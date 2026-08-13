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Советник президента РФ предложила усилить контроль за соблюдением законов в области кинопроката

Автор: БК

13 августа 2026

Ранее Елена Ямпольская выступила против пиратских показов

Советник президента РФ и бывшая глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила в беседе с журналистами, что необходимо наделить полномочиями контроля за соблюдением закона в сфере кинопроката дополнительные организации.

«Контролировать соблюдение законов в части проката фильма сегодня может только Министерство культуры России. Возможно, наделить полномочиями общественного контроля стоит еще какие-то организации, а затем передавать эти сведения в министерство культуры и правоохранительные органы», – сказала она.

Напомним, что ранее Ямпольская высказалась против неофициальных показов фильмов в российских кинотеатрах, потому что «не всегда понятно, что будет показано на самом деле».

Фото: официальный сайт Государственной Думы

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