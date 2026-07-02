«Пилот-2026»: рейс на безопасной высоте

С 17 по 21 июня в Иваново прошел уже восьмой фестиваль сериалов «Пилот». В крайне разнообразной программе, включавшей открытие, игровую и документальную секции, а также вторые сезоны и спецпоказы, состоялись полноценные скрининги 42 проектов, из которых ровно половина пришлась на основной конкурс. Если учесть деловую программу, где представили еще более трех десятков тайтлов, включая анимационные, то за пять дней фестиваля у профессиональной аудитории и прессы была возможность оценить более 70 сериалов. Таким образом, «Пилот» вновь предоставил практически исчерпывающую картину состояния дел в отрасли. БК Медиа посмотрел программу сериального форума целиком и по сложившейся за последние годы традиции подводит его итоги.

С УТРА ДО НОЧИ

21 проект – рекорд по количеству заявленных тайтлов в основном конкурсе, который, впрочем, уже имел место в истории смотра. Такое же количество премьер было собрано организаторами в 2022 году. Если добавить к этому прошедший во второй раз конкурс документальных сериалов, впервые проведенную секцию «Вторые сезоны», показы в рамках программы независимых проектов и секцию «Самый ожидаемый сериал», то стоит признать, что профессиональной аудитории и журналистам, возможно, пришлось пережить самый насыщенный и плотный «Пилот» за все время его существования. Неслучайно смотр в этот раз длился на целый день дольше, чем обычно. Вместо привычного старта в четверг фестиваль начался в среду и закончился в воскресенье. Иными словами, сериальный конвейер, несмотря на все имеющиеся сегодня экономические сложности, пока не демонстрирует слишком очевидных признаков замедления.

Программный директор смотра Мария Токмашева в разговоре с БК Медиа согласилась с тем, что программа в этот раз вышла особенно насыщенной: «В этом году большее количество сериалов было представлено и в основном конкурсе, и в документальном, и даже в нашем внеконкурсном утреннем блоке независимых проектов. Помимо этого, на фестивале появилась секция «Вторые сезоны», которая является одной из смысловых составляющих, подчеркивающих дальнейшее развитие индустрии. То есть стало еще больше разнообразного контента, с которым мы, как и прежде, знакомим не только индустрию, но и обычных зрителей, с радостью и воодушевлением оценивающих все сериалы, которые мы показываем в кинотеатре «Лодзь».

«Передозировку» деловой информацией и «потребление» конкурсных проектов организаторы облегчали за счет грамотного программирования (каждый день сериалы были собраны в своих секциях явно не случайным образом) и качественной организации. Тайминг программ соблюдался почти идеально, а трансфер между фестивальными площадками работал безотказно. «Я очень рада, что в этом году коллеги наконец заметили драматургию программирования всего фестиваля, которая для нас с продюсером фестиваля Катей Ванаг и куратором документального конкурса Наташей Григорьевой является одной из важнейших составляющих смотра, – отметила Мария Токмашева. – Здесь я бы хотела подчеркнуть, что фестиваль является единым организмом, то есть темы и проблемы, которые мы начинаем обсуждать утром в рамках делового форума, в дальнейшем продолжают развитие во всех конкурсных блоках. Мне кажется, за пять дней фестиваля мы – в довольно плотном режиме – успели затронуть основные сериальные тенденции и проблемы предстоящего года. Это и механика продвижения кинопроектов в условиях отсутствия уже привычных социальных сетей, и традиционные ценности, с которыми теперь нужно работать всем участникам индустрии, и развитие франшиз, которые позволяют удерживать внимание зрителей у экранов».

Событийную и информативную плотность положительно оценивают и сами участники. Гавриил Гордеев, генеральный продюсер Okko, одного из наиболее представленных на фестивале стримингов, поделился впечатлениями от четырех рабочих дней в Иваново: «В этом году «Пилот» особенно запомнился тем, что аудитория была очень вовлечена во все происходящее. Залы были заполнены и на обычных показах, и на мероприятиях деловой программы, где в рамках простых и доходчивых презентаций раскрывались новые интересные подходы к жанрам».

БАЛАНС ЖАНРОВ

БК Медиа уже неоднократно комментировал индустриальные тенденции, отражением которых является как конкурсная программа, так и деловая составляющая «Пилота». Показанный в этот раз калейдоскоп проектов подтвердил неизменность текущей отраслевой траектории. Уже не первый год производители сериалов работают в условиях вынужденного сокращения расходов, ориентированности на понятные и привычные зрителям жанры и ужесточения законодательства. В этой ситуации неудивительно, что доля комедий в контентном предложении платформ и телеканалов как наиболее бюджетного, но при этом эффективного с точки зрения привлечения зрителей жанра продолжает расти. В этом году комедии достигли почти двукратного перевеса над драмами – тринадцать против шести. Где-то между этими полюсами в золотой середине расположились две трагикомедии, между которыми и распределились основные призы. Драмеди «Паша» достались три награды: за лучшую мужскую роль (Аскар Ильясов), лучшую женскую (Юлианна Михневич, в том числе за роли еще в трех сериалах) и лучший сценарий (Антон Коломеец и Евгения Тамахина). Главный же приз получил сериальный дебют Руслана Братова «Второе дыхание» с превосходной ролью Александра Паля. Также проекту досталась награда за лучшую режиссерскую работу и специальный диплом жюри за «актера-открытие» (Лев Казанский).

При этом стоит отметить, что когда киножурналисты только формировали списки ожиданий от конкурсной программы «Пилота», именно эти вышеназванные проекты их возглавляли. А когда их показали зрителям, стало понятно, что эти ставки небеспочвенны. В фестивальном сериальном сегменте выделился очевидный лидер – поставщик так называемого премиального контента, и это Okko, сумевший отличиться как ориджиналсами, так и копродукциями. «Okko находится в постоянном диалоге с самой широкой аудиторией и старается создавать произведения, которые отвечают зрительскому запросу, – комментирует состоявшийся успех Гавриил Гордеев. – И в этом плане наши успехи на фестивалях, особенно на «Пилоте», – лишнее тому доказательство. Победы – это не случайность и не удача, а показатель профессионального подхода к созданию проектов. Как когда-то сериалы «Мамонты» и «Дыши», так и сейчас «Второе дыхание» – это то, что отмечают и критики, и пресса, и в итоге – зрители. Зритель любит, когда в искусстве поднимаются по-настоящему важные, серьезные и актуальные темы, которые при этом подаются с правильной интонацией. Поэтому тема зависимости в сериале «Второе дыхание» произвела такой мощный эффект на аудиторию, заставив зрителей и смеяться, и грустить одновременно. Вполне логично, что они хотят узнать дальнейшую судьбу главного героя и увидеть продолжение сериала, в данный момент уже находящегося в производстве».

Разумеется, «Второе дыхание» и «Паша» не были единственными трагикомедиями в конкурсе – другие проекты в той или иной степени тоже включали в себя иные жанры. Но стоит обратить внимание на то, что абсолютно все тайтлы из основного конкурса относились к «разговорному» кино и не делали ставку на какие-то сложнопостановочные элементы, будь то спецэффекты или декорации (про использование ИИ пока умолчим). Как отметил режиссер Кирилл Плетнев, представляя детектив «Каменская. Перезагрузка» в программе «Самый ожидаемый сериал»: «Главным аттракционом в нашем проекте является крупный план актера». Можно вспомнить, что сериалом открытия стал исторический детектив «Куколка», использующий атмосферу княжеских и купеческих особняков прошлого века. А в рамках деловой программы исполнительный продюсер телеканала «Домашний» Ирина Путятина на презентации напомнила профессиональной аудитории о недавно запущенной линейке спецпроектов, в рамках которой вещатель начал производить масштабные исторические сериалы. К недавно вышедшим «Берегам любви» в данном лайнапе скоро добавятся «Дом на краю войны» и «Крепостная княжна». Но все же жанровая неамбициозность конкурса, его внесобытийность, например, отмечавшееся нами в прежние годы отсутствие фантастических или сложнопостановочных батальных проектов, в этот раз ощущались особенно явно.

Впрочем, нельзя сказать, что на орбите «Пилота» полностью отсутствовали высокобюджетные сериалы, претендующие на статус события. В деловой программе было представлено несколько фантастических проектов, сразу два из них являлись экранизациями произведений братьев Стругацких. На презентации АНО «ИРИ» генеральный директор Елена Лапина напомнила, что в данный момент кипит работа над экранизациями «Жука в муравейнике» и «Трудно быть богом». В этой же секции профессиональная аудитория смогла посмотреть первый тизер young-adult-фантастики по роману Сергея Лукьяненко «Рыцари Сорока Островов». Наконец, в программе «Самый ожидаемый сериал» подробно были представлены историческая сага «Капитанская дочка» и ретро-футуристический экшн «Красная Шамбала». В последнем заявляется не только множество драк со сложной хореографией, но и использование, пожалуй, всех доступных современных техник производства аудиовизуального контента, включая ИИ-генерацию, LED-экраны и хромакей. В общем, сериалов-блокбастеров российская аудитория в обозримой перспективе лишена не будет, и отсутствие упомянутых выше тайтлов в числе премьер «Пилота» в этом году скорее связано с причудливостью производственных графиков конкретных проектов.

ТОНКАЯ НАСТРОЙКА

Еще один показатель, динамику которого любопытно отслеживать из года в год, – соотношение между условно премиальным контентом стримингов и проектов для самой широкой аудитории, за которые раньше чаще отвечали телеканалы. На протяжении последних лет платформы и традиционные вещатели неуклонно сближаются друг с другом. Объединение бюджетов, пересечение аудиторий, расширение числа общих тем и сюжетов – все это закономерным образом сдвигает маятник контентного предложения в сторону более безопасных, массовых тайтлов. Проекты-лауреаты «Второе дыхание» и «Паша», а также «Джайв» и «Фестиваль» – вот, пожалуй, и все сериалы, которые можно отнести к сегменту премиального предложения со всеми очевидными оговорками (понятно, что и остальные сериалы являются интересными индустриальными кейсами).

«Фестиваль «Пилот» на протяжении многих лет остается уникальной площадкой, объединяющей проекты, созданные не только для онлайн-платформ, но и для телевидения. В своем начале смотр зафиксировал появление первых сериалов онлайн-платформ, бум таких проектов, а в этом году, как мне кажется, расставил текущие индустриальные акценты – стриминги и телевидение теперь проникают друг в друга, и это сотрудничество, как и всевозможные коллаборации между платформами, является данностью нашего времени, – рассуждает Мария Токмашева. – Эти акценты звучали и в деловой программе, и в документальном конкурсе, и в новой секции вторых сезонов, и в основном игровом блоке. Многие критики воспринимают фестиваль как площадку для авторских, оригинальных высказываний. Однако «Пилот» был, есть и остается своего рода форумом, где слышны голоса всей сериальной индустрии. И целью фестиваля остается показать эту полифонию, из которой составляется полноценная картина того, что в ближайший год будут смотреть не только критики, профессионалы индустрии, но и зрители всей страны».

По итогу усложнение сериального ландшафта в этот раз обеспечили не платформы или крупные каналы, а независимые игроки. В этом году на фестивале «Пилот» заявили о себе новые продакшны, а в программу в заметном количестве вернулись собственно пилоты – проекты, существующие пока только в виде первой серии, и создатели которых ищут на фестивале партнеров для дальнейшего сотрудничества. На восьмом по счету смотре было представлено пять пилотов в игровой программе и один – в документальном конкурсе. В число пилотов главного конкурса вошли сериалы «Аффект», «Бараньи бега», «Любовь и курицы», «Фестиваль» и «Эпикриз». Последний, впрочем, обеспечен продакшном и площадкой – «Смотрим», при этом, как подчеркнула в интервью БК главный продюсер медиаплатформы Лили Шерозия, является полноценной пробой пера, которой нужна встреча с фестивальным зрителем, чтобы получить обратную связь и учесть ее при создании будущих серий. С одной стороны, данные кейсы служат свидетельствами непростого глобального состояния отрасли. Времена, когда те же стриминги финансировали едва ли ни каждый любопытный проект, давно прошли. В то же время, как это часто бывает, кризис наверняка даст импульс необычным решениям и практикам, которые потом станут индустриальным стандартом.

Что подтверждает и Гавриил Гордеев, который представил на «Пилоте» пусть не пилот, но по-настоящему экспериментальный проект «Алеша, Божий человек» в рамках спецпоказов: «В сериальной индустрии появились новые вызовы. Сейчас производство уже не такое оголтелое, как пару лет назад: каналы и платформы стали более осознанно подходить к процессу. Мы видим на фестивале настоящие, классические пилоты, когда действительно снята всего одна серия и на основе первой реакции зрителей и критиков принимается решение о судьбе проекта. Это абсолютно правильная схема, когда в индустрии выстраивается честная, добротная и неспешная конкуренция. На «Пилот» должны привозить такие сериалы, в которых производители еще не до конца уверены. И это сомнение не всегда со знаком минус».

В числе непривычных участников конкурса можно назвать сервис Amediateka (проект «Паша»), медиаплатформу «Смотрим», которая привезла именно свои, а не канальные ориджиналсы («Эпикриз», «Вирус попсы»), и телеканал «360», представивший сериал «Любовь и курицы». Креативный продюсер последних Виктор Абрамян так оценил участие своего проекта в фестивале: «Мы привезли пилот в самом полном смысле слова. Понимали, что боремся не за призы, а за внимание. Хотели посмотреть, о чем сегодня говорит индустрия. Хотели найти площадку для реализации сезона своего сериала. Кажется, первое удалось лучше, чем второе. Говоря простыми словами, продать пока не удалось». Как отмечает Абрамян, история с тем, что на «Пилот» едут «продавать» свои пилоты, на данный момент не работает так, как хотелось бы: «По факту, три четверти работ основного конкурса – это уже готовые сериалы, которые в ближайшее время выйдут в эфир федеральных каналов или в крупных онлайн-кинотеатрах. Конечно, по бюджетам, масштабам и качеству между такими и независимыми проектами – пропасть. Как будто логика «Пилота» без пилотов нарушается. Но и фестивальных альтернатив «Пилоту» тоже как будто нет. В любом случае запремьерить свой проект в рамках основного конкурса для нас уже почетно».

Мария Токмашева всячески приветствовала присутствие в конкурсе независимых тайтлов: «Лично меня радует, что случившийся несколько лет назад сериальный бум повлиял на то, что независимые продакшны и, например, выпускники киношкол (они у нас были в блоке независимых проектов) перестали бояться заходить в сериальное производство. Более того, именно наш фестиваль они рассматривают как стартовую площадку для своих пилотов – в надежде найти партнеров, инвесторов или как минимум показчиков. Я очень надеюсь, что тенденция появления независимых проектов будет продолжаться. На мой взгляд, это отличный повод для тех же платформ и телеканалов найти новые таланты – не обязательно профинансировать целый сезон показанных в конкурсе проектов, а отметить для себя идеи, конкретных режиссеров, сценаристов и других, во многом новых для них представителей индустрии».

Любопытно, что, по наблюдению Абрамяна, фестиваль как раз показал нехватку классных авторов: «Нередко бывало, что зрители в зале смеялись там, где авторы планировали слезы или напряжение. А это, конечно, говорит об уровне сценариев проектов, которые полностью сняты и готовы к выпуску. При этом были и какие-то очень сильные находки и решения в проектах-победителях. С чем связано такое равнодушное отношение к своим сериалам некоторых каналов и платформ – не понимаю. Возможно, их зритель настолько неприхотлив. Конечно, в кулуарах все говорили о заморозках, переносах, отменах проектов. А это значит, что реальные запуски ждут только самых востребованных, и пробиться с нуля будет все сложнее».

А ПОГОВОРИТЬ?

Свою состоятельность как индустриальный смотр «Пилот» доказывает каждый год, расширяя программу и подсвечивая зарождающиеся тренды. О сращении ТВ и онлайна индустрия говорила давно, в том числе и на «Пилоте», и теперь о роли в этом процессе документалистики громче всего было сказано именно в Иваново. Двенадцать сериалов в документальном конкурсе этого года против семи в прошлогоднем открыто транслируют: просветительский контент становится нормой на стримингах, поддерживая при этом их фирменный стиль. «Уверена, что прошлогодний «Пилот», на котором впервые была представлена конкурсная программа документальных сериалов, сыграл не последнюю роль в увеличении и количества, и качества проектов в этом формате. Который, впрочем, остается все еще относительно новым и неизученным как для зрителя, так и для авторов – но процесс идет, так что мы точно делаем все правильно», – отмечает куратор программы Наталия Григорьева.

Так Premier, представленный в этой секции сразу четырьмя проектами, демонстрирует тяготение к реалити-шоу – «Теория невероятностей» и «Со всеми бывает». И, забегая вперед, в момент просмотра казалось логичным, что независимый сериал «ЖПТ», разыгранный в формате трэвел-шоу, про внедрение искусственного интеллекта в реальную жизнь, также будет куплен для показа на платформе ГПМ – так точно он по подаче вписывается в ДНК стриминга. А более размеренный проект «72», также снятый для Premier и посвященный суперсерии 1972 года, когда сборная СССР по хоккею провела восемь игр со звездами НХЛ, практически один в один повторяет лекало выпущенного в этом году сериала «Зенит» навсегда». Start, давно задавший тренд на сильные женские истории, показал сериал о российских художницах начала XX века «Амазонки русского авангарда», за который как продюсер ответственна Ситора Алиева. Словно вторым куплетом в этой «песне» оказался проект Okko «Ученые дамы», более экспериментальный как по художественной реализации, так и по поднимаемым в нем темам (третий прозвучал уже в программе «Точки взлета» в секции независимых проектов, о которой речь пойдет ниже). Размеренный мемуарный тон выдавал в «Камчатском блюзе» и «Русских усадьбах» релизы Wink, более народные и одновременно – для аудитории постарше.

Но при этих различиях невозможно было не отметить печальную общность большинства участников документального конкурса – их тяготение к телевизионному формату спецрепортажа с «говорящими головами», пусть и на интересных фонах или в изобретательно выстроенном пространстве, будь то реальный берег Тихого океана («Камчатский блюз») или студия, заставленная зеркалами, которые служили экранами для анимационных врезок («Ученые дамы»). Григорьева подтверждает это наблюдение, но видит вполне рациональное ему объяснение: «Действительно, авторы пока мало экспериментируют – прощупывают почву. При этом задумки и темы не могут не радовать, как и отдельные попытки выйти за рамки традиционных, телевизионных док-форматов. Ведь принципы те же, что и в игровых: где-то вертикальное, где-то горизонтальное повествование, разные жанры (у нас в программе был детектив про орнитологов и хищных птиц!), всевозможные приемы (в том числе игровые вставки, что тоже является своего рода приманкой) и обязательные клиффхэнгеры». К тому же документальное кино как будто больше подходит для кинематографических экспериментов с ИИ, чем игровое. Несовершенный инструмент сейчас проходит обкатку во всех сферах, однако по-прежнему вызывает скепсис у массового зрителя, который насмотрелся нейрослопов. А в доке даже со всеми своими шероховатостями он может стать помощником в воссоздании прошлого, или демонстрации жизни мельчайших частиц, или визуальной метафорой чувств, о которых говорят герои, что, в свою очередь, поможет украсить проект, построенный пусть и на увлекательных, но статичных интервью. При этом, отмечает куратор, именно для создания документального контента сейчас есть активно развивающийся институт поддержки – ИРИ. Восемь из двенадцати участников смотра этой поддержкой уже воспользовались и в том числе показали своим примером остальным документалистам, какую богатую палитру тем и их исполнения организация готова одобрить. «ИРИ остается сегодня основным источником финансирования для платформенных проектов, особенно если речь про документальные сериалы и в целом образовательный, просветительский контент», – резюмирует Григорьева.

ПОЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Свою миссию по знакомству индустрии с пилотами или проектами на более ранней стадии готовности фестиваль «Пилот», разумеется, не утратил. В последние годы действительно заметно уменьшение пилотов в основном конкурсе. Но вместе с тем набирает обороты деловая секция «Точки взлета», которую открывают презентации независимых проектов, по сути – питчинг, и закрывает конкурс «Самый ожидаемый сериал», где в целом участникам дается 15 минут на выступление вместе с видеоматериалами. Обе программы в 2026 году прибавили в количестве: участники фестиваля смогли оценить девять игровых и шесть анимационных независимых проектов против шести в прошлом году, а число самых ожидаемых сериалов увеличилось на один тайтл – с пяти до шести. Ответственная за деловую программу Мария Токмашева положительно оценивает такой рост: значит, авторам есть о чем рассказать: «В этом блоке мы постарались показать палитру жанров и тем, с которыми новые авторы делают свои первые шаги. Это и абсурдистские комедии, и сатира, и, конечно, драмеди – пожалуй, сейчас самый распространенный и безопасный жанр сериалов. Темы тоже разные – от подростковой борьбы за лайки, молодежного поиска себя до травмирующей любви и сюжетов про сверхъестественное». Но, возможно, наибольший интерес и даже восторг всех, кто следил за независимыми проектами в поисках трендов или непосредственно контента, вызвал анимационный блок, впервые представленный на «Пилоте». «Про анимацию нас спрашивали в последние несколько лет – наверное, сразу после того, как появился деловой форум «Пилот. Точки взлета», но представлять один-два проекта наряду с игровыми мы считали нецелесообразным, – поясняет Токмашева. – В этом году ребята-аниматоры сами вышли на нас и предложили сразу несколько тайтлов, готовых для презентации. Нам показалось, что это вполне неплохая идея, которая позволит проверить уровень интереса к анимационным сериалам со стороны индустрии. И судя по отзывам и впечатлениям от фестиваля самих ребят, эта затея удалась».

Именно в этой секции в третий раз зазвучала тема «женского голоса», когда был представлен анимационный альманах «Маленькие мечтательницы». Восемь авторов в восьми разных техниках хотят рассказать истории о выдающихся женщинах как прошлого (Вероника Дударова, первая женщина-дирижер в СССР), так и настоящего (Марина Старовойтова, первая в мире женщина – капитан атомного ледокола). Интонационно сериал напоминает проект «Живые мемории» (Premier) и может стать как его дополнением на стриминге, так и, наоборот, выступить на другой платформе, где такой контент по-настоящему удивит и встряхнет зрителя. А подлинной тенденцией анимационного блока видится ориентированность продюсеров на динамичную подростковую аудиторию. Сразу пять проектов от вчерашних подростков, а ныне – молодых кинематографистов, обращаются к сложной публике 12+, для которой, согласно их исследованиям, на стримингах сейчас нет полноценного контентного предложения. Это истории взросления, сепарации, принятия ответственности, поданные в востребованных, если не сказать модных жанрах и техниках. Так, продюсер Платон Гелагаев и режиссер-сценарист Дмитрий Чуркин предложили хоррор «Торговый центр» и фэнтези «Семь ключей от двух миров», где главные герои проходят через довольно серьезные, пусть и фантастические испытания. И показанных материалов оказалось достаточно, чтобы с уверенностью сказать: такого отечественного контента на стримингах действительно днем с огнем не найти. При этом визуальной опорой становятся уже популярные, а значит, заведомо привлекательные стилистики именно для заявленной целевой аудитории, ключевой из которых является аниме. Но, как подчеркивают все участники анимационной секции, речь о копировании не идет. Это скорее стилистическая направленность, чтобы дать публике то, что она сейчас ищет на иностранном языке и не всегда – на легальных сервисах.

Не менее неожиданным для гостей и участников деловой программы стал специальный показ первой серии проекта «Алеша, Божий человек» онлайн-кинотеатра Okko, на представление которого приехал в том числе и консультант – священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий, помогавший авторам пройти по тонкой грани создания произведения аудиовизуального искусства на чувствительную и одновременно важную для многих тему веры. Это история о двенадцатилетнем мальчике, почти все время проводящем за компьютерными играми. Ситуация в семье становится напряженной на фоне постоянных конфликтов Алеши с суеверной бабушкой, которая видит в происходящем признаки одержимости. Убежденная, что внука нужно немедленно спасать, бабушка решает действовать самостоятельно и силой приводит ребенка в церковь изгонять беса. Разумеется, после показа у журналистов возник вопрос, почему проект не был включен в основной конкурс, но ответ оказался на поверхности: «Можно сказать, что «Алеша, Божий человек» – это новый способ найти правильную интонацию и начать разговор со зрителем на непростую тему. Безусловно, мы всегда стараемся хотя бы в какой-то степени формировать новый тренд, задавать направление. Мне кажется, что диалог со зрителем на духовные темы станет таким трендом, и в новых сериалах мы обязательно это увидим», – прокомментировал БК Медиа генеральный продюсер платформы Гавриил Гордеев. И отметил, что вызванная волна дискуссии среди критиков и зрителей о том, можно ли говорить на такие темы, каким языком и с какой аудиторией, по сути, и есть главная цель, с которой сериал приехал на «Пилот». «Отец Макарий сказал мне очень важную вещь: искусство – это свидетельство. Поэтому наш сериал – ни в коем случае не осуждение, это попытка показать то, с чем мы сами порой не можем справиться и что не всегда способны до конца понять. И в этом случае помогает только свидетельство», – подвел итог Гордеев.

ДАЕШЬ БЕЗ ПАУЗ!

Во время подготовки материала пришла новость о том, что в этом году не состоится фестиваль стриминг-платформ «Новый сезон». Данное решение его организаторы вынуждены были принять в силу объективных сложностей с логистикой. Досадное обстоятельство при этом автоматически усилило индустриальное значение только что завершившегося «Пилота». Выходит, прошедший форум останется главным в текущем году мероприятием, где смогли собраться и обсудить актуальные проблемы все ведущие сериальные игроки. Будем надеяться, что в следующем году фестивальный график уже не понесет столь серьезных потерь.

Фото: пресс-служба фестиваля

02.07.2026 Автор: Никита Никитин, Вероника Скурихина