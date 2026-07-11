Давайте жить дружно: кто на самом деле владеет «Котом Леопольдом»?

Вокруг полнометражного проекта ЛЕОПОЛЬД, который разрабатывают компании Welcome Media и «Киноцех», разгорелся конфликт из-за прав на персонажа и связанные с ним произведения. После появления новости сразу несколько компаний заявили о возможном нарушении принадлежащих им прав. Из документов, оказавшихся в распоряжении БК Медиа, следует, что стороны по-разному трактуют сам объект прав и цепочку их перехода.

Первой выступила компания «Фреш-Фильм». В направленной претензии она заявила, что обладает исключительными правами на экранизацию произведений о Коте Леопольде, а также правами на использование образов персонажей и ряда узнаваемых элементов франшизы, включая фразу «Давайте жить дружно». Компания потребовала прекратить работу над фильмом, удалить публикации о проекте и выплатить компенсацию в размере 5 млн рублей. Основанием для претензий «Фреш-Фильм» называет приобретенные права на экранизацию литературной основы и сотрудничество с наследниками художника Вячеслава Назарука – автора визуальных образов Леопольда и мышей.

Параллельно в спор вступила американская компания Rubstein Properties, LLC. В письме от 3 июня она заявила, что с 2021 года владеет правами на анимационный проект «Новые приключения Кота Леопольда» 2015 года и считает незаконной переработку персонажа без согласия правообладателей. Компания также сослалась на судебную практику Верховного суда РФ, согласно которой исключительные права на персонажей советских мультфильмов принадлежат студии, создавшей аудиовизуальное произведение, либо ее правопреемнику. В частности, Rubstein Properties утверждает, что произведения, созданные Анатолием Резниковым в 1990-х годах на основе советского мультсериала, являются производными произведениями, а потому их использование возможно только при соблюдении прав первоначальных правообладателей.

Создатели нового фильма с такой трактовкой не согласны. В ответных письмах представители Welcome Media и «Киноцеха» указывают, что оппоненты фактически смешивают несколько различных объектов авторского права – литературные произведения, графические изображения, персонажей как часть аудиовизуального произведения и производные проекты. Более того, по их мнению, ни одна из сторон пока не представила документов, которые подтверждали бы непрерывную и полную цепочку прав на весь комплекс объектов интеллектуальной собственности, связанных с персонажем.

При этом юридическое заключение, подготовленное по итогам анализа документов, фактически подтверждает сложность ситуации. В нем говорится, что в случае с «Котом Леопольдом» «не существует единого правообладателя всех связанных с ним объектов интеллектуальной собственности». Авторы указывают, что параллельно существуют несколько самостоятельных массивов прав: на литературные произведения Аркадия Хайта, на изображения персонажей, на советский цикл «Приключения Кота Леопольда», а также на более поздние производные проекты. При этом анализ подтверждает наличие формально непрерывной цепочки прав на литературные произведения Аркадия Хайта – от договора 1996 года между Хайтом и Анатолием Резниковым до последующего лицензирования прав на экранизацию. Тем не менее, судебная практика последних лет разграничивает литературного персонажа, графический образ и персонажа как элемент аудиовизуального произведения.

Особое значение имеет упомянутое в заключении дело СИП-954/2023, в рамках которого суд пришел к выводу, что Вячеслав Назарук, несмотря на признанное авторство изображений персонажей, не является правообладателем Кота Леопольда как персонажа мультфильма.

Для индустрии этот кейс может оказаться значительно важнее судьбы одного конкретного фильма. За последние годы рынок все активнее обращается к советскому наследию, однако многие подобные бренды имеют сложную и фрагментированную структуру прав, сформировавшуюся еще в постсоветский период. История с «Котом Леопольдом» показывает, что попытка вернуть на экран знакомого персонажа сегодня может обернуться многоуровневым юридическим спором, в котором каждая из сторон опирается на собственную цепочку прав и собственную трактовку того, что именно считается «персонажем»

На данный момент юристы сходятся во мнении, что компании Welcome Media и «Киноцеха» имеют право продолжить работу над своим запланированным фильмом, при этом правовой вопрос визуального образа персонажей еще предстоит решить.

11.07.2026 Автор: БК