускает «Централ Партнершип». Главный герой – 14-летний гонщик Митя, мечтающий выбраться из марсианских трущоб и однажды попасть на Землю. Для этого ему необходимо выиграть знаменитую Марсианскую гонку, одолев легендарного чемпиона. Как рассказал Вадим Верещагин, отправной точкой проекта стала идея о том, что Россия могла не только первой отправить человека в космос, но и раньше всех добраться до Марса, основав там первую колонию. В числе ключевых референсов авторы называют ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ, ТРОН: НАСЛЕДИЕ, ТАЙНУ КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ, СПИДИ-ГОНЩИКА и ГОРОД ГЕРОЕВ – проекты с современной визуальной эстетикой, которая, по мнению создателей, сегодня особенно востребована молодой аудиторией.