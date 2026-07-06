В российском законодательстве может появиться понятие «семейное кино»
Автор: БК
6 июля 2026
Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что понятие «семейное кино» планируют закрепить в российском законодательстве.
«Буквально на днях мы обсудили с Министерством культуры введение нового понятия «семейное кино», о том, чтобы фильмы для семейного просмотра вошли в наше законодательство, а за ним пошла поддержка семейного кино», – рассказала она.
По словам Кузнецовой, также был проведен опрос о просемейном контенте, в котором приняли участие около 60 тысяч человек. Более 90% респондентов заявили, что ощущают нехватку подобных проектов.
Фото: Magnific
Самое читаемое
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июляПодробнее
Okko рассказал о новинках июляПодробнее
Новинки июля в онлайн-кинотеатре StartПодробнее
«Мандалорец и Грогу» стал самым популярным фильмом у пиратов в июнеПодробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводстваПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 2–5 июляПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 июляПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 29 июня – 5 июля 2026 годаПодробнее
Касса четверга: «Дед Фомич» оказался лучшей новинкой неделиПодробнее
Amazon и Amblin готовят фильм по мотивам YouTube-хоррора «Каталог Манделы»Подробнее
ИРИ объявил победителей конкурса национального контентаПодробнее
Касса России: «Майкл» продолжает лидироватьПодробнее
Кассовый провал «Супергерл»: что пошло не так?Подробнее
Российские кинотеатры заработали более 35 млрд рублей за первое полугодие 2026 годаПодробнее
КИОН рассказал о новинках июляПодробнее
Доля пиратского проката в российских кинотеатрах в первом полугодии 2026 года составила 11,6%Подробнее
Warner Bros. займется экранизацией крипипасты про СиреноголовогоПодробнее
Предпродажи уикенда: «Папа, купи песика» обходит анимацию «Чинк: Хвостатый детектив»Подробнее
Предварительная касса четверга: «Майкл» опять вне конкуренцииПодробнее
«Пилот-2026»: рейс на безопасной высотеПодробнее