В российском законодательстве может появиться понятие «семейное кино»

Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что понятие «семейное кино» планируют закрепить в российском законодательстве.

«Буквально на днях мы обсудили с Министерством культуры введение нового понятия «семейное кино», о том, чтобы фильмы для семейного просмотра вошли в наше законодательство, а за ним пошла поддержка семейного кино», – рассказала она.

По словам Кузнецовой, также был проведен опрос о просемейном контенте, в котором приняли участие около 60 тысяч человек. Более 90% респондентов заявили, что ощущают нехватку подобных проектов.

Фото: Magnific