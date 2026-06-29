Кирилл Тренин станет генеральным директором кластера «КИОН»

Изменения вступают в силу с 1 июля

Холдинг «ON Медиа», управляющий развлекательными активами группы МТС, объявил о назначении Кирилла Тренина на должность генерального директора кластера «КИОН». Изменения вступают в силу с 1 июля.

Он сменит на посту Алексея Иванова, занимавшего эту должность с января 2013 года. Отмечается, что Иванов переходит на другую должность в периметре группы. О ней будет объявлено дополнительно.

«Хочу поблагодарить Алексея Иванова за его вклад в рост и развитие «КИОН». В этой точке развития компании мы хотим задействовать потенциал Алексея для развития бизнеса на стратегическом уровне. Кирилл Тренин с его фокусом на технический и управленческий контур примет управление кластером «КИОН», – заявила генеральный директор холдинга «ON Медиа» Софья Митрофанова.

Кирилл Тренин работает в технологической сфере с 2012 года. Свою карьеру он начал в «Яндексе», где проработал в общей сложности более десяти лет. С 2025 года медиаменеджер управлял travel-вертикалью МТС.

Фото: пресс-служба «КИОН»